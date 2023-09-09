https://sputnik-georgia.ru/20230909/primety-na-useknovenie-glavy-ioanna-predtechi-2023-chto-nelzya-delat-282095886.html

Приметы на Усекновение главы Иоанна Предтечи 2023: что нельзя делать

Приметы на Усекновение главы Иоанна Предтечи 2023: что нельзя делать

Чтобы не привлечь в дом горе и страдания нужно соблюдать правила поведения 09.09.2023, Sputnik Грузия

2023-09-09T00:10+0400

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религия

справки

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День Усекновения главы Иоанна Предтечи, с которым связано множество народных примет и запретов, православные отмечают 11 сентября Когда отмечают Усекновение главы Иоанна Предтечи 2023? Церковный календарь>>Что нельзя делать на Усекновение главы Иоанна Предтечи - о народных приметах 11 сентября, читайте в Sputnik Грузия. Что нельзя делать в праздник Нельзя в день Усекновения главы Иоанна Предтечи кушать мясные, молочные и рыбные продукты – верующие 11 сентября соблюдают однодневный пост, в который можно есть только постную пищу с растительным маслом. По народным приметам, на Усекновение главы Иоанна Предтечи нельзя веселиться - петь и танцевать, а также распивать спиртные напитки, чтобы не привлечь в дом горе и страдания. Нельзя на Усекновение главы Иоанна Предтечи венчаться и праздновать свадьбу. В пост нужно молиться и каяться. В праздник нельзя ножом резать хлеб или другие продукты, особенно капусту, которая ассоциируется с головой. Есть примета, что взявший в руки нож на Усекновение главы Иоанна Предтечи, берет на себя и грех, убивших святого. Также нельзя на Усекновение главы Иоанна Предтечи делать тяжелую работу и использовать любые режущие и колющие предметы. Народные приметы Хорошая примета соблюдать пост на Усекновение главы Иоанна Предтечи, так как любое желание постящегося в праздник исполнится. По народным приметам, нельзя в день Усекновения главы Иоанна Предтечи есть продукты, имеющие круглую форму, такие как капуста, помидоры, лук, яблоки, арбуз и другие. Плохая примета, предвещающая неприятности, кушать в праздник продукты и пить напитки красного "кровавого" цвета. Свеклу, морковь и другие корнеплоды обычно собирали на Усекновение главы Иоанна Предтечи со специальными молитвами. По приметам, все корневые овощи полностью созревали именно в этот день. Материал подготовлен на основе открытых источников

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