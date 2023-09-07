https://sputnik-georgia.ru/20230907/za-chey-schet-premer-gruzii-poekhal-v-ssha-s-synom--otvet-stratkoma-pravitelstva-282019792.html

За чей счет премьер Грузии поехал в США с сыном – ответ Страткома правительства

За чей счет премьер Грузии поехал в США с сыном – ответ Страткома правительства

Премьера обвинили в том, что он отправился в США за счет госбюджета 07.09.2023, Sputnik Грузия

2023-09-07T13:04+0400

2023-09-07T13:04+0400

2023-09-07T13:35+0400

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ТБИЛИСИ, 7 сен — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили отправился в США вместе со своим сыном Николозом за свой счет, а не государственный, говорится в заявлении Департамента стратегических коммуникаций правительства Грузии (Стратком) в ответ на обвинения оппонентов.В конце августа оппозиционный телеканал "ТВ Пирвели" подготовил целый сюжет о поездке Гарибашвили в США. Сюжет был построен вокруг одного вопроса – за чей счет прошли "американские каникулы" Гарибашвили и сопровождающих его сотрудников Спецслужбы госохраны. В сюжете со ссылкой на оппозицию говорится, что Гарибашвили тратит в США, которые при этом часто критикует, полученные от коррупционных сделок деньги.По информации Страткома, для того, чтобы ввести общественность в заблуждение, специально распространяется ложная информация о том, что премьер Грузии якобы отправился в США с сыном чартерным рейсом. В сюжете "ТВ Пирвели" было отмечено, что билет на рейс Нью-Йорк-Тбилиси в бизнес-классе стоит почти втрое больше, чем зарплата премьера Грузии, а судя по декларации премьера, он с трудом сводит концы с концами. И если не финансовая поддержка отца премьера Грузии, он бы даже не смог покрывать кредит в банке.В Страткоме пояснили, что Гарибашвили в ходе своих официальных, деловых и частных визитов совершает поездки в США регулярными коммерческими рейсами различных авиакомпаний. Премьер-министру Грузии 41 – интересные факты об Ираклии Гарибашвили>>Накануне поездку Гарибашвили в США прокомментировала глава департамента стратегических коммуникаций правительства Нино Гиоргобиани. По ее словам, конкретные СМИ пытаются раздуть скандал по поводу того, что в августе премьер-министр отправился в США с сыном, у которого начинался учебный год в Пенсильванском университете. Гиоргобиани отметила, что Гарибашвили каждый год заполняет налоговую декларацию, где отражены все его расходы. "Поэтому ждите публикации следующей декларации", – заключила она.О том, что старший сын премьера Ираклия Гарибашвили Николоз поступил в одно из престижных учебных заведений США, в Уортонскую бизнес-школу при Пенсильванском университете, его мать Нунука Тамазашвили написала на странице своей соцсети в декабре 2022 года.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, политика, ираклий гарибашвили, пенсильванский университет, сша