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Будьте осторожны! Сильные дожди ожидаются почти по всей Грузии

Будьте осторожны! Сильные дожди ожидаются почти по всей Грузии

Синоптики прогнозируют резкое понижение температуры воздуха 9 сентября 09.09.2023, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 9 сен — Sputnik. Центр управления общественной безопасностью "112" призвал население Грузии к осторожности из-за прогнозируемых сильных дождей почти по всей стране в течение ночи."С 9 сентября до утра 10 сентября большинстве районов Грузии ожидаются сильные осадки. Призываем граждан к осторожности" - говорится в СМС-сообщении, которое разослало "112" абонентам мобильной связи в Грузии. По прогнозам синоптиков, с 9 сентября до утра 10 сентября в большей части Западной Грузии и в некоторых районах восточной части страны вновь ожидаются сильные осадки, гроза и град. В зоне риска есть люди - депутат о ситуации в пострадавшей от оползней Гурии>>Ожидаемые сильные осадки могут вызвать паводки, а в горных зонах могут возникнуть оползни и сели.Синоптики также прогнозируют сильный западный ветер. На море может быть 3-4-балльный шторм. С 9 сентября синоптики прогнозируют резкое понижение температуры воздуха. В высокогорных районах возможно пойдет снег с дождем. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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