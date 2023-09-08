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Не упустите шанс! Верховный Представитель ЕС призвал политические силы Грузии объединиться
Не упустите шанс! Верховный Представитель ЕС призвал политические силы Грузии объединиться
Жозеп Боррель прибыл в Грузию, где проводит встречи с первыми лицами государства, партиями и гражданским сектором 08.09.2023, Sputnik Грузия
2023-09-08T15:05+0400
2023-09-08T15:05+0400
2023-09-08T15:26+0400
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ТБИЛИСИ, 8 сен — Sputnik. Для выполнения условий предоставления Грузии статуса кандидата на вступление в Евросоюз не существует короткого пути – необходима огромная усердная работа, политическая воля и четкая приверженность европейским ценностям, заявил Верховный Представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. Европейский совет в июне 2022 года признал европейскую перспективу Грузии и выразил готовность предоставить ей статус страны-кандидата на вступление в ЕС, как только будут выполнены 12 условий, среди которых деолигархизация, деполяризация, улучшение медиасреды, обеспечение полной независимости судебной системы. Статус кандидата в тот же день получили Украина и Молдова. По словам Борреля, задачи хорошо и четко расписаны в виде 12 приоритетов, и об этом уже было заявлено в заключении. Согласно промежуточной оценке Еврокомиссии, опубликованной в июне 2023 года, Грузия полностью выполнила три условия, частично – семь, ограниченный прогресс достигнут по одному пункту, и еще по одному пункту, в частности, в направлении плюрализма СМИ и уголовных процедур в отношении владельцев СМИ нет никакого прогресса. Как отметил Боррель, членство в ЕС – это величайшая преобразующая сила, обязательство в области безопасности, которое может взять на себя страна.Заявление об этом Боррель сделал на совместной пресс-конференции, которая состоялась после встречи с премьер-министром Ираклием Гарибашвили. Боррель прибыл в Грузию накануне с двухдневным официальным визитом. Он уже встретился с главой МИД Грузии Илией Дарчиашвили, а также с председателем парламента Шалвой Папуашвили. Запланирована встреча с президентом Саломе Зурабишвили. Поляризация в Грузии усилилась после озвучивания Евросоюзом 12 условий - премьер>>По словам Борреля, одним из главных посланий, которое он хотел донести до грузинского народа, является то, что Грузия действительно относится к европейской семье. Должно быть инклюзивное большинство и настрой сотрудничества у меньшинства, отметил он. Что касается правительства и правящей партии, то, по словам Борреля, в стране должна быть создана такая среда, где такое сотрудничество станет возможно. Грузия ждет решения Евросоюза по статусу в декабре 2023 года. До этого в октябре Еврокомиссия подготовит рекомендации для Евросовета. Грузия получит статус кандидата, если это решение поддержат лидеры всех 27 стран ЕС. Деполяризация - "Грузинская мечта" о выполнении условия ЕС №1>>Председатель правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе заявил, что Грузия сделала все возможное для выполнения условий Евросоюза и ждет конкретики по трем рекомендациям – деолигархизации, судебной реформе и усилению борьбы с организованной преступностью.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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политика, грузия, новости, украина, молдова, ираклий гарибашвили, илья дарчиашвили, шалва папуашвили, еврокомиссия, грузинская мечта - демократическая грузия, грузия - евросоюз, евросоюз, жозеп боррель
Не упустите шанс! Верховный Представитель ЕС призвал политические силы Грузии объединиться
15:05 08.09.2023 (обновлено: 15:26 08.09.2023)
Жозеп Боррель прибыл в Грузию, где проводит встречи с первыми лицами государства, партиями и гражданским сектором
ТБИЛИСИ, 8 сен — Sputnik. Для выполнения условий предоставления Грузии статуса кандидата на вступление в Евросоюз не существует короткого пути – необходима огромная усердная работа, политическая воля и четкая приверженность европейским ценностям, заявил Верховный Представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.
Европейский совет в июне 2022 года признал европейскую перспективу Грузии и выразил готовность предоставить ей статус страны-кандидата на вступление в ЕС, как только будут выполнены 12 условий, среди которых деолигархизация, деполяризация, улучшение медиасреды, обеспечение полной независимости судебной системы. Статус кандидата в тот же день получили Украина и Молдова.
"В первую очередь должна произойти деполяризация политического ландшафта, деолигархизация экономической, политической и социальной сфер, реформа судебной системы, реформа избирательной системы, плюрализм СМИ и права человека. И не существует короткого пути для достижения этого. Для всего необходима огромная усердная работа, политическая воля и четкая приверженность европейским ценностям", – заявил Боррель.
По словам Борреля, задачи хорошо и четко расписаны в виде 12 приоритетов, и об этом уже было заявлено в заключении. Согласно промежуточной оценке Еврокомиссии, опубликованной в июне 2023 года, Грузия полностью выполнила три условия, частично – семь, ограниченный прогресс достигнут по одному пункту, и еще по одному пункту, в частности, в направлении плюрализма СМИ и уголовных процедур в отношении владельцев СМИ нет никакого прогресса.
"После июня вы выполнили три из них, а остальные девять предстоит выполнить. Но все еще есть время для их выполнения... По моему опыту хочу сказать, что эта работа того стоит, чтобы в результате вы смогли не только стать членом ЕС, но и улучшить будничность для ваших граждан", – отметил он.
Как отметил Боррель, членство в ЕС – это величайшая преобразующая сила, обязательство в области безопасности, которое может взять на себя страна.
"Я говорю все это на примере моей страны. Это самая огромная преобразующая сила", – добавил он.
Заявление об этом Боррель сделал на совместной пресс-конференции, которая состоялась после встречи с премьер-министром Ираклием Гарибашвили. Боррель прибыл в Грузию накануне с двухдневным официальным визитом. Он уже встретился с главой МИД Грузии Илией Дарчиашвили, а также с председателем парламента Шалвой Папуашвили. Запланирована встреча с президентом Саломе Зурабишвили.
По словам Борреля, одним из главных посланий, которое он хотел донести до грузинского народа, является то, что Грузия действительно относится к европейской семье.
"Господин премьер, вы сказали, что стране должен быть присвоем статус кандидата. В течение последних месяцев мы слушаем власти, оппозицию, гражданский сектор, всех. Также все политические силы должны объединиться и работать конструктивно в этом процессе", – отметил Боррель.
Должно быть инклюзивное большинство и настрой сотрудничества у меньшинства, отметил он. Что касается правительства и правящей партии, то, по словам Борреля, в стране должна быть создана такая среда, где такое сотрудничество станет возможно.
"На данном этапе все усилия должны быть направлены, акцентированы на том, чтобы была снижена политическая напряженность, чтобы не был упущен этот политический и исторический шанс, и для этого вы должны работать вместе, потому что последующие шаги на пути к европеизации будут зависеть от заслуг и достигнутого результата. А результат будет достигнут на основании объединенных усилий, в результате объединения всех сил", – отметил он.
Грузия ждет решения Евросоюза по статусу в декабре 2023 года. До этого в октябре Еврокомиссия подготовит рекомендации для Евросовета. Грузия получит статус кандидата, если это решение поддержат лидеры всех 27 стран ЕС.
Председатель правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе заявил, что Грузия сделала все возможное для выполнения условий Евросоюза и ждет конкретики по трем рекомендациям – деолигархизации, судебной реформе и усилению борьбы с организованной преступностью.