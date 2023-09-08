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"Сейчас лучшее поколение в истории грузинского футбола" – тренер сборной Испании

"Сейчас лучшее поколение в истории грузинского футбола" – тренер сборной Испании

Матч между сборными Грузии и Испании состоится 8 сентября в Тбилиси 08.09.2023, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 8 сен — Sputnik. Возможно, сейчас лучшее поколение в истории грузинского футбола, поэтому сборная Испании ожидает большого противостояния в игре с Грузией в Тбилиси в рамках отборочного турнира чемпионата Европы 2024, сказал главный тренер команды Луис де ла Фуэнте. Грузия и Испания сойдутся в рамках квалификации Евро-2024 вечером в пятницу, 8 сентября. Перед пятым туром у грузинской команды четыре очка и три проведенные игры, что позволило ей расположиться на втором месте в группе. А вот у Испании всего три очка, но при этом два матча за плечами. Испанцы идут на четвертом месте. На первом месте Шотландия – четыре игры и все четыре выигрыша. Главный тренер испанцев ожидает сложной игры на "Динамо Арене", так как многие игроки сборной Грузии играют в хороших европейских клубах.Что касается полузащитника сборной Грузии и итальянского "Наполи" Хвичи Кварацхелия, то, по словам де ла Фуэнте, очень важно иметь в команде таких хороших игроков. "Я восхищаюсь настроем игроков и верю, что завтра они покажут себя в лучшем свете", – сказал Луис де ла Фуэнте в конце пресс-конференции. Анонс матча Грузия – Испания: 5 тур квалификации чемпионата Европы по футболу 2024>>Начало игры в 20:00 по тбилисскому времени. Все билеты на игру были проданы за несколько дней. Спустя четыре дня, 12 сентября, Грузия сыграет с Норвегией в Осло. Сборная Грузии на своем поле 28 марта сыграла вничью с Норвегией в матче второго тура отборочного турнира Евро-2024 (1:1), обыграла команду Кипра в гостях 17 июня (2:1) и уступила Шотландии в гостях (2:0).Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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