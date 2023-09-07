https://sputnik-georgia.ru/20230907/obrazets-moralnoy-degradatsii--oppozitsioner-ob-obraschenii-saakashvili-k-natsdvizheniyu-282021740.html
Образец моральной деградации – оппозиционер об обращении Саакашвили к "Нацдвижению"
Образец моральной деградации – оппозиционер об обращении Саакашвили к "Нацдвижению"
Михаил Саакашвили обнародовал новое обращение к членам основанного им "Единого нацдвижения", чем вызвал споры среди грузинских политиков 07.09.2023, Sputnik Грузия
2023-09-07T13:59+0400
2023-09-07T13:59+0400
2023-09-07T14:18+0400
политика
новости
грузия
леван хабеишвили
единое национальное движение
гига бокерия
михаил саакашвили
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ТБИЛИСИ, 7 сен — Sputnik. Письмо экс-президента Грузии Михаила Саакашвили является образцом моральной деградации, так как он по-прежнему считает, что главное в крупнейшей оппозиционной партии "Единое национальное движение", созданной им, –чтобы никто не шел против "вождя", заявил член оппозиционной партии "Европейская Грузия" Акакий Бобохидзе. Накануне Саакашвили обратился к членам "Нацдвижения" и упомянул бывшего соратника, ныне лидера "Европейской Грузии" Гигу Бокерия, отметив, что тот, кто последует по его пути, будет обнулен, как он. В ответ Бокерия заявил, что когда популизм, лицемерие, поклонение вождю автоматически становятся приемлемыми для крупной оппозиционной силы, это катастрофа для политической жизни, которую необходимо изменить. Бокерия являлся одним из самых влиятельных политиков Грузии и одним из организаторов прихода к власти Михаила Саакашвили. В 2008-2010 годах он был первым заместителем министра иностранных дел Грузии. С ноября 2010 года Бокерия занимал пост секретаря Совета национальной безопасности Грузии, от должности был освобожден уходящим президентом Саакашвили в ноябре 2013 года.В 2016 году из-за разногласий с Саакашвили он покинул его партию и вместе с соратниками создал партию "Европейская Грузия – движение за свободу". Согласно последним исследованиям общественного мнения, рейтинг партии составляет 1%.Угроза или предупреждение? Кто на самом деле адресат обращения Саакашвили>>По словам Бобохидзе, хорошо, что Саакашвили полностью отмежевывается от Бокерия, потому что они разные люди. "Нацдвижение" переживает не лучшие времена. В партии образовались два лагеря – сторонники умеренной политики бывшего лидера партии Ники Мелия и сторонники радикальных действий действующего руководителя Левана Хабеишвили."Нацдвижение" находится в глубоком кризисе – Талаквадзе>>При этом Бобохидзе напомнил, что в прошлом мэр Тбилиси, отбывший тюремное наказание, Гиги Угулава, уже являющийся членом "Нацдвижения", заявил, что настоящим председателем партии является Саакашвили, а не Хабеишвили. Между тем сторонники Ники Мелия, который потерял кресло председателя "Нацдвижения" по итогам внутрипартийных выборов в январе 2023 года, уверены, что адресатом заявления Саакашвили является новое руководство партии во главе с Леваном Хабеишвили. Сам Мелия утверждает, что Хабеишвили является лишь формальным лидером "Нацдвижения", а в действительности партия управляется из-за кулис экс-главой МВД Вано Мерабишвили и экс-министром обороны Давидом Кезерашвили. Об этом уже давно говорят и представители "Грузинской мечты". В свою очередь Хабеишвили уверен, что обращение Саакашвили была адресовано именно Мелия и его соратникам, которые критикуют "Нацдвижение" вместо того, чтобы критиковать нынешние власти страны. Что происходит в ЕНДВ "Грузинской мечте" утверждают, что Хабеишвили является формальным лидером "Нацдвижения", в действительности партия управляется из-за кулис экс-главой МВД Вано Мерабишвили и экс-министром обороны Давидом Кезерашвили.Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили назвал "Нацдвижение" обанкротившейся, дискредитированной и маргинальной радикальной силой.Представители правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" и некоторых оппозиционных партий говорят, что с избранием Хабеишвили лидером "Нацдвижения" приблизился конец партии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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политика, новости, грузия, леван хабеишвили, единое национальное движение, гига бокерия, михаил саакашвили
политика, новости, грузия, леван хабеишвили, единое национальное движение, гига бокерия, михаил саакашвили
Образец моральной деградации – оппозиционер об обращении Саакашвили к "Нацдвижению"
13:59 07.09.2023 (обновлено: 14:18 07.09.2023)
Михаил Саакашвили обнародовал новое обращение к членам основанного им "Единого нацдвижения", чем вызвал споры среди грузинских политиков
ТБИЛИСИ, 7 сен — Sputnik. Письмо экс-президента Грузии Михаила Саакашвили является образцом моральной деградации, так как он по-прежнему считает, что главное в крупнейшей оппозиционной партии "Единое национальное движение", созданной им, –чтобы никто не шел против "вождя", заявил член оппозиционной партии "Европейская Грузия" Акакий Бобохидзе.
Накануне Саакашвили обратился к членам "Нацдвижения" и упомянул бывшего соратника, ныне лидера "Европейской Грузии" Гигу Бокерия, отметив, что тот, кто последует по его пути, будет обнулен, как он. В ответ Бокерия заявил, что когда популизм, лицемерие, поклонение вождю автоматически становятся приемлемыми для крупной оппозиционной силы, это катастрофа для политической жизни, которую необходимо изменить.
"Для меня письмо Михаила Саакашвили является образцом моральной деградации. Не потому, что он упоминает Бокерия, а потому, что он по-прежнему продолжает свой подход, что главное в его партии – никто не должен идти против вождя", – заявил Бобохидзе в эфире телеканала "ТВ Пирвели".
Бокерия являлся одним из самых влиятельных политиков Грузии и одним из организаторов прихода к власти Михаила Саакашвили. В 2008-2010 годах он был первым заместителем министра иностранных дел Грузии. С ноября 2010 года Бокерия занимал пост секретаря Совета национальной безопасности Грузии, от должности был освобожден уходящим президентом Саакашвили в ноябре 2013 года.
В 2016 году из-за разногласий с Саакашвили он покинул его партию и вместе с соратниками создал партию "Европейская Грузия – движение за свободу". Согласно последним исследованиям общественного мнения, рейтинг партии составляет 1%.
По словам Бобохидзе, хорошо, что Саакашвили полностью отмежевывается от Бокерия, потому что они разные люди.
"Если кто-то в его партии хочет спасти свое политическое будущее, он должен сохранять хорошие отношения с лидером. Для этого Саакашвили и нужно т. н. единство "Нацдвижения". О чем сегодня идет спор, он не говорит, какая группа права, какая группа на стороне истины. Для него главное, чтобы любая группа признала его безусловным лидером", – заявил Бобохидзе.
"Нацдвижение" переживает не лучшие времена. В партии образовались два лагеря – сторонники умеренной политики бывшего лидера партии Ники Мелия и сторонники радикальных действий действующего руководителя Левана Хабеишвили.
При этом Бобохидзе напомнил, что в прошлом мэр Тбилиси, отбывший тюремное наказание, Гиги Угулава, уже являющийся членом "Нацдвижения", заявил, что настоящим председателем партии является Саакашвили, а не Хабеишвили.
"Потому что все, включая Михаила Саакашвили, прекрасно знают, что Хабеишвили – не та фигура, которая принесет что-то позитивное. Поэтому это его отношение, поддержка вождемании – это продолжение того же самого", – отметил Бобохидзе.
Между тем сторонники Ники Мелия, который потерял кресло председателя "Нацдвижения" по итогам внутрипартийных выборов в январе 2023 года, уверены, что адресатом заявления Саакашвили является новое руководство партии во главе с Леваном Хабеишвили.
Сам Мелия утверждает, что Хабеишвили является лишь формальным лидером "Нацдвижения", а в действительности партия управляется из-за кулис экс-главой МВД Вано Мерабишвили и экс-министром обороны Давидом Кезерашвили. Об этом уже давно говорят и представители "Грузинской мечты".
В свою очередь Хабеишвили уверен, что обращение Саакашвили была адресовано именно Мелия и его соратникам, которые критикуют "Нацдвижение" вместо того, чтобы критиковать нынешние власти страны.
Что происходит в ЕНД
В "Грузинской мечте" утверждают, что Хабеишвили является формальным лидером "Нацдвижения", в действительности партия управляется из-за кулис экс-главой МВД Вано Мерабишвили и экс-министром обороны Давидом Кезерашвили.
Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили назвал "Нацдвижение" обанкротившейся, дискредитированной и маргинальной радикальной силой.
Представители правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" и некоторых оппозиционных партий говорят, что с избранием Хабеишвили лидером "Нацдвижения" приблизился конец партии.