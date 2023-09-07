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Заговор против Грузии и атака на Иванишвили – Вольский о политических интересах оппозиции

Заговор против Грузии и атака на Иванишвили – Вольский о политических интересах оппозиции

Депутат от правящей партии раскритиковал действия части грузинской оппозиции 07.09.2023, Sputnik Грузия

2023-09-07T20:40+0400

2023-09-07T20:40+0400

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ТБИЛИСИ, 7 сен — Sputnik. "Радикальная оппозиция" имеет политический интерес, чтобы в отношении основателя правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия", миллиардера Бидзины Иванишвили были введены санкции, заявил один из лидеров правящей партии, первый вице-спикер парламента Грузии Гия Вольский. Советник Комитета Сената США по международным отношениям Крис Соча заявил, что ведутся дискуссии о дополнительных санкциях в отношении Иванишвили. Ранее США ввели санкции против грузинских судей, которые, как заявил Соча, были одобрены членами Конгресса. В правящей партии "Грузинская мечта" называют "радикальной оппозицией" крупнейшую оппоционную партию "Единое национальное движение" и ее соратников. Ранее лидер оппозиционной партии "Стратегия Агмашенебели" Георгий Вашадзе заявил, что вместе с председателем "Нацдвижения" Леваном Хабеишвили провел встречу с Крисом Соча, на которой обсуждался вопрос санкций. Наглая и аморальная атака на Грузию – Вольский о резолюции Европарламента>>"Нет ни одного факта, что Иванишвили своими личными ресурсами противостоит интересам государства. Это заговор "радикальной оппозиции" против Грузии и нападки на Бидзину Иванишвили", – отметил Вольский. Что касается участия Соча в этом процессе, то, по словам Вольского, он уже давно является союзником "Национального движения" и является их объединителем в определенных вопросах. Оппозиционеры утверждают, что именно Иванишвили, который был премьером Грузии в 2012-2013 гг., управляет страной, а вся верхушка власти – его марионетки. По их словам, Иванишвили руками правящей партии "Грузинская мечта" меняет прозападный курс страны в пользу России, за что против него следует ввести санкции. Между тем, власти настаивают на том, что экс-премьер Грузии, который объявил об уходе из политики еще в январе 2021 года, никак не вмешивается в управление страной. Иванишвили уже много лет судится с крупнейшим швейцарским банком Credit Suisse. Глобальный судебный процесс был запущен в 2016 году, после того как годом ранее Иванишвили обнаружил пропажу 400 миллионов долларов со своей страховой схемы вследствие мошенничества. С марта 2022 года, то есть после начала конфликта на Украине, у Иванишвили начались проблемы с трастами Credit Suisse, которые стали отказывать ему в перечислении неоспариваемых денег. Представители Иванишвили расценили происходящее как политический шантаж. Иванишвили санкциями не запугать – лидер "Грузинской мечты">>В конце июня 2023 года апелляционный суд Бермудских Островов оставил в силе решение суда первой инстанции и обязал дочку крупнейшего швейцарского банка, страховую компанию Credit Suisse Life (Bermuda) выплатить экс-премьеру Грузии, основателю правящей партии "Грузинская мечта" Бидзине Иванишвили 607 миллионов долларов. Санкции США против грузинских судей Власти Грузии назвали непонятным и неприемлемым обвинение судей в коррупции без представления доказательств. В ответ посол США Келли Дегнан сказала, что обвинение основано на находящейся в открытом доступе информации. При этом Дегнан добавила, что решение Госдепа США – это очень позитивный шаг, возможность для правительства продемонстрировать верность борьбе с коррупцией и формированию истинно непредвзятой судебной системы. У Грузии нет хозяев – в правящей партии резко ответили оппозиционеру>>В свою очередь глава МИД Грузии Илья Дарчиашвили в письме госсекретарю США Энтони Блинкену выразил надежду, что Госдепартамент представит соответствующие доказательства по поводу обвинений в коррупции судей или пересмотрит свое решение. Дарчиашвили подчеркнул, что до смены власти в 2012 году "суд был подразделением прокуратуры и одним из очередных звеньев репрессивной машины режима". Главными творцами же этой системы были на то время президент Михаил Саакашвили и министр юстиции Зураб Адеишвили, против которых ни одна страна не вводила санкции.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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