https://sputnik-georgia.ru/20230908/gruziya-pristupaet-k-vnedreniyu-lekarstva-protiv-geneticheskoy-nizkoroslosti-282072491.html

Грузия приступает к внедрению лекарства против генетической низкорослости

Грузия приступает к внедрению лекарства против генетической низкорослости

В Грузии, по данным СМИ, ахондроплазия диагностирована у 12 детей 08.09.2023, Sputnik Грузия

2023-09-08T17:09+0400

2023-09-08T17:09+0400

2023-09-08T17:37+0400

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ахондроплазия в грузии

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ТБИЛИСИ, 8 сен — Sputnik. Минздрав Грузии начинает внедрение первого в мире медикамента для лечения ахондроплазии (генетической низкорослости) – "Возоридит", сообщила заместитель министра здравоохранения Тамар Габуния. Родители детей с ахондроплазией проводили акции протеста с требованием внедрить данный препарат. Совет по редким заболеваниям одобрил национальный протокол по ахондроплазии, на первом этапе необходимое лекарство получат шесть детей. Родители этих детей уже ознакомились с необходимыми процедурами для включения в госпрограмму. Они подписали соответствующее согласие на участие в данной программе. Лечение первых шести детей с ахондроплазией начнется уже в этом году, отметила она.Дети с генетической низкорослостью в Грузии получат препарат для лечения – Минздрав>>В первую очередь лечение пройдут те дети, у которых в силу возраста осталось меньше времени, чем у остальных, чтобы лекарство подействовало. Речь идет о детях 11-13 лет. Первую дозу лекарства будут давать в клинике, а не дома, под наблюдением врача, поскольку оно имеет определенные побочные эффекты, которые могут даже потребовать медицинского вмешательства. Для этого выбрана Центральная детская больница им. Иашвили в Тбилиси. После приема препарата детей на час будут оставлять в клинике из-за возможного побочного эффекта – снижения артериального давления, а после, если не будут выявлены осложнения, отправлять домой. Грузия станет третьей страной, у которой будет нацпротокол управления редким заболеванием>>Вопрос детей с ахондроплазией стал актуальным в Грузии после того, как родители детей с этим заболеванием начали проводить перманентные акции протеста с требованием профинансировать для их детей первый в мире препарат против карликовости. В правительстве заявляли, что готовы выделить деньги, но только после того, как препарат пройдет испытания и его рекомендует ВОЗ. Однако власти решили пойти на уступки и решили разработать национальный протокол по лечению заболевания.В протоколе одной из возможностей управления этим заболеванием назван препарат "Восоритид". Кроме того, в протоколе детально рассмотрены методы лечения ахондроплазии, генетические причины, критерии диагностики, а также уход за этими пациентами Ахондроплазия встречается у одного из 25 тысяч детей. В Грузии данное заболевание диагностировано у 12 детей. Стоимость годичной дозы нового препарата на одного ребенка достигает 900 тысяч лари (более 350 тысяч долларов). Препарат необходимо использовать до совершеннолетия, а максимальный эффект от лекарства, согласно исследованиям, – рост на 1,6 сантиметра в год. Препарат используется только в крайних и особенных случаях.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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новости, грузия, общество, тбилиси, минздрав, ахондроплазия в грузии