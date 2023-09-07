https://sputnik-georgia.ru/20230907/nezakonnaya-vyrubka-lesov-v-gruzii-skolko-faktov-vyyavleno-v-avguste-281997609.html

Незаконная вырубка лесов в Грузии: сколько фактов выявлено в августе

Незаконная вырубка лесов в Грузии: сколько фактов выявлено в августе

Больше всего природоохранных нарушений выявлено в регионе Кахети (35) 07.09.2023, Sputnik Грузия

2023-09-07T07:01+0400

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ТБИЛИСИ, 7 сен — Sputnik. Инспекторы Департамента по надзору за окружающей средой Грузии в августе 2023 года выявили 155 фактов незаконной вырубки и транспортировки лесоматериалов, сообщает пресс-служба ведомства. Из 155 фактов 109 касаются незаконной добычи и транспортировки лесоматериалов, а 46 – нарушений технического регламента лесопилок и фактов работы незаконных лесопилок. Больше всего природоохранных нарушений выявлено в регионе Кахети (35). Далее следуют: В целом в августе месяце изъято более 338 кубических метров незаконно добытых лесоматериалов. Материалы для дальнейшего реагирования направлены в соответствующие ведомства.Для решения проблемы незаконной вырубки леса в разных районах Грузии обустроены "деловые дворы", где будет осуществляться заготовка, сортировка и складирование древесины. Контроль 24/7: в Грузии мониторят местности с высоким риском возникновения пожаров>>Для борьбы с незаконной вырубкой леса сотрудники департамента патрулируют в круглосуточном режиме, работает горячая линия (153). За восемь месяцев этого года сотрудники природоохранного ведомства выявили 1 897 фактов незаконного пользования лесоматериалами. Из них 137 содержат признаки уголовного кодекса. За этот же период в стране вявили 54 незаконные лесопилки.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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