https://sputnik-georgia.ru/20230909/opolzni-i-navodnenie-v-gurii-chto-proiskhodit-v-zone-stikhiynogo-bedstviya-282112798.html

Оползни и наводнение в Гурии: что происходит в зоне стихийного бедствия

Оползни и наводнение в Гурии: что происходит в зоне стихийного бедствия

Представители власти лично ознакомились с восстановительными работами 09.09.2023, Sputnik Грузия

2023-09-09T19:19+0400

2023-09-09T19:19+0400

2023-09-09T18:57+0400

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ТБИЛИСИ, 9 сен — Sputnik. Работы по ликвидации последствий стихийного бедствия продолжаются в грузинских районах Ланчхути и Озургети, горячая линия для населения также продолжает функционировать, говорится в заявлении администрации губернатора края. Вследствие обильных осадков в ночь на 8 сентября в Гурии вышли из берегов реки и сошли оползни, повредив дома, мосты и подъездные дороги к селам. Больше всего пострадали села Супса и Джиханджири в Ланчхутском районе и село Силаури в Озургетском районе. Жертвами стихийного бедствия стали три человека, среди которых двое подростков. По данным администрации, все службы региона работают в чрезвычайном режиме. Также работают представители компаний по энергоснабжению для восстановления подачи газа и электричества в селах. По данным "Объединенной компании водоснабжения", из-за дождей без питьевой воды остались города региона Ланчхути и Озургети, так как ливни повредили водонапорные сооружения в Орагве и Клитекара и трубу подачи воды в Озургети. Работы по восстановлению уже ведутся. "Настали тяжелые дни и ночи" – Зурабишвили о последних событиях в Грузии>>В данный момент из зон стихийного бедствия эвакуированы 63 человека и работы по эвакуации населения из опасных районов продолжаются. Накануне оперативный штаб по ликвидации последствий стихии определил потенциальные зоны риска в регионе. Ожидается, что дожди продолжатся до утра 10 сентября.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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