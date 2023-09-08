https://sputnik-georgia.ru/20230908/bagazh-sbornoy-ispanii-zastryal-v-puti--trenirovku-pered-matchem-s-gruziey-otlozhili-282061411.html

Багаж сборной Испании застрял в пути – тренировку перед матчем с Грузией отложили

Багаж сборной Испании застрял в пути – тренировку перед матчем с Грузией отложили

Матч сборных Грузии и Испании по футболу пройдет 8 сентября в Тбилиси 08.09.2023, Sputnik Грузия

2023-09-08T14:05+0400

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ТБИЛИСИ, 8 сен — Sputnik. Часть чемоданов с инвентарем футболистов сборной Испании не долетела до Тбилиси вовремя, из-за чего подопечным Луиса де ла Фуэнте пришлось пропустить генеральную тренировку перед матчем с Грузией в рамках отборочного турнира чемпионата Европы 2024. Cборная Грузии по футболу 8 сентября проведет матч пятого тура отборочного этапа Евро-2024 против сборной Испании. Матч на "Динамо-Арене" начнется в 20:00 по тбилисскому времени. Билеты на игру были распроданы за считанные дни. Наставник испанцев был вынужден назначить тренировку на утро игрового дня, чего обычно не делает. А в четверг на "Динамо-Арене" тренировались только грузинские футболисты в полном одиночестве. Анонс матча Грузия – Испания: 5 тур квалификации чемпионата Европы по футболу 2024>>В связи с инцидентом испанское издание "Марка" припомнило Тбилиси случай в марте 2021 года, когда тренировка испанцев сорвалась из-за отключения системы освещения на стадионе "Динамо". Перед пятым туром у грузинской команды четыре очка и три проведенные игры, что позволило ей расположиться на втором месте в группе. А вот у Испании всего три очка, но при этом два матча за плечами. Испанцы идут на четвертом месте. На первом месте Шотландия – четыре игры и все четыре выигрыша. 1. Шотландия – 4 игры, 12 очков 2. Грузия – 3 игры, 4 очка 3. Норвегия – 4 игры, 4 очка 4. Испания – 2 игры, 3 очка 5. Кипр – 3 игры, 0 очков.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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