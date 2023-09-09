https://sputnik-georgia.ru/20230909/garibashvili-i-pashinyan-po-telefonu-obsudili-situatsiyu-v-regione-282129365.html

Премьеры Грузии и Армении обсудили ситуацию в регионе

Премьеры Грузии и Армении обсудили ситуацию в регионе

Политики акцентировали внимание на ситуации на границе Армении и Азербайджана 09.09.2023, Sputnik Грузия

2023-09-09T23:35+0400

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2023-09-10T05:30+0400

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ТБИЛИСИ, 9 сен — Sputnik. Ситуация в Кавказском регионе стала главной темой телефонного разговора между премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили и его армянского коллеги Никола Пашиняна. По данным администрации правительства Грузии, политики акцентировали внимание на ситуации на границе Армении и Азербайджана. Премьер Грузии подчеркнул необходимость обеспечения мира и стабильности в регионе и отметил важность урегулирования ситуации путем мирных переговоров. По словам Гарибашвили, Грузия всегда готова внести свой вклад в это дело.Грузия и Армения начинают диалог высокого уровня по стратегическим вопросам >>Грузия и Армения установили дипломатические отношения в июле 1992 года. Страны сотрудничают в сфере торговли, транспорта, энергетики и туризма.За эти годы Грузия и Армения оформили между собой 88 документов международного характера в сфере торговли, защиты прав собственности производителей, борьбы против незаконного оборота наркотических и психотропных веществ и прочие.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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политика, грузия, новости, армения, ираклий гарибашвили, тбилиси, азербайджан, никол пашинян