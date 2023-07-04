https://sputnik-georgia.ru/20230704/sudebnaya-reforma---gruzinskaya-mechta-o-vypolnenii-usloviya-es-3-279243780.html

Судебная реформа – "Грузинская мечта" о выполнении условия ЕС №3

Судебная реформа – "Грузинская мечта" о выполнении условия ЕС №3

ТБИЛИСИ, 4 июл — Sputnik. Власти Грузии многое изменили в судебной системе, в том числе усовершенствовали процедуры отбора и назначения судей и обновили... 04.07.2023, Sputnik Грузия

2023-07-04T16:25+0400

2023-07-04T16:25+0400

2023-07-04T16:48+0400

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ТБИЛИСИ, 4 июл — Sputnik. Власти Грузии многое изменили в судебной системе, в том числе усовершенствовали процедуры отбора и назначения судей и обновили правила дисциплинарного производства в отношении судей, заявил председатель правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе на презентации отчета о выполнении 12 условий Евросоюза для получения статуса кандидата.Проведение реформы в судебной системе – это третья из 12 рекомендаций Евросоюза. В рекомендациях сказано, что все изменения в этом направлении должны полностью соответствовать европейским стандартам и рекомендациям Венецианской комиссии – консультативного органа по конституционному праву при Совете Европы.В конце июня был обнародован промежуточный отчет Еврокомиссии. В нем сказано, что третий пункт рекомендаций выполнен частично и что Грузии следует отправить результаты проделанной работы Венецианской комиссии для получения второй по счету оценки, а также заполнить вакантные места в Высшем совете юстиции. Грузия в короткие сроки решает большие проблемы – министр о работе над условиями ЕС>>Грузия ждет решения ЕС по статусу кандидата в декабре 2023 года. В октябре Еврокомиссия подготовит рекомендации для Евросовета, который в декабре примет окончательное решение. Грузия получит статус кандидата, если это решение поддержат лидеры всех 27 стран ЕС.В июне 2022 года стране была предоставлена "европейская перспектива" и выражена готовность предоставить статус кандидата на вступление в Евросоюз, когда будут выполнены 12 условий. Заявки почти одновременно подали три страны, но статус в прошлом году получили только Украина и Молдова. Стратегия и план действийРекомендация: принять и реализовать прозрачную и эффективную стратегию судебной реформы и план действий на основе широкого, инклюзивного и межпартийного процесса консультаций.Что сделано: парламент разработал и утвердил стратегию и план действий судебной реформы."В свое время мы попросили все оппозиционные партии представить свой документ. Исходя из того, что их включенность в этот процесс была достаточно слабой, мы попросили каждого из них представить свою стратегию касательно судебной системы, хотя в итоге одна единственная оппозиционная партия, если я точно помню, представила документ на несколько страниц", – заявил Кобахидзе. Повышение эффективности институтов – "Грузинская мечта" о выполнении условия ЕС №2>>В результате юридический комитет парламента Грузии разработал документ на 100 страниц. В нем детально оценено каждое направление, связанное с функционированием судебной системы, пояснил глава "Грузинской мечты".Поправки в закон "Об общих судах"Рекомендация: обеспечить полную и по-настоящему независимую, подотчетную и беспристрастную судебную систему по всей судебной институциональной цепочке, а также обеспечить разделение властей. В частности, обеспечить надлежащее функционирование и добросовестность всех судебных учреждений, в том числе Верховного суда, и устранить любые выявленные недостатки, включая назначение судей всех уровней.Что сделано: в июне 2023 года в органический закон "Об общих судах" были внесены изменения, большая часть которых исходит из рекомендаций Венецианской комиссии.Важным изменением лидер "Грузинской мечты" назвал то, что судебные акты по делам, которые рассматривались на открытых заседаниях, стали публично доступными. Шаг сделан: выполнена еще одна рекомендация для получения Грузией статуса кандидата в ЕС>>Согласно поправкам, установлено правило эффективного обжалования для кандидатов в судьи Верховного суда, что также было одной из рекомендаций Венецианской комиссии. Теперь если квалификационная палата Верховного суда установит предвзятость и дискриминационное отношение к кандидату со стороны члена Высшего совета юстиции, то тот не будет принимать участие при повторном отборе кандидатов.Кроме того, введено правило повышенной подотчетности кандидатов в Высший совет юстиции.Согласно рекомендациям Венецианской комиссии, были уточнены такие вопросы, как командировка, перевод, критерии политического нейтралитета судей, упорядочены правила их дисциплинарной ответственности. Избрание ГенпрокурораРекомендация: обеспечить надлежащее функционирование и добросовестность всех прокурорских учреждений и устранить любые выявленные недостатки, включая назначение Генерального прокурора.Что сделано: парламент Грузии в октябре 2022 года в первом чтении принял поправки в Конституцию Грузии, согласно которым парламенты следующих двух созывов будут выбирать Генпрокурора 3/5 голосов от списочного состава парламента.Поправки в главный закон страны удалось принять благодаря консенсусу, достигнутому между оппозицией и правящей партией "Грузинская мечта", которая считает правило избрания генпрокурора квалифицированным большинством правовым нонсенсом, но вынуждена на это пойти ради выполнения условия Евросоюза. "Абсолютная утопия" – спикер парламента Грузии о новом правиле избрания Генпрокурора>>Это попытка в обход демократических процессов какими-то механизмами дать меньшинству рычаги власти, заявил после голосования председатель парламента Шалва Папуашвили.Поэтому, по его словам, правящая партия попросила о проведении дополнительных консультаций с Еврокомиссией для того, чтобы окончательно договориться по вопросу избрания Генпркурора.Высший совет юстицииРекомендация: провести тщательную реформу Высшего совета юстиции и назначить остальных членов Высшего совета юстиции.Что сделано: установлено правило повышенной подотчетности кандидатов в Высший совет юстиции, согласно поправкам в закон "Об общих судах", и Совет почти полностью укомплектован – осталось только два вакантных места. Высший совет юстиции – координирующий независимый орган судебной системы, целью которого является способствование качественному и эффективному правосудию.До недавнего времени в Высшем совете юстиции из 15 человек было только 10, так как полномочия пятерых уже два года как истекли. Парламентскому большинству не хватало голосов (минимум 90), но в середине мая парламент все же избрал кандидатов на три вакантных места.Страсти вокруг Высшего совета юстиции Грузии – оппозиция отказалась от консультаций>>Позже несколько оппозиционных депутатов признались, что они голосовали "за". Причиной эти депутаты назвали то, что их коллеги из оппозиции не предупреждали, что делать этого не надо. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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