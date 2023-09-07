https://sputnik-georgia.ru/20230907/za-chey-schet-premer-gruzii-poekhal-v-ssha-s-synom--otvet-stratkoma-pravitelstva-282019792.html
За чей счет премьер Грузии поехал в США с сыном – ответ Страткома правительства
За чей счет премьер Грузии поехал в США с сыном – ответ Страткома правительства
Премьера обвинили в том, что он отправился в США за счет госбюджета 07.09.2023, Sputnik Грузия
2023-09-07T13:04+0400
2023-09-07T13:04+0400
2023-09-07T13:35+0400
грузия
новости
политика
ираклий гарибашвили
пенсильванский университет
сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/0c/0c/272962292_288:170:1024:584_1920x0_80_0_0_f19639a76de564f7732b62e310f5df9e.jpg
ТБИЛИСИ, 7 сен — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили отправился в США вместе со своим сыном Николозом за свой счет, а не государственный, говорится в заявлении Департамента стратегических коммуникаций правительства Грузии (Стратком) в ответ на обвинения оппонентов.В конце августа оппозиционный телеканал "ТВ Пирвели" подготовил целый сюжет о поездке Гарибашвили в США. Сюжет был построен вокруг одного вопроса – за чей счет прошли "американские каникулы" Гарибашвили и сопровождающих его сотрудников Спецслужбы госохраны. В сюжете со ссылкой на оппозицию говорится, что Гарибашвили тратит в США, которые при этом часто критикует, полученные от коррупционных сделок деньги.По информации Страткома, для того, чтобы ввести общественность в заблуждение, специально распространяется ложная информация о том, что премьер Грузии якобы отправился в США с сыном чартерным рейсом. В сюжете "ТВ Пирвели" было отмечено, что билет на рейс Нью-Йорк-Тбилиси в бизнес-классе стоит почти втрое больше, чем зарплата премьера Грузии, а судя по декларации премьера, он с трудом сводит концы с концами. И если не финансовая поддержка отца премьера Грузии, он бы даже не смог покрывать кредит в банке.В Страткоме пояснили, что Гарибашвили в ходе своих официальных, деловых и частных визитов совершает поездки в США регулярными коммерческими рейсами различных авиакомпаний. Премьер-министру Грузии 41 – интересные факты об Ираклии Гарибашвили>>Накануне поездку Гарибашвили в США прокомментировала глава департамента стратегических коммуникаций правительства Нино Гиоргобиани. По ее словам, конкретные СМИ пытаются раздуть скандал по поводу того, что в августе премьер-министр отправился в США с сыном, у которого начинался учебный год в Пенсильванском университете. Гиоргобиани отметила, что Гарибашвили каждый год заполняет налоговую декларацию, где отражены все его расходы. "Поэтому ждите публикации следующей декларации", – заключила она.О том, что старший сын премьера Ираклия Гарибашвили Николоз поступил в одно из престижных учебных заведений США, в Уортонскую бизнес-школу при Пенсильванском университете, его мать Нунука Тамазашвили написала на странице своей соцсети в декабре 2022 года.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
сша
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/0c/0c/272962292_344:172:1024:682_1920x0_80_0_0_9702924513d5f68fbcf1ebe3354b7e9d.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, новости, политика, ираклий гарибашвили, пенсильванский университет, сша
грузия, новости, политика, ираклий гарибашвили, пенсильванский университет, сша
За чей счет премьер Грузии поехал в США с сыном – ответ Страткома правительства
13:04 07.09.2023 (обновлено: 13:35 07.09.2023)
Премьера обвинили в том, что он отправился в США за счет госбюджета
ТБИЛИСИ, 7 сен — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили отправился в США вместе со своим сыном Николозом за свой счет, а не государственный, говорится в заявлении Департамента стратегических коммуникаций правительства Грузии (Стратком) в ответ на обвинения оппонентов.
В конце августа оппозиционный телеканал "ТВ Пирвели" подготовил целый сюжет о поездке Гарибашвили в США. Сюжет был построен вокруг одного вопроса – за чей счет прошли "американские каникулы" Гарибашвили и сопровождающих его сотрудников Спецслужбы госохраны. В сюжете со ссылкой на оппозицию говорится, что Гарибашвили тратит в США, которые при этом часто критикует, полученные от коррупционных сделок деньги.
По информации Страткома, для того, чтобы ввести общественность в заблуждение, специально распространяется ложная информация о том, что премьер Грузии якобы отправился в США с сыном чартерным рейсом.
"Речь шла о чартерном рейсе, который осуществлялся из Тбилиси в направлении одного из европейских городов, а в направлении США премьер-министр улетел регулярным рейсом. Во время частного визита поездка премьер-министра, а также чартерный (коммерческий) рейс и другие расходы из государственного бюджета не оплачивались", – говорится в заявлении.
В сюжете "ТВ Пирвели" было отмечено, что билет на рейс Нью-Йорк-Тбилиси в бизнес-классе стоит почти втрое больше, чем зарплата премьера Грузии, а судя по декларации премьера, он с трудом сводит концы с концами. И если не финансовая поддержка отца премьера Грузии, он бы даже не смог покрывать кредит в банке.
В Страткоме пояснили, что Гарибашвили в ходе своих официальных, деловых и частных визитов совершает поездки в США регулярными коммерческими рейсами различных авиакомпаний.
Накануне поездку Гарибашвили в США прокомментировала глава департамента стратегических коммуникаций правительства Нино Гиоргобиани.
По ее словам, конкретные СМИ пытаются раздуть скандал по поводу того, что в августе премьер-министр отправился в США с сыном, у которого начинался учебный год в Пенсильванском университете.
"Они ищут новый скандал, но, как и в других случаях, здесь нет ничего скандального. Каждый человек имеет желание и право быть рядом со своим ребенком в такое важное время, тем более что ни закон не был нарушен, не были понесены государственные расходы", – написала Гиоргобиани на своей странице в соцсети.
Гиоргобиани отметила, что Гарибашвили каждый год заполняет налоговую декларацию, где отражены все его расходы. "Поэтому ждите публикации следующей декларации", – заключила она.
О том, что старший сын премьера Ираклия Гарибашвили Николоз поступил в одно из престижных учебных заведений США, в Уортонскую бизнес-школу при Пенсильванском университете, его мать Нунука Тамазашвили написала на странице своей соцсети в декабре 2022 года.