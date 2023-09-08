https://sputnik-georgia.ru/20230908/282059969.html

Без нефти и газа. Россия нашла еще один способ заработать на США и Европе

Без нефти и газа. Россия нашла еще один способ заработать на США и Европе

Бразилия и Индия возобновили закупки российского урана 08.09.2023, Sputnik Грузия

2023-09-08T13:45+0400

2023-09-08T13:45+0400

2023-09-08T13:45+0400

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О том, как Россия укрепляет позиции на рынке, — в материале корреспондента РИА Новости Надежды Сарапиной.Бразилия впервые за 24 года закупила партию российского урана на 72 миллиона долларов, также "Росатом" будет обеспечивать топливом единственную в стране АЭС. Возобновились поставки в Индию, а США увеличили импорт более чем в два раза. Только за полгода Вашингтон заплатил Москве почти 700 миллионов долларов. Хорошо забытое староеВ этом году Бразилия импортировала 27,1 тонны российского обогащенного урана на 18,9 миллиона долларов и 26,9 тонны природного сырья на 52,7 миллиона. Предыдущие закупки были в 1999-м и 1998-м соответственно. При этом уже несколько лет "Росатом" — один из крупнейших поставщиков изотопной продукции для медицины.В 2022-м бразильцы приобретали природный уран в Великобритании — на 23,5 миллиона долларов, Казахстане — на 17,3 и Канаде — на 4,6. Обогащенный — в той же Великобритании, на 13,7 миллиона, Германии — на 1,1, Швеции — на 893 тысячи и США — всего на пять тысяч долларов. Теперь почти все предоставила Россия, лишь американцы привезли обедненный уран на 2,2 тысячи долларов.Выгода дороже демократии. Европа расширяет торговлю с Россией>>После четырехлетнего перерыва 118 тонн сырья на 13,5 миллиона долларов отправили в Индию. "Росатом" участвует в строительстве энергоблоков АЭС "Куданкулам", обсуждаются перспективы совместного наращивания производственных мощностей. Доцент кафедры экономики РЭУ Александр Тимофеев объясняет это изменением геополитической ситуации. По его мнению, энергодефицитные регионы, ранее ориентированные на газ, вынуждены искать альтернативу.Даже в США, несмотря на стремление оборвать торговые связи с Россией, за полгода более чем вдвое увеличили закупки — до 32 процентов местного рынка. По данным американской статистической службы, это максимум с 2005-го. За 416 тонн Москва получила 696,5 миллиона долларов.Технологическое превосходствоЗапад так и не ввел санкции против российской атомной отрасли, тесное взаимодействие не прекращается до сих пор. И этот результат не столько ресурсной базы, сколько технологического превосходства. "Технологией обогащения располагают единицы, причем некоторые перестали их развивать. В частности, США. Восстановить собственное производство раньше 2027-го у них не получится, поэтому они не могут отказаться от нашего обогащенного урана", — объясняет директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин."Мы обеспечиваем топливом едва ли не половину атомных реакторов в мире. В США, Великобритании или Франции нет таких мощностей", — добавляет независимый промышленный эксперт Леонид Хазанов.Экономист рассказал, как Россия и Казахстан взяли под контроль рынок ядерного топлива>>Кроме того, у России огромный опыт строительства АЭС, изготовления и переработки топлива. Помимо Индии, "Росатом" реализует проекты в Турции — АЭС "Аккую", Египте — "Эль-Дабаа", Венгрии — "Пакш-2", Бангладеш — "Руппур", Китае — "Тяньвань" и "Сюйдапу". Всего — 33 блока.Также корпорация осваивает технологию замкнутого ядерно-топливного цикла. Это позволит повторно использовать отработанное топливо, обеспечить ядерную энергетику на тысячелетия вперед и превратить реакторы практически в вечные двигатели. Соответственно, подешевеет энергия. На Белоярской АЭС половина энергоблоков уже работает именно так — на быстрых нейтронах.За это брались и Франция, и США, и Британия, и Япония. Но не получилось, и инновационные проекты закрыли. Только Россия добилась успеха. Среди возможных конкурентов в ближайшей перспективе — один Китай.Задел на будущееКонечно, технологическое превосходство само по себе еще не гарантирует клиентов. Эксперты предполагают, что Индию и Бразилию привлекли дисконтами. Как бы то ни было, высокое качество и привлекательные цены позволят России закрепиться на этих рынках, указывает доцент департамента стратегического и инновационного развития Финансового университета Михаил Хачатурян.И это только начало, уверен Хазанов. Масштабные планы Нью-Дели по развитию атомной энергетики трудно воплотить в жизнь без Москвы.Диверсификация поставок снижает потери от возможных очередных санкций, подчеркивает Пикин. "Проработка разных вариантов требует времени, надо удостовериться, что все действует. Прежде всего это вопрос логистики и расчетов в сложно конвертируемых валютах, таких как индийские рупии", — уточняет он.Аналитики считают маловероятным и отказ Запада от торговли в сфере ядерной энергетики. Так, из-за госпереворота в Нигере, где большие запасы урана, топливо подорожает для Франции — придется искать другие варианты. А поскольку спад добычи в мире после 2026-го из-за истощения месторождений весьма реален, надежных поставщиков ценят все больше. Вырастет спрос и на строительство безотходных реакторов, а в этом у России пока нет конкурентов.Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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