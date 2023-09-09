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Историческое поражение: сборная Грузии не справилась с Испанией – фото
Историческое поражение: сборная Грузии не справилась с Испанией – фото
Сборная Испании обыграла команду Грузии со счетом 7:1 в матче пятого тура отборочного этапа Евро-2024. Смотрите в фотоленте Sputnik Грузия снимки игры. 09.09.2023, Sputnik Грузия
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Это самое крупное поражение в истории сборной Грузии по футболу. Испанцы изначально получили территориальное преимущество и контролировали мяч.
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фотоленты, новости грузии в фотографиях, спорт, спорт в грузии, испания, грузия, мультимедиа, футбол, фото

Историческое поражение: сборная Грузии не справилась с Испанией – фото

09:25 09.09.2023 (обновлено: 10:03 09.09.2023)
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Сборная Испании обыграла команду Грузии со счетом 7:1 в матче пятого тура отборочного этапа Евро-2024. Смотрите в фотоленте Sputnik Грузия снимки игры.
Это самое крупное поражение в истории сборной Грузии по футболу. Испанцы изначально получили территориальное преимущество и контролировали мяч.
© photo: Sputnik / Stringer

Ожиданий от матча сборных Грузии и Испании по футболу было много.

Ожиданий от матча сборных Грузии и Испании по футболу было много. - Sputnik Грузия
1/12
© photo: Sputnik / Stringer

Ожиданий от матча сборных Грузии и Испании по футболу было много.

© photo: Sputnik / Stringer

Все билеты были раскуплены еще за три дня до начала игры. Трибуны были заполнены, несмотря на дождь.

Все билеты были раскуплены еще за три дня до начала игры. Трибуны были заполнены, несмотря на дождь. - Sputnik Грузия
2/12
© photo: Sputnik / Stringer

Все билеты были раскуплены еще за три дня до начала игры. Трибуны были заполнены, несмотря на дождь.

© photo: Sputnik / Stringer

Хоть ожиданий было много, вряд ли кто в начале первого тайма мог ожидать, что игра так закончится.

Хоть ожиданий было много, вряд ли кто в начале первого тайма мог ожидать, что игра так закончится. - Sputnik Грузия
3/12
© photo: Sputnik / Stringer

Хоть ожиданий было много, вряд ли кто в начале первого тайма мог ожидать, что игра так закончится.

© photo: Sputnik / Stringer

Все пошло не так. Испанцы захватили преимущество с самого начала игры и контролировали ход матча.

Все пошло не так. Испанцы захватили преимущество с самого начала игры и контролировали ход матча. - Sputnik Грузия
4/12
© photo: Sputnik / Stringer

Все пошло не так. Испанцы захватили преимущество с самого начала игры и контролировали ход матча.

© photo: Sputnik / Stringer

Как ни удивительно, этот матч тоже попал в историю – как самое крупное поражение грузинской сборной.

Как ни удивительно, этот матч тоже попал в историю – как самое крупное поражение грузинской сборной. - Sputnik Грузия
5/12
© photo: Sputnik / Stringer

Как ни удивительно, этот матч тоже попал в историю – как самое крупное поражение грузинской сборной.

© photo: Sputnik / Stringer

Грузинские футболисты смогли забить лишь один мяч в ворота испанской команды. Это произошло во втором тайме, отличился Георгий Чакветадзе.

Грузинские футболисты смогли забить лишь один мяч в ворота испанской команды. Это произошло во втором тайме, отличился Георгий Чакветадзе. - Sputnik Грузия
6/12
© photo: Sputnik / Stringer

Грузинские футболисты смогли забить лишь один мяч в ворота испанской команды. Это произошло во втором тайме, отличился Георгий Чакветадзе.

© photo: Sputnik / Stringer

Игра закончилась со счетом 1:7 в пользу испанцев. Предыдущий "рекорд" был установлен 7 сентября 2005 года – 1:6 от Дании.

Игра закончилась со счетом 1:7 в пользу испанцев. Предыдущий &quot;рекорд&quot; был установлен 7 сентября 2005 года – 1:6 от Дании. - Sputnik Грузия
7/12
© photo: Sputnik / Stringer

Игра закончилась со счетом 1:7 в пользу испанцев. Предыдущий "рекорд" был установлен 7 сентября 2005 года – 1:6 от Дании.

© photo: Sputnik / Stringer

Активная игра испанцев и то, как они вели игру, приводило к ошибкам грузинских футболистов.

Активная игра испанцев и то, как они вели игру, приводило к ошибкам грузинских футболистов. - Sputnik Грузия
8/12
© photo: Sputnik / Stringer

Активная игра испанцев и то, как они вели игру, приводило к ошибкам грузинских футболистов.

© photo: Sputnik / Stringer

Для грузинских болельщиков ситуация на поле была трагедией.

Для грузинских болельщиков ситуация на поле была трагедией. - Sputnik Грузия
9/12
© photo: Sputnik / Stringer

Для грузинских болельщиков ситуация на поле была трагедией.

© photo: Sputnik / Stringer

Грузинская сборная практически всю игру находилась в защите.

Грузинская сборная практически всю игру находилась в защите. - Sputnik Грузия
10/12
© photo: Sputnik / Stringer

Грузинская сборная практически всю игру находилась в защите.

© photo: Sputnik / Stringer

Несмотря на сопротивление, грузинские футболисты не смогли исправить ситуацию на поле.

Несмотря на сопротивление, грузинские футболисты не смогли исправить ситуацию на поле. - Sputnik Грузия
11/12
© photo: Sputnik / Stringer

Несмотря на сопротивление, грузинские футболисты не смогли исправить ситуацию на поле.

© photo: Sputnik / Stringer

Испанцы на этот раз оказались сильней. Это вторая победа Испании в отборочном туре и второе поражение Грузии.

Испанцы на этот раз оказались сильней. Это вторая победа Испании в отборочном туре и второе поражение Грузии. - Sputnik Грузия
12/12
© photo: Sputnik / Stringer

Испанцы на этот раз оказались сильней. Это вторая победа Испании в отборочном туре и второе поражение Грузии.

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