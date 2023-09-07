https://sputnik-georgia.ru/20230907/dlya-gruzii-astet-perspektiva-polucheniya-statusa-kandidata-v-es--lider-gruzinskoy-mechty-282016549.html

Перспектива получения Грузией статуса кандидата в ЕС растет – лидер "Грузинской мечты"

Перспектива получения Грузией статуса кандидата в ЕС растет – лидер "Грузинской мечты"

Вероятность того, что Грузия получит статус кандидата, 50/50, но есть положительная тенденция, заявил Ираклий Кобахидзе 07.09.2023, Sputnik Грузия

2023-09-07T11:45+0400

2023-09-07T11:45+0400

2023-09-07T12:30+0400

политика

грузия

ираклий кобахидзе

грузинская мечта - демократическая грузия

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грузия - евросоюз

евросоюз

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ТБИЛИСИ, 7 сен — Sputnik. Перспектива получения Грузией статуса кандидата на вступление Евросоюз растет, несмотря на происки внутренних и внешних недоброжелателей страны, заявил лидер правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе. В октябре Еврокомиссия подготовит рекомендации для Евросовета, который в декабре примет решение о предоставлении Грузии статуса страны-кандидата на вступление в ЕС. Грузия получит статус кандидата, если это решение поддержат лидеры всех 27 стран ЕС Часть оппозиции заявляет, что народ Грузии заслуживает статуса кандидата на вступление в Евросоюз, а власти – нет. По их словам, власти Грузии свернули с прозападного курса и практически ничего не делают для выполнения условий Евросоюза, чтобы страна получила статус.Кобахидзе считает, что нельзя разделять власть и народ.При этом Кобахидзе заявил, что в том, что Грузии в 2022 году отказали в предоставлении статуса страны-кандидата, виновата "глобальная партия войны".Это, по утверждению лидеров "Грузинской мечты", весомые политики за рубежом, которые стремятся втянуть Грузию в войну, открыть "второй фронт" против России. При этом крупнейшую оппозиционную партию страны "Единое национальное движение" и ее соратников в "Грузинской мечте" называют "локальной партией войны". Глава дипломатии Евросоюза едет в Грузию – названа цель визита Борреля>>В то же время, по мнению лидера правящей партии, сейчас "глобальной партии войны" не выгодно, чтобы Грузии отказали в предоставлении статуса. Поэтому при нынешнем раскладе "глобальная партия войны" проиграет только в том случае, если нам, Грузии, предоставят статус кандидата, отметил он. Европейский совет в июне 2022 года признал европейскую перспективу Грузии и выразил готовность предоставить ей статус страны-кандидата на вступление в ЕС, как только будут выполнены 12 условий, среди которых деолигархизация, деполяризация, улучшение медиасреды, обеспечение полной независимости судебной системы. Статус кандидата в тот же день получили Украина и Молдова. Грузия готова стать членом Евросоюза в 2030 году – лидер "Грузинской мечты">>Согласно промежуточной оценке Еврокомиссии, Грузия полностью выполнила три условия, частично – семь, ограниченный прогресс достигнут по одному пункту, и еще по одному пункту, в частности, в направлении плюрализма СМИ и уголовных процедур в отношении владельцев СМИ нет никакого прогресса. Председатель правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе заявил, что Грузия сделала все возможное для выполнения условий Евросоюза и ждет конкретики по трем рекомендациям – деолигархизации, судебной реформе и усилению борьбы с организованной преступностью.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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политика, грузия, ираклий кобахидзе, грузинская мечта - демократическая грузия, еврокомиссия, грузия - евросоюз, евросоюз