https://sputnik-georgia.ru/20230704/gruziya-stanet-tretey-stranoy-u-kotoroy-budet-natsprotokol-upravleniya-redkim-zabolevaniem-279233106.html

Грузия станет третьей страной, у которой будет нацпротокол управления редким заболеванием

Грузия станет третьей страной, у которой будет нацпротокол управления редким заболеванием

Вопрос детей с ахондроплазией стал актуальным в Грузии после акций протеста родителей с требованием профинансировать первый в мире препарат против карликовости 04.07.2023, Sputnik Грузия

2023-07-04T14:24+0400

2023-07-04T14:24+0400

2023-07-04T14:24+0400

ахондроплазия в грузии

новости

грузия

общество

иване чхаидзе

минздрав

всемирная организация здравоохранения

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ТБИЛИСИ, 4 июл — Sputnik. Грузия станет третьей страной в мире, у которой будет национальный протокол управления редким заболеванием ахондроплазией (генетической низкорослостью), заявил глава тбилисской детской клиники им. Иашвили, член работающей над документом группы Иване Чхаидзе. Весной родители детей с ахондроплазией проводили перманентные акции с требованием обеспечить их детей первым в мире препаратом от редкого заболевания. Над проблемой начал работать координационный совет при Минздраве Грузии. По словам Чхаидзе, национальный протокол должен быть утвержден к 15-20 июля. Это решение приняли на заседании координационного совета, работающего над вопросами редких заболеваний, и занимающейся протоколом управления ахондроплазией группы. Лечение каких редких заболеваний финансирует Минздрав Грузии – список >>>В протоколе одной из возможностей управления этим заболеванием назван препарат "Восоритид". Как отметил Чхаидзе, на встрече была рассмотрена окончательная версия протокола и те замечания, которые поступили от экспертов сферы. В частности, в протоколе детально рассмотрены методы лечения ахондроплазии, генетические причины, критерии диагностики, а также уход за этими пациентами, пояснил он.Между тем, родители детей с ахондроплазией сообщили, что по имеющейся у них информации, "Восоритид" завезут в Грузию в этом году, но конкретная дата не называется. По словам одной из родительниц Маки Гочиашвили, на данный момент идут переговоры с американской компанией "Биомарин", производящей данный препарат. Компания хочет узнать, насколько Грузия готова внедрить этот препарат. Однако, по словам родителей этих детей, важно, чтобы препарат был доступен в Грузии в этом году, иначе для некоторых он уже будет неэффективным. В конце июля станет известно, когда удастся Грузии завезти этот препарат. Вопрос детей с ахондроплазией стал актуальным в Грузии после того, как родители детей с этим заболеванием начали проводить перманентные акции протеста с требованием профинансировать для их детей первый в мире препарат против карликовости. В правительстве готовы выделить деньги, но только после того, как препарат пройдет испытания и его рекомендует ВОЗ. Должны ли власти финансировать лекарство от ахондроплазии, незарегистрированное ВОЗ? >>>Ахондроплазия встречается у одного из 25 тысяч детей. В Грузии, по данным СМИ, данное заболевание диагностировано у 12 детей. Стоимость годичной дозы нового препарата на одного ребенка достигает 900 тысяч лари (более 350 тысяч долларов). Препарат необходимо использовать до совершеннолетия, а максимальный эффект от лекарства, согласно исследованиям, – рост на 1,6 сантиметра в год. Препарат используется только в крайних и особенных случаях. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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ахондроплазия в грузии, новости, грузия, общество, иване чхаидзе, минздрав, всемирная организация здравоохранения