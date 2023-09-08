https://sputnik-georgia.ru/20230908/ne-upustite-shans-verkhovnyy-predstavitel-es-prizval-politicheskie-sily-gruzii-obedinitsya-282066214.html

Не упустите шанс! Верховный Представитель ЕС призвал политические силы Грузии объединиться

Не упустите шанс! Верховный Представитель ЕС призвал политические силы Грузии объединиться

Жозеп Боррель прибыл в Грузию, где проводит встречи с первыми лицами государства, партиями и гражданским сектором 08.09.2023, Sputnik Грузия

2023-09-08T15:05+0400

2023-09-08T15:05+0400

2023-09-08T15:26+0400

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грузинская мечта - демократическая грузия

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ТБИЛИСИ, 8 сен — Sputnik. Для выполнения условий предоставления Грузии статуса кандидата на вступление в Евросоюз не существует короткого пути – необходима огромная усердная работа, политическая воля и четкая приверженность европейским ценностям, заявил Верховный Представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. Европейский совет в июне 2022 года признал европейскую перспективу Грузии и выразил готовность предоставить ей статус страны-кандидата на вступление в ЕС, как только будут выполнены 12 условий, среди которых деолигархизация, деполяризация, улучшение медиасреды, обеспечение полной независимости судебной системы. Статус кандидата в тот же день получили Украина и Молдова. По словам Борреля, задачи хорошо и четко расписаны в виде 12 приоритетов, и об этом уже было заявлено в заключении. Согласно промежуточной оценке Еврокомиссии, опубликованной в июне 2023 года, Грузия полностью выполнила три условия, частично – семь, ограниченный прогресс достигнут по одному пункту, и еще по одному пункту, в частности, в направлении плюрализма СМИ и уголовных процедур в отношении владельцев СМИ нет никакого прогресса. Как отметил Боррель, членство в ЕС – это величайшая преобразующая сила, обязательство в области безопасности, которое может взять на себя страна.Заявление об этом Боррель сделал на совместной пресс-конференции, которая состоялась после встречи с премьер-министром Ираклием Гарибашвили. Боррель прибыл в Грузию накануне с двухдневным официальным визитом. Он уже встретился с главой МИД Грузии Илией Дарчиашвили, а также с председателем парламента Шалвой Папуашвили. Запланирована встреча с президентом Саломе Зурабишвили. Поляризация в Грузии усилилась после озвучивания Евросоюзом 12 условий - премьер>>По словам Борреля, одним из главных посланий, которое он хотел донести до грузинского народа, является то, что Грузия действительно относится к европейской семье. Должно быть инклюзивное большинство и настрой сотрудничества у меньшинства, отметил он. Что касается правительства и правящей партии, то, по словам Борреля, в стране должна быть создана такая среда, где такое сотрудничество станет возможно. Грузия ждет решения Евросоюза по статусу в декабре 2023 года. До этого в октябре Еврокомиссия подготовит рекомендации для Евросовета. Грузия получит статус кандидата, если это решение поддержат лидеры всех 27 стран ЕС. Деполяризация - "Грузинская мечта" о выполнении условия ЕС №1>>Председатель правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе заявил, что Грузия сделала все возможное для выполнения условий Евросоюза и ждет конкретики по трем рекомендациям – деолигархизации, судебной реформе и усилению борьбы с организованной преступностью.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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политика, грузия, новости, украина, молдова, ираклий гарибашвили, илья дарчиашвили, шалва папуашвили, еврокомиссия, грузинская мечта - демократическая грузия, грузия - евросоюз, евросоюз, жозеп боррель