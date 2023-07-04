https://sputnik-georgia.ru/20230704/povyshenie-effektivnosti-institutov---gruzinskaya-mechta-o-vypolnenii-usloviya-es-2----279229997.html

Повышение эффективности институтов – "Грузинская мечта" о выполнении условия ЕС №2

Повышение эффективности институтов – "Грузинская мечта" о выполнении условия ЕС №2

Накануне парламентское большинство не учло рекомендацию Еврокомиссии не принимать поправки об изменении правил избрания членов и председателя ЦИК 04.07.2023, Sputnik Грузия

2023-07-04T13:21+0400

2023-07-04T13:21+0400

2023-07-04T13:52+0400

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ТБИЛИСИ, 4 июл — Sputnik. Власти Грузии осуществили фундаментальные изменения по всем направлениям для повышение эффективности институтов, заявил председатель правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе на презентации отчета о выполнении 12 условий Евросоюза для получения статуса кандидата. Повышение эффективности институтов – это вторая из 12 рекомендаций Евросоюза. Эта рекомендация включает в себя три направления: парламентский надзор, избирательная реформа и реформа публичной службы. На данном этапе Еврокомиссия считает, что Грузия полностью выполнила лишь три условия. Рекомендация о повышении эффективности институтов, согласно обнародованному 22 июня промежуточному отчету Еврокомиссии, выполнена частично. Между тем 3 июля парламентское большинство не учло рекомендацию в промежуточном отчете не принимать поправки об изменении правил избрания членов и председателя Центральной избирательной комиссии. Большинством голосов было преодолено вето, которое президент наложила на этот законопроект. Грузия в короткие сроки решает большие проблемы – министр о работе над условиями ЕС>>Президент предлагала увеличить в законопроекте число голосов, необходимых для избрания членов и председателя ЦИК Грузии с 76 до 90.На сегодняшний день глава и члены ЦИК Грузии избираются 2/3 голосов (100 голосов) депутатов сроком на пять лет. Если голосов не хватает, проходит повторное голосование, при котором достаточно простого большинства, то есть 76 голосов. Однако в таком случае срок полномочий составляет лишь полгода.Эти жесткие правила были введены в 2021 году, и с тех пор парламент не может избрать главу ЦИК на пять лет.Помимо данных поправок, замечания у Еврокомиссии и касательно изучения нарушений на выборах. В промежуточном отчете сказано, что необходимо улучшение парламентского надзора для адекватного изучения избирательных нарушений, как это сказано в отчете БДИПЧ.Парламент преодолел еще одно вето президента Грузии – меняются правила избрания главы ЦИК>>Грузия ждет решения ЕС по статусу кандидата в декабре 2023 года. В октябре Еврокомиссия подготовит рекомендации для Евросовета, который в декабре примет окончательное решение. Грузия получит статус кандидата, если это решение поддержат лидеры всех 27 стран ЕС.В июне 2022 года стране была предоставлена "европейская перспектива" и выражена готовность предоставить статус кандидата на вступление в Евросоюз, когда будут выполнены 12 условий. Заявки почти одновременно подали три страны, но статус в прошлом году получили только Украина и Молдова.Повышение эффективности институтовКобахидзе в ходе презентации отчета о проделанной работе заявил, что процесс выполнения всех пунктов этой рекомендации был "достаточно инклюзивным". Парламентский надзорВ целях усиления надзорных функций парламента в регламент были внесены фундаментальные изменения. Парламент, в том числе оппозиция, получил серьезные рычаги для этого, сказал председатель "Грузинской мечты".По его словам, изменения в регламенте полностью соответствуют международным стандартам, и более того, в некоторых случаях стандарт выше, чем в некоторых странах Евросоюза. В частности, вдвое увеличилось количество интерпелляций, и они проводятся уже ежемесячно. Интерпелляция – это формат, в рамках которого глава правительства, министр или представитель другого подотчетного парламенту органа обязан прийти в парламент и ответить на вопросы группы депутатов не менее чем из семи человек."Если будет желание, в том числе у оппозиции, даже премьер-министр обязан в любой сессионный месяц явиться в парламент и представить отчет по конкретным вопросам или общий отчет правительства", – сказал Кобахидзе. Он отметил, что все в руках оппозиции. "Если оппозиция сможет в рамках своей компетенции воспользоваться этой функцией надзора, естественно, для нее дорога открыта", – сказал Кобахидзе. Отказ Грузии в статусе кандидата в ЕС будет очередной стратегической ошибкой – премьер>>Усовершенствована процедура "министерского часа". Теперь министр обязан заранее представлять депутатам ответ на заданный в рамках этого формата вопрос в письменном виде, то есть до того, как он лично выступит в парламенте. По регламенту парламента каждый министр раз в год должен выступать перед законодательным органом в рамках "министерского часа" с отчетом о проделанной работе. Кроме того, министра может вызвать группа депутатов, чтобы он ответил на заранее согласованные вопросы.Усовершенствована процедура комитетского слушания. А именно уточнены сроки приглашения главой парламента министра на комитетское слушание. Сократились сроки ответа на депутатский вопрос, который представляет собой одну из важнейших надзорных функций парламента. При этом ответы на вопросы, в том числе статистическая информация, должны быть обнародованы на сайте парламента оперативно. Упрощено начало тематического исследования, то есть снижен кворум, а также в регламенте усовершенствован механизм исполнение результатов.Еще одним новшеством является то, что отныне отчет о работе Службы государственной безопасности будет представлять лично глава СГБ. Избирательная реформаПроводя избирательную реформу власти Грузии руководствовались рекомендациями Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ (БДИПЧ), сказал Кобахидзе. По его словам, до сих пор было много спекуляций касательно каруселей (голосование одного и того же избирателя на разных участках). В течение многих лет проблемой были несбалансированные бюллетени, протоколы и так далее. "Проблемы будут решаться автоматически. Примерно через час после завершения голосования, как вы знаете, голосование заканчивается в 8 часов, к 9 часам более 90% голосов избирателей будет подсчитано и загружено на сайт ЦИК", – заявил Кобахидзе. В Грузии 90% избирателей будут голосовать электронным способом на выборах в парламент>>Важным изменением председатель "Грузинской мечты" назвал сокращение вдвое верхнего предела ежегодных расходов партий.Кроме того, согласно рекомендациям БДИПЧ, был ужесточен контроль за использованием административных ресурсов, а именно вдвое увеличились штрафы. В целях повышения профессионализма и ответственности избирательной администрации, отныне все члены участковых комиссий должны быть сертифицированы.Кроме того, согласно рекомендациям, руководство участковой избирательной комиссии будет выбирать сама участковая комиссия. Также по рекомендации БДИПЧ были увеличены сроки обжалования.Введен автоматический пересчет результатов голосования на участках в случае дисбалансов. Это произойдет, если на участке будет зафиксировано на 5 бюллетеней больше или на 10 бюллетеней меньше."Это будет актуально для тех участков, где не будет электронного голосования", – пояснил Кобахидзе. Новшеством также является обязательное маркирование всех избирателей, в том числе тех, кто голосует посредством переносной урны. Кроме того, согласно рекомендациям, расширены права наблюдательных организаций. Представители этих организаций смогут наблюдать за заседаниями ЦИК даже тогда, когда нет избирательного периода.Кобахидзе подчеркнул, что изменения в Избирательный кодекс были приняты с широким консенсусом. Реформа публичной службыВ рамках работы над выполнением условий Евросоюза была утверждена Стратегия реформы публичной службы на 2023-2026 годы и исходящий из этой стратегии план действий на 2023-2024 годы.План действий включает в себя ряд фундаментальных направлений: стратегия децентрализации, стратегия развития государственных услуг, стратегия управления публичными финансами, стратегия цифрового управления, национальная антикоррупционная стратегия и план действий открытого управления. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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