https://sputnik-georgia.ru/20230906/v-aeroportu-kutaisi-budet-novaya-vzletno-posadochnaya-polosa---podrobnosti--281992434.html

В аэропорту Кутаиси будет новая взлетно-посадочная полоса – подробности

В аэропорту Кутаиси будет новая взлетно-посадочная полоса – подробности

Кутаисский аэропорт станет единственным аэропортом Грузии, который сможет принимать большие суда без ограничений 06.09.2023, Sputnik Грузия

2023-09-06T16:54+0400

2023-09-06T16:54+0400

2023-09-06T17:08+0400

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кутаиси

ираклий гарибашвили

леван давиташвили

кутаисский международный аэропорт

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ТБИЛИСИ, 6 сен — Sputnik. Проект новой взлетно-посадочной полосы длиной 3,5 км и аэропортовой инфраструктуры Кутаисского международного аэропорта им. Давида Агмашенебели должен быть представлен в течение шести месяцев – соответствующее соглашение подписало Объединение аэропортов Грузии с компанией "Абсолют Сервис". Компания "Абсолют Сервис" была отобрана Объединением на основе электронного тендера. Инвестиционная стоимость проекта составляет 3,2 миллиона лари (более 1,2 млн долларов), которую Объединение аэропортов покроет из собственных доходов. Документ подписали генеральный директор Объединения Ираклий Каркашадзе и директор компании "Абсолют Сервис" Тедоре Кудзианидзе. Согласно договору, проектные работы включают в себя проектирование новой взлетно-посадочной полосы, подъездных дорог и дренажной системы. А это значит, что международный аэропорт Кутаиси в будущем станет единственным аэропортом Грузии, который сможет принимать большие суда без ограничений. На развитие аэропорта Кутаиси потратят 85 миллионов лари>>Новая взлетно-посадочная полоса будет предназначена для самолетов с кодом E. В частности, она должна подходить для самолетов типа Боинг-747. Это даст возможность использовать Кутаисский международный аэропорт для крупногабаритных (так называемых wide body) самолетов, что является одним из факторов, способствующих добавлению новых воздушных маршрутов на большие расстояния. На данном этапе международный аэропорт Кутаиси работает под кодом D, а длина его взлетно-посадочной полосы составляет 2,5 км, что позволяет принимать и отправлять самолеты среднего размера. Начало расширения аэропорта Кутаиси отражено в разработанном правительством Грузии документе – " Стратегии развития Грузии – Видение 2030". Согласно документу, планируется улучшить потенциал страны в сфере авиаперевозок грузов, для этого планируется увеличить ареал обслуживания аэропорта Кутаиси. Строительство новой взлетно-посадочной полосы будет способствовать развитию логистического центра и грузового терминала рядом с аэропортом. Решение спроектировать и построить новую взлетно-посадочную полосу длиной 3,5 километра за полтора года в аэропорту Кутаиси в начале сентября 2023 года озвучил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили. По его словам, пассажиропоток в Кутаисском аэропорту скоро достигнет одного миллиона, поэтому нужно оказать ему соответствующее внимание. По словам вице-премьера, министра экономики Грузии Левана Давиташвили, государство инвестирует в Кутаисский международный аэропорт 85 миллионов лари (более $30 млн), чтобы он мог полноценно выполнять свои функции и обязанности.Новый аэропорт появится на востоке Грузии>>По данным за семь месяцев 2023 года, Кутаисский международный аэропорт обслужил рекордное число пассажиров. В январе-июле аэропорт обслужил 856 646 пассажиров и 2 590 рейсов, что на 90% и на 76% больше соответственно, чем за аналогичный период 2019 года. Помимо пассажиропотока, к историческому максимуму приблизилось и количество авиарейсов. В прошлом месяце аэропорт обслужил 517 рейсов, на 94% больше, чем в период до пандемии, в июле 2019 года (267 рейсов). На данном этапе в аэропорту Кутаиси работают пять авиакомпаний, выполняющих рейсы по 35 направлениям в 18 стран.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, экономика, новости, кутаиси, ираклий гарибашвили, леван давиташвили, кутаисский международный аэропорт