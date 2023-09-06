https://sputnik-georgia.ru/20230906/v-gruzii-snova-menyayut-pravila-izbraniya-glavy-tsik-282000464.html

В Грузии снова меняют правила избрания главы ЦИК

В Грузии снова меняют правила избрания главы ЦИК

Председатель ЦИК будет избираться на пять лет 90 голосами депутатов 06.09.2023, Sputnik Грузия

2023-09-06T22:22+0400

2023-09-06T22:22+0400

2023-09-06T22:06+0400

политика

грузия

новости

грузинская мечта - демократическая грузия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e4/09/13/249494142_0:0:2992:1683_1920x0_80_0_0_f75161b0273d701e1d41ec0c737712d8.jpg

ТБИЛИСИ, 6 сен — Sputnik. Правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия" собирается снова изменить правила избрания председателя и членов Центральной избирательной комиссии. Вопрос избрания председателя ЦИК актуален в Грузии последние два года. Из-за кризиса, возникшего в связи с избранием председателя, правящая партия в июле этого года снизила необходимое для избрания председателя число голосов со 100 до 76 и передала прерогативу представления кандидатов правительству вместо президента. Согласно промежуточной оценке высшего органа исполнительной власти Евросоюза, обнародованной 22 июня 2023 года, чтобы выполнить одно из 12 условий для получения Грузией статуса страны-кандидата на вступление в ЕС, нужно изменить поправки в Избирательный кодекс об изменении правил избрания председателя Центральной избирательной комиссии. Что предполагают поправки По словам Миканадзе, представленные поправки предполагают возвращение к двухступенчатой системе избрания председателя ЦИК. Согласно новым изменениям, председатель ЦИК будет избираться на пять лет 90 голосами депутатов – 3/5 полного состава парламента. Парламент преодолел еще одно вето президента Грузии – меняются правила избрания главы ЦИК>>Если ни один из кандидатов не наберет 90 голосов, будет проводиться повторное голосование, и председателем ЦИК станет кандидат, набравший 76 голосов. Если же ни один из кандидатов не наберет 76 голосов, то право на единоличное избрание председателя ЦИК передадут президенту Грузии, которая выберет человека из списка кандидатов и назначит его на пост председателя или члена ЦИК. Вопрос председателя В настоящее время ЦИК Грузии возглавляет Георгий Каландаришвили, который впервые был избран на эту должность в августе 2021 на шесть месяцев. Позднее, в феврале 2022 года, он вновь возглавил Центризбирком на полгода. В августе того же года президент Грузии отказалась представлять кандидатуру Каландаришвили парламенту, несмотря на то, что он был среди кандидатов. В результате ни один из предложенных президентом кандидатов не получил достаточного количества голосов даже для избрания на пост на шесть месяцев. Повышение эффективности институтов – "Грузинская мечта" о выполнении условия ЕС №2>>Согласно грузинскому законодательству, Каландаришвили продолжил исполнять обязанности председателя ЦИК. Оппозиция выступила категорически против кандидатуры Георгия Каландаришвили на посту председателя ЦИК, назвав его ставленником правящей партии. Критика усилилась после выборов в органы местной власти в 2021 году. Оппозиционеры обвинили ЦИК в фальсификации результатов голосования, тогда как международные наблюдатели не увидели серьезных нарушений в работе избирательных комиссий.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

политика, грузия, новости, грузинская мечта - демократическая грузия