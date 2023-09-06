https://sputnik-georgia.ru/20230906/revolyutsionnye-plany-na-gruziyu-kak-amerikantsy-v-tbilisi-putinizm-pobezhdali-281996431.html

Революционные планы на Грузию: как американцы в Тбилиси путинизм "побеждали"

Революционные планы на Грузию: как американцы в Тбилиси путинизм "побеждали"

Депутат "Грузинской мечты" заявил о попытке оппозиционеров и поддерживающих их политиков на Западе подготовить почву для революции в Грузии 06.09.2023, Sputnik Грузия

2023-09-06T19:49+0400

2023-09-06T19:49+0400

2023-09-06T20:53+0400

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ТБИЛИСИ, 6 сен — Sputnik. Американские и европейские эксперты, бывшие западные политики и европарламентарии собрались в Тбилиси на седьмую международную конференцию Putinism Defeating ("Победа над путинизмом"), однако речь пошла о Грузии.Конференцию организовали такие известные своими "революционными" детищами НПО, как Институт международного лидерства Маккейна и Институт Джорджа Буша. "Цветные революции" в Грузии и Украине в первой половине 2000-х прошли не без участия этих организаций и их представителей. Представители правящей партии Грузии "Грузинская мечта" сомнительное мероприятие проигнорировали.Зато на конференции засветились все партии, которых "Грузинская мечта" называет "филиалом глобальной партии войны" и "радикальной оппозицией". Они, по словам лидеров правящей партии, действуют во вред государственным интересам Грузии – стремятся втянуть страну в войну, открыть "второй фронт" против России.Революционные планы на ГрузиюНа этот раз участники конференции уже открыто заявили о планах на Грузию. Особенно красноречив оказался бывший высокопоставленный чиновник Госдепа Дэвид Крамер, который озвучил далеко идущие планы Запада в отношении страны.При этом бывший чиновник США анонсировал приезд множества наблюдателей из США, которые, по его словам, "будут внимательно следить за обеспечением справедливых выборов". Правда, какие выборы покажутся американским наблюдателям справедливыми, американский эксперт умолчал.Парламентские выборы в Грузии пройдут в октябре 2024 года. Они станут первыми выборами, проводимыми в Грузии по пропорциональной системе, по результатам которых сразу станет понятно, кто заберет большинство. Для победы и получения права формировать правительство партии необходимо набрать более половины голосов всех избирателей.Разоблачение преступного клана в Грузии – реакция на данные из США по ТВ "Формула">>В правящей партии Грузии не сомневаются, что победа будет у нее. Однако в словах Крамера ее лидеры уже усмотрели другие планы на эти выборы."Это попытка подготовить почву для революции, и тогда уже пришедшая на этой волне власть откроет второй фронт, чего и ждут на Украине", – заявил депутат Ираклий Закруа.Игра европейцевВ целом критика властей Грузии стала главным посылом участников конференции. И, конечно же, опытные американские и европейские пиарщики решили ударить по самому актуальному вопросу для грузинского общества – стремлению Тбилиси в ЕС.Грузия, в отличие от Украины и Молдовы, получила в 2022 году не статус кандидата в Евросоюз, а лишь признание европейской перспективы и 12 рекомендаций для выполнения. И это при том, что, согласно отчету Еврокомиссии, страна по успешности проведения реформ уже давно опередила и Молдову, и Украину.В правящей партии решение Евросовета считают политическим и связанным напрямую с политикой Грузии в отношении конфликта на Украине.Заявления президента вредят интеграции Грузии в ЕС – спикер парламента об импичменте>>Как заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили, для власти на первом месте стоят интересы грузинского народа в вопросах введения санкций против России, грузино-российских торговых отношений, введения визового режима для россиян.При этом Грузия соблюдает обязательства по недопущению обхода международных санкций, что подтвердили США, ЕС и Великобритания.Европейские эксперты в рамках конференции скрупулезно разыгрывали карту несоответствия политики Грузии ее стремлению в ЕС.Между тем Евросоюз разрабатывает собственный закон, который обяжет неправительственные организации, консалтинговые и научные учреждения раскрывать информацию о любом финансировании. Подобное законодательство уже действует в США и Австралии.В ходе конференции со стороны европейских политиков открыто шел посыл разделения грузинского общества и правящей партии."Надежды на то, что правительство выполнит рекомендации, пока мало. Грузинский народ заслуживает статуса кандидата. Подавляющее большинство этих людей хотят членства в Евросоюзе и НАТО, и я думаю, что Еврокомиссия должна это учитывать при принятии решения", – заявила евродепутат Виола фон Крамон.Между тем Грузия в течение последнего десятилетия была и сегодня сохраняет за собой статус ведущего реформатора среди стран "Восточного партнерства", существенно опережая остальных участниц этого проекта Евросоюза по качеству законодательного и институционального сближения с законодательством ЕС.Свидетельством тому глава МИД Грузии Илья Дарчиашвили назвал отчет Еврокомиссии по заявке Грузии на вступление в ЕС от 2 февраля 2023 года. Обнародован отчет Еврокомиссии по заявке Грузии на вступление в ЕС>>Отчет среди прочего охватывает такие сферы, как судебная система и основные права, свобода и безопасность правосудия, государственные закупки, статистику и финансовый контроль. При этом из 32 секторальных направлений Грузия получила положительную оценку по 26. При этом по трем из шести групп вопросов Грузия опередила Молдову и Украину.Более того, согласно международным рейтингам, Грузия по борьбе с коррупцией опережает десять стран ЕС и еще три страны ЕС в направлении защиты свобод человека.А о каких рекомендациях речь? Может, наглядно покажем тут, что Грузия все эти рекомендации выполняет куда лучше, чем Украина с Молдовой, а значит, дело вряд ли в выполнении рекомендаций?На этом фоне заявление евродепутата Виолы фон Крамон не могло остаться без внимания правящей партии.Категорически неприемлемо – депутат обвинил европарламентария в предвзятости>>"В Грузии есть законно избранное народом правительство, которое выражает интересы грузинского народа, что подтверждают сегодняшние исследования. Не только прошедшие выборы, но и сегодняшние опросы подтверждают, что большинство населения поддерживает избранное правительство "Грузинской мечты", – подчеркнул лидер правящей партии Ираклий Кобахидзе.Тайные замыслыПолитолог, руководитель грузинского Института стратегии и управления Петре Мамрадзе считает, что в целом подобные конференции "друзей "Нацдвижения" только вредят Грузии."Это мероприятие направлено не на благо Грузии и укрепление безопасности Грузии, а наоборот, в том числе и во вред безопасности Грузии. В данном случае я согласен с позицией властей", – заявил Мамрадзе в интервью Sputnik Грузия.При этом эксперт отметил, что нельзя сомневаться, что стоит ждать эксцессов.По его словам, от "Нацдвижения" стоит ждать неких "перфомансов"."Это прием, разработанный еще во время "революции роз" или до нее, когда буквально несколько десятков человек достаточно для того, чтобы устраивать потасовки с полицией, различные драки – как настоящие, так и имитированные. Все это снимать крупным планам и показывать по своим телеканалам и западным, показывая – вот, что творится", – отметил Мамрадзе.По его словам, также стоит ждать провокаций и обвинений правительства."Поток информационной войны против правительства Грузии будет идти постоянно с провокациями и перфомансами. Деньги у них есть, есть и мощные телеканалы. Это будет постоянно", – сказал Мамрадзе.Очередной пример предательства – Кобахидзе о данных из США по Саакашвили>>По его словам, "Грузинская мечта" может допустить ошибку, которая может закончиться плохо."Проект об агентах в той форме, в какой он был представлен, – ошибка, а в политике ошибки влекут тяжелый результат", – сказал Мамрадзе.Проект закона "Об агентах иностранного влияния" подразумевал лишь создание реестра агентов и обязывал их обнародовать информацию о финансировании.Прозападные НПО, оппозиционеры и оппозиционные СМИ сумели убедить население, особенно молодежь, в том, что это аналог не американского, а российского закона. Правящая партия Грузии после отзыва законопроекта на фоне массовых акций протеста заявила, что общество было недостаточно информировано о пользе подобного закона.Как подчеркнул Мамрадзе, недопущение ошибок станет главным фактором, который обеспечит проигрыш "Нацдвижения" при высоком проходном барьере в парламент.На выборах 2024 года будет действовать проходной барьер для партий в 5%, тогда как на парламентских выборах 2020 года он был всего 2%. По опросам, барьер в 5% преодолеть могут лишь "Грузинская мечта" и "Нацдвижение". Призрачные шансы с учетом погрешности оказаться в парламенте есть у партий "За Грузию", "Гирчи – больше свободы" и "Лело для Грузии".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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