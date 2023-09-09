https://sputnik-georgia.ru/20230909/opolzni-i-navodnenie-v-gurii-chto-proiskhodit-v-zone-stikhiynogo-bedstviya-282112798.html
Оползни и наводнение в Гурии: что происходит в зоне стихийного бедствия
Оползни и наводнение в Гурии: что происходит в зоне стихийного бедствия
Представители власти лично ознакомились с восстановительными работами 09.09.2023, Sputnik Грузия
2023-09-09T19:19+0400
2023-09-09T19:19+0400
2023-09-09T18:57+0400
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ТБИЛИСИ, 9 сен — Sputnik. Работы по ликвидации последствий стихийного бедствия продолжаются в грузинских районах Ланчхути и Озургети, горячая линия для населения также продолжает функционировать, говорится в заявлении администрации губернатора края. Вследствие обильных осадков в ночь на 8 сентября в Гурии вышли из берегов реки и сошли оползни, повредив дома, мосты и подъездные дороги к селам. Больше всего пострадали села Супса и Джиханджири в Ланчхутском районе и село Силаури в Озургетском районе. Жертвами стихийного бедствия стали три человека, среди которых двое подростков. По данным администрации, все службы региона работают в чрезвычайном режиме. Также работают представители компаний по энергоснабжению для восстановления подачи газа и электричества в селах. По данным "Объединенной компании водоснабжения", из-за дождей без питьевой воды остались города региона Ланчхути и Озургети, так как ливни повредили водонапорные сооружения в Орагве и Клитекара и трубу подачи воды в Озургети. Работы по восстановлению уже ведутся. "Настали тяжелые дни и ночи" – Зурабишвили о последних событиях в Грузии>>В данный момент из зон стихийного бедствия эвакуированы 63 человека и работы по эвакуации населения из опасных районов продолжаются. Накануне оперативный штаб по ликвидации последствий стихии определил потенциальные зоны риска в регионе. Ожидается, что дожди продолжатся до утра 10 сентября.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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происшествия, новости, в мире, озургети, ланчхути, гурия
происшествия, новости, в мире, озургети, ланчхути, гурия
Оползни и наводнение в Гурии: что происходит в зоне стихийного бедствия
Представители власти лично ознакомились с восстановительными работами
ТБИЛИСИ, 9 сен — Sputnik. Работы по ликвидации последствий стихийного бедствия продолжаются в грузинских районах Ланчхути и Озургети, горячая линия для населения также продолжает функционировать, говорится в заявлении администрации губернатора края.
Вследствие обильных осадков в ночь на 8 сентября в Гурии вышли из берегов реки и сошли оползни, повредив дома, мосты и подъездные дороги к селам. Больше всего пострадали села Супса и Джиханджири в Ланчхутском районе и село Силаури в Озургетском районе. Жертвами стихийного бедствия стали три человека, среди которых двое подростков.
"В течение всего дня в селах районов Ланчхути и Озургети, пострадавших от стихии, проводятся спасательная операция и работы по ликвидации стихии. Центральное руководство и местные власти лично знакомятся с нуждами граждан", – говорится в заявлении.
По данным администрации, все службы региона работают в чрезвычайном режиме.
Также работают представители компаний по энергоснабжению для восстановления подачи газа и электричества в селах.
По данным "Объединенной компании водоснабжения", из-за дождей без питьевой воды остались города региона Ланчхути и Озургети, так как ливни повредили водонапорные сооружения в Орагве и Клитекара и трубу подачи воды в Озургети. Работы по восстановлению уже ведутся.
В данный момент из зон стихийного бедствия эвакуированы 63 человека и работы по эвакуации населения из опасных районов продолжаются.
Накануне оперативный штаб по ликвидации последствий стихии определил потенциальные зоны риска в регионе. Ожидается, что дожди продолжатся до утра 10 сентября.