https://sputnik-georgia.ru/20230907/ivanishvili-sanktsiyami-ne-zapugat--lider-gruzinskoy-mechty-282018310.html

Иванишвили санкциями не запугать – лидер "Грузинской мечты"

Иванишвили санкциями не запугать – лидер "Грузинской мечты"

Советник Сената США заявил, что ведутся разговоры о введение санкций против грузинского миллиардера Бидзины Иванишвили, которого часть оппозиции называет... 07.09.2023, Sputnik Грузия

2023-09-07T12:29+0400

2023-09-07T12:29+0400

2023-09-07T12:51+0400

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ТБИЛИСИ, 7 сен — Sputnik. Основателя правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия", миллиардера Биздину Иванишвили не интересует тема санкций, так как против него де-факто уже действуют санкции, заявил лидер "Грузинской мечты" Ираклий Кобахидзе. Советник Комитета Сената США по международным отношениям Крис Соча заявил, что ведутся дискуссии о дополнительных санкциях и в отношении Иванишвили. Ранее США ввели санкции против грузинских судей, которые, как заявил Соча, были одобрены членами Конгресса.По словам Кобахидзе, заявления сотрудников Сената не имеют ресурсов воздействия.При этом, по словам Кобахидзе, когда "радикальная оппозиция" говорит о том, что требует введения санкций в отношении представителей власти, это опять же является люстрацией. Ранее лидер оппозиционной партии "Стратегия Агмашенебели" Георгий Вашадзе признал, что вопрос санкций обсуждался во время встречи с Крисом Соча. Оппозиционеры утверждают, что именно Иванишвили, который был премьером Грузии в 2012-2013 гг., управляет страной, а вся верхушка власти – его марионетки. По их словам, Иванишвили руками правящей партии "Грузинская мечта" меняет прозападный курс страны в пользу России, за что против него следует ввести санкции. Между тем власти настаивают на том, что экс-премьер Грузии, который объявил об уходе из политики еще в январе 2021 года, никак не вмешивается в управление страной. Credit Suisse Life все же придется выплатить Иванишвили 607 млн долларов>>Иванишвили уже много лет судится с крупнейшим швейцарским банком Credit Suisse. Глобальный судебный процесс был запущен в 2016 году, после того как годом ранее Иванишвили обнаружил пропажу 400 миллионов долларов со своей страховой схемы вследствие мошенничества. С марта 2022 года, то есть после начала конфликта на Украине, у Иванишвили начались проблемы с трастами Credit Suisse, которые стали отказывать ему в перечислении неоспариваемых денег. Представители Иванишвили расценили происходящее как политический шантаж. В конце июня 2023 года апелляционный суд Бермудских Островов оставил в силе решение суда первой инстанции и обязал дочку крупнейшего швейцарского банка, страховую компанию Credit Suisse Life (Bermuda) выплатить экс-премьеру Грузии, основателю правящей партии "Грузинская мечта" Бидзине Иванишвили 607 миллионов долларов.Санкции США против грузинских судейВласти Грузии назвали непонятным и неприемлемым обвинение судей в коррупции без представления доказательств. В ответ посол США Келли Дегнан сказала, что обвинение основано на находящейся в открытом доступе информации.При этом Дегнан добавила, что решение Госдепа США – это очень позитивный шаг, возможность для правительства продемонстрировать верность борьбе с коррупцией и формированию истинно непредвзятой судебной системы.Цель США завладеть судебной системой Грузии – "Сила народа">>В свою очередь глава МИД Грузии Илья Дарчиашвили в письме госсекретарю США Энтони Блинкену выразил надежду, что Госдепартамент представит соответствующие доказательства по поводу обвинений в коррупции судей или пересмотрит свое решение.Дарчиашвили подчеркнул, что до смены власти в 2012 году "суд был подразделением прокуратуры и одним из очередных звеньев репрессивной машины режима". Главными творцами же этой системы были на то время президент Михаил Саакашвили и министр юстиции Зураб Адеишвили, против которых ни одна страна не вводила санкции.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, политика, новости, бидзина иванишвили, ираклий кобахидзе, credit suisse, грузинская мечта - демократическая грузия, сша