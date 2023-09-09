https://sputnik-georgia.ru/20230909/v-zone-riska-est-lyudi---deputat-o-situatsii-v-postradavshey-ot-opolzney-gurii-282096094.html

В зоне риска есть люди - депутат о ситуации в пострадавшей от оползней Гурии

В зоне риска есть люди - депутат о ситуации в пострадавшей от оползней Гурии

Вследствие обильных осадков вышли из берегов реки и сошли оползни, повредив дома, мосты и подъездные дороги к селам 09.09.2023, Sputnik Грузия

2023-09-09T00:44+0400

2023-09-09T00:44+0400

2023-09-09T00:48+0400

грузия

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происшествия

гурия

мамука мдинарадзе

грузинская мечта - демократическая грузия

служба по управлению чрезвычайными ситуациями

оползень

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ТБИЛИСИ, 9 сен — Sputnik. Угроза новых оползней и наводнений в регионе Гурия на западе Грузии сохраняется из-за продолжающегося дождя, поэтому в приоритете обеспечение безопасности находящихся там людей, заявил депутат парламента от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Михаил Сарджвеладзе из зоны стихийного бедствия. Вследствие обильных осадков в ночь на 8 сентября в Гурии вышли из берегов реки и сошли оползни, повредив дома, мосты и подъездные дороги к селам. Больше всего пострадали села Супса и Джиханджири в Ланчхутском районе и село Силаури в Озургетском районе. Жертвами стихийного бедствия стали три человека, среди которых двое подростков. В регионе создан штаб, откуда координируются поисково-спасательные мероприятия и работы по ликвидации последствий стихийного бедствия. Параллельно представители власти ведут работу с жителями тех местностей, где есть опасность повторения стихийного бедствия, чтобы они согласились на эвакуацию. Часть сельских жителей отказывается бросать свои хозяйства без присмотра. Все, кому был нанесен ущерб в результате разрушительного природного явления, получат компенсацию, сказал, в свою очередь, исполнительный секретарь "Грузинской мечты", депутат Мамука Мдинарадзе. В течение дня в зоне стихийного бедствия были мобилизованы спасатели, полиция, группа кинологов и тяжелая техника. Кроме того, были использованы дроны для изучения территории. Наводнение и оползни на западе Грузии – спасательная операция продлится всю ночь>>Спасательная операция в пострадавшем от наводнений и оползней Гурии продлится всю ночь, помощь будет оказана всем местным жителям, сказал вечером в пятницу глава Службы по управлению чрезвычайными ситуациями Темур Мгебришвили.Некоторые села региона все еще отрезаны от основных автодорог. Спасатели добирались туда пешком, чтобы оказать помощь населению.Кроме того, из-за разлива реки Леса до сих пор закрыт участок международной трассы Восток-Запад, 40-й и 56-й километр дороги Самтредия-Ланчхути-Григолети. Также запрещено движение автотранспорта на трассе Шухути-Ацана-Мамати-Дзимити из-за камнепада на 2-м и 12-м километрах дороги. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, происшествия, гурия, мамука мдинарадзе, грузинская мечта - демократическая грузия, служба по управлению чрезвычайными ситуациями, оползень