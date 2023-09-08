https://sputnik-georgia.ru/20230908/polyarizatsiya-v-gruzii-usililas-posle-ozvuchivaniya-evrosoyuzom-12-usloviy---premer-282066436.html

Поляризация в Грузии усилилась после озвучивания Евросоюзом 12 условий – премьер

Поляризация в Грузии усилилась после озвучивания Евросоюзом 12 условий – премьер

Грузия выполнила основную часть из 12 условий для получения статуса кандидата на вступление в Евросоюз, сказал Гарибашвили Боррелю 08.09.2023, Sputnik Грузия

2023-09-08T15:06+0400

2023-09-08T15:06+0400

2023-09-08T16:08+0400

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ТБИЛИСИ, 8 сен — Sputnik. Поляризация в Грузии усилилась после того, как Евросоюз назвал 12 условий для предоставления стране статуса кандидата – "радикальная оппозиция" пытается саботировать процесс, сказал премьер-министр Ираклий Гарибашвили на совместной пресс-конференции с верховным представителем ЕС Жозепом Боррелем.Деполяризация – это первая из 12 рекомендаций Евросоюза, выполнение которых необходимо для получения статуса кандидата на вступление в Союз. Согласно промежуточному отчету Еврокомиссии, обнародованному в конце июня, этот пункт Грузия выполнила частично.По его словам, "радикальные силы" стремятся устроить дестабилизацию в Грузию, чтобы страна не получила статус кандидата в ЕС. Соответственно, рекомендация о деполяризации не выполнена. "Согласитесь, что это очень комплексный и сложный вопрос", - сказал Гарибашвили. Он подчеркнул, что для любой демократии характерны различные мнения, и власти Грузии очень уважают это. Боррель: тема импичмента президента Грузии увеличит поляризацию>>"У нас многопартийный парламент. В парламент в 2020 году пошли девять партий. Есть свободные медиа, очень сильные оппозиционные каналы, средства массовой информации и, конечно, мы делаем все для сокращения поляризации. Но решение этого вопроса, конечно, не зависит только от нашей воли и желания", - подчеркнул Гарибашвили.Он отметил, что власти Грузии, правящая партия изначально были полностью готовы и сейчас готовы к сотрудничеству с оппозицией для выполнения условий Евросоюза, чтобы была достигнута "общенациональная идея". К сожалению, по словам премьера, "радикальная оппозиция" изначально отказалась работать над выполнением рекомендаций вместе с властями. Статус кандидата надо заслужить, а Грузии предстоит проделать много работы – Боррель>>Премьер подчеркнул, что Грузия и грузинский народ заслуживают статуса кандидата.По остальным пунктам, как отметил премьер, Грузия готова продолжить с работу с Евросоюзом. "Если наши европейские друзья действительно ходят завершения поляризации в Грузии, учитывая все эти факторы, обстоятельства - геополитику, проведенные в стране реформы и т.д., в конце года должны дать стране статус кандидата. Это как минимум сократит вдвое уровень поляризации", - заявил Гарибашвили.Европейский совет в июне 2022 года признал европейскую перспективу Грузии и выразил готовность предоставить ей статус страны-кандидата на вступление в ЕС, как только будут выполнены 12 условий, среди которых деолигархизация, деполяризация, улучшение медиасреды, обеспечение полной независимости судебной системы.Грузия ждет решения Евросоюза по статусу в декабре 2023 года. До этого в октябре Еврокомиссия подготовит рекомендации для Евросовета. Грузия получит статус кандидата, если это решение поддержат лидеры всех 27 стран ЕС."Шаг к деполяризации" – глава Евросовета о помиловании Гварамия>>Согласно промежуточной оценке Еврокомиссии, Грузия полностью выполнила три условия, частично – семь, ограниченный прогресс достигнут по одному пункту, и еще по одному пункту, в частности, в направлении плюрализма СМИ и уголовных процедур в отношении владельцев СМИ нет никакого прогресса.Председатель правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе заявил, что Грузия сделала все возможное для выполнения условий Евросоюза и ждет конкретики по трем рекомендациям – деолигархизации, судебной реформе и усилению борьбы с организованной преступностью.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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политика, грузия, новости, грузинская мечта - демократическая грузия, ираклий гарибашвили, грузия - евросоюз, евросоюз, жозеп боррель