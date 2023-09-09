Историческое поражение: сборная Грузии не справилась с Испанией – фото
Ожиданий от матча сборных Грузии и Испании по футболу было много.
Ожиданий от матча сборных Грузии и Испании по футболу было много.
Все билеты были раскуплены еще за три дня до начала игры. Трибуны были заполнены, несмотря на дождь.
Все билеты были раскуплены еще за три дня до начала игры. Трибуны были заполнены, несмотря на дождь.
Хоть ожиданий было много, вряд ли кто в начале первого тайма мог ожидать, что игра так закончится.
Хоть ожиданий было много, вряд ли кто в начале первого тайма мог ожидать, что игра так закончится.
Все пошло не так. Испанцы захватили преимущество с самого начала игры и контролировали ход матча.
Все пошло не так. Испанцы захватили преимущество с самого начала игры и контролировали ход матча.
Как ни удивительно, этот матч тоже попал в историю – как самое крупное поражение грузинской сборной.
Как ни удивительно, этот матч тоже попал в историю – как самое крупное поражение грузинской сборной.
Грузинские футболисты смогли забить лишь один мяч в ворота испанской команды. Это произошло во втором тайме, отличился Георгий Чакветадзе.
Грузинские футболисты смогли забить лишь один мяч в ворота испанской команды. Это произошло во втором тайме, отличился Георгий Чакветадзе.
Игра закончилась со счетом 1:7 в пользу испанцев. Предыдущий "рекорд" был установлен 7 сентября 2005 года – 1:6 от Дании.
Игра закончилась со счетом 1:7 в пользу испанцев. Предыдущий "рекорд" был установлен 7 сентября 2005 года – 1:6 от Дании.
Активная игра испанцев и то, как они вели игру, приводило к ошибкам грузинских футболистов.
Активная игра испанцев и то, как они вели игру, приводило к ошибкам грузинских футболистов.
Для грузинских болельщиков ситуация на поле была трагедией.
Для грузинских болельщиков ситуация на поле была трагедией.
Грузинская сборная практически всю игру находилась в защите.
Грузинская сборная практически всю игру находилась в защите.
Несмотря на сопротивление, грузинские футболисты не смогли исправить ситуацию на поле.
Несмотря на сопротивление, грузинские футболисты не смогли исправить ситуацию на поле.
Испанцы на этот раз оказались сильней. Это вторая победа Испании в отборочном туре и второе поражение Грузии.
Испанцы на этот раз оказались сильней. Это вторая победа Испании в отборочном туре и второе поражение Грузии.