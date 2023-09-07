https://sputnik-georgia.ru/20230907/282033175.html

Армяно-американские учения нацелены на Россию

Армяно-американские учения нацелены на Россию

Полагаться на помощь США абсолютно бессмысленно, даже не потому, что тем же Штатам Ереван интересен в первую очередь как пешка в игре против Москвы и Тегерана 07.09.2023, Sputnik Грузия

2023-09-07T22:47+0400

2023-09-07T22:47+0400

2023-09-07T22:47+0400

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Что нам делать с Арменией? На следующей неделе в этой республике впервые пройдут совместные американо-армянские военные учения — и это на фоне того, что в текущем году Ереван отказался проводить на своей территории учения ОДКБ, а премьер-министр Никол Пашинян заявлял, что вопрос выхода из военной организации "остается на повестке дня", отмечает колумнист РИА Новости.По его словам, это может произойти в том случае, если Ереван "зафиксирует, что ОДКБ вышла из Армении", то есть не выполняет свои обязательства перед республикой. А в том, что Москва (то есть ОДКБ) их уже не выполняет, уверены очень многие в Армении. Мало того, там еще и разгоняют страхи, что Россия может вообще уйти из Закавказья, бросив армян на произвол судьбы.И что тогда делать? Конечно, искать гарантий безопасности в другом месте, то есть на Западе. Вот и учения с американцами как бы прозрачно намекают Москве на то, что Ереван в одиночестве не останется.Причем подобные страхи разгоняет сам Никол Пашинян. В недавнем интервью La Repubblica он много говорил о возможном уходе России из Закавказья:"Архитектура безопасности Армении на 99,999% была связана с Россией, в том числе в логике приобретения оружия и боеприпасов. Однако сегодня, когда Россия сама нуждается в вооружении и боеприпасах, в этой ситуации понятно, что даже при желании РФ не смогла бы обеспечить потребности безопасности Армении. То есть этот пример должен показать нам, что в сфере безопасности зависеть или быть привязанным только к одному месту само по себе является стратегической ошибкой. <...> Но когда приходит время, когда этот кто-то на практике должен обеспечить нашу безопасность, оказывается, что этот кто-то либо не хочет, либо не может обеспечить нашу безопасность. <...>По сути, РФ уже достаточно давно находится в нашем регионе, на Южном Кавказе. Но мы видели ситуации, когда за один день, один месяц или один год Россия просто оставляла и покидала Южный Кавказ. <...>Однако есть процессы, которые, конечно, приводят к такой мысли, что может повториться тот же сценарий: однажды мы просто проснемся и увидим, что России здесь нет".О чем это говорит армянский премьер-министр? О том, что Россия "не может либо не желает сохранять контроль над Лачинским коридором", то есть коридором, соединяющим Армению и Нагорный Карабах.Русофобия и неонацизм стали нормой в Прибалтике и на Украине, заявил Путин>>Сам коридор появился после того, как Армения осенью 2020-го проиграла войну с Азербайджаном и населенный армянами Карабах оказался окружен азербайджанскими войсками. То, что Россия тогда не вмешалась в войну на стороне Армении, в Ереване и считают невыполнением союзнических обязательств: как же так, не помогли нам, а ведь Азербайджан не только карабахскую территорию занял, но и кое-где даже на армянскую заступил. Плохой союзник, ненадежный.В реальности все было совсем не так: именно Россия остановила военный конфликт и уберегла Армению от еще большего поражения и потери всего Карабаха. А Ереван и так его потерял — даже готов признать территориальную целостность Азербайджана при условии оформления гарантий армянскому населению Карабаха.Так что теперь нет смысла сетовать на то, что русские не выполняют свои обязательства. Слушали бы Москву (в том числе имеющего армянские корни министра Сергея Лаврова) — не оказались бы в нынешнем незавидном положении.Из которого, впрочем, есть только один выход — и он вовсе не на Западе. Полагаться на помощь США и Европы абсолютно бессмысленно. Даже не потому, что тем же Штатам Ереван интересен в первую очередь как пешка в игре против Москвы и Тегерана.Просто никакой реальной помощи в случае конфликта с Азербайджаном ни Вашингтон, ни Париж (главный армянский лоббист в ЕС) армянам не окажут. Более того, в рамках большой американской стратегии Армения никогда не станет новым Израилем (то есть стратегическим союзником, по сути, 51-м штатом), а вот разменной монетой в большой американской игре оказаться вполне может.Революционные планы на Грузию: как американцы в Тбилиси путинизм "побеждали">>А Россия самим фактом своего военного присутствия в Армении и наличия союзнических отношений служит гарантией ее независимости и существования.И наша страна никогда и никуда из Закавказья не уйдет — она может отступать, но потом все равно возвращается. Ради своих собственных интересов.Поэтому не стоит даже пытаться стравливать ее с другими государствами региона, а потом вешать на нее ответственность за собственные ошибки, ставшие результатом бездумной самонадеянности.И уж тем более не стоит пугать Россию "уходом на Запад" — в Москве прекрасно понимают, что это абсолютно невозможно. Ведь Армения не собирается кончать жизнь самоубийством.Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

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