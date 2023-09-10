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Зато России больно: Литва решила сколлапсировать красиво

Зато России больно: Литва решила сколлапсировать красиво

Последние 15 лет в столице Литвы проводился масштабный фестиваль музыкальных фейерверков "Вильнюсская феерия", который скрашивал местным бонусы и плюшки... 10.09.2023, Sputnik Грузия

2023-09-10T11:20+0400

2023-09-10T11:20+0400

2023-09-10T11:20+0400

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Однако в этом году фестиваль отменили. Официальная причина важна и благородна: забота о "психическом состоянии украинских беженцев", которые сильно пугаются салюта, и которым не нравится загрязнение евровоздуха после альпийских ветров Кривого Рога, пишет Кирилл Стрельников для РИА Новости.Неофициальная же причина проста и банальна: у местных властей просто нет грошей, то есть евро, которые стройными рядами уходят на борьбу с Россией, укрепление евроединства перед лицом, помощь Украине и уютные сабантуйчики для начальников из Вашингтона и Лондона.Непоседливый президент Литвы Гитанас Науседа никак не может успокоиться, что недавний двухдневный саммит НАТО в Вильнюсе пробил в микробюджете страны зияющую дыру, и заявил, что "Литва переплатила за его подготовку". Теперь, по его словам, Литва не может развернуть одну-единственную мотопехотную дивизию "из-за недостатка средств".Г-н Науседа при этом забыл сообщить, что еще большую дыру и без того невеликом бюджете Литвы пробьют 200 миллионов евро ежегодно, недавно заложенные на помощь Украине, и что антироссийские инициативы и санкции в ближайшем будущем и вовсе превратят экономику Литвы в дуршлаг без ручки.Вспомним прекрасное недалеко, в котором Литва входила в мощный зверинец "Прибалтийских тигров" и крадущихся драконов, где емкий российский рынок исправно поглощал неплохую литовскую молочку, разнообразное производство вполне себе конкурировало за счет дешевого российского топлива и электричества, местные порты зарабатывали сотни миллионов евро на перевалке российских и белорусских грузов, а туристическая сфера удачно впаривала россиянам имидж "настоящей Европы, но по-русски".В общем, можно было жить нормально, как тот ласковый теленок, который двух маток сосет.Но после начала СВО заокеанские дрессировщики вытащили кнут и пообещали пряник, и Литва радостно побежала бить горшки и вводить санкции на всю зарплату, не думая о будущем.Санкции не помогли: на Запад навалились засухи и рекордные урожаи в России>>Результаты битья не заставили себя ждать.Экономика страны лишилась 13% от всего экспорта. Грузооборот с 2022 года упал более чем на 11%. За первое полугодие 2023 года объем промышленного производства упал на 8,4% и продолжает стремительно падать. По данным статистического ведомства Литвы, по сравнению с прошлым годом по состоянию на июль 2023 года производство лекарств и фармацевтических препаратов уменьшилось на 42,5%, машин и оборудования - на 38%, транспортных средств - на 13,5%, нефтепродуктов - на 11,6%. Средняя корзина самых дешевых продуктов питания в июле 2023 г., по сравнению с июлем 2021 г., подорожала на 32%. В апреле этого года (по сравнению с апрелем 2021-го) в Литве на 37,9% подорожало содержание жилья: вода, электричество, газ и другое топливо. На 23,1% подорожал транспорт. Еда и неалкогольные напитки выросли в цене на 21,7%, товары домашнего обихода — на 10,9%.Растет инфляция, безработица и падает реальная заработная плата. Число людей, нуждающихся в продовольственной помощи, за год увеличилось почти на 12%. При этом некто Симонас Гуревичюс, глава Продовольственного банка (Maisto bankas), заявил, что "европейские продовольственные банки, в том числе и Продовольственный банк Литвы, должны готовиться к увеличению нагрузки", то есть совсем еще не вечер, и главная вечеринка еще впереди.После отказа от импорта из России нефти и газа, и планов полностью отказаться от российской электроэнергии к 2025 году цены на топливо и электричество резко выросли. Вместо дешевой тоталитарной энергии Литва начала закупать демократическую энергию на европейской энергобирже Nordpool, где цены выше российских в пять раз, но все по-европейски. В итоге в пиковые часы в Литве стоимость электроэнергии обходится потребителям в 183,40 евро за киловатт-час, что по сегодняшнему курсу ЦБ РФ равно 19 257 рублей. После окончательного выхода Литвы совместно с Латвией и Эстонией в 2025 году из т.н. БРЭЛЛ, энергокольца, объединяющего Россию, Белоруссию, Эстонию, Латвию и Литву, цены гарантированно вырастут еще больше. При этом уже сейчас, согласно Мировому индексу энергетической уязвимости, опубликованному в начале августа, Литва числится на 90 месте из 100.Ошибка президента: России не нужна Европа>>За качественную русофобию без ГМО и консервантов — вполне себе нормальная цена.Неудивительно, что на фоне столь удачной демократизации в Литве пачками умирают промышленные предприятия: уже закрылся крупнейший производитель фосфорных удобрений, компания Lifosa, и химический гигант Achema, накрылся сосновым тазом крупнейший деревообрабатывающий комбинат Grigeo Klaipėda, а многие крупные предприятия, подобные Metalistas Group, в целях экономии в разы сокращают производство и тысячами увольняют сотрудников.На этом радостном фоне премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните заявила, что все идет по плану, следующий бюджет страны будет "значительно скромнее", и призвала жителей страны готовиться к новой экономической реальности, то есть затягивать пояса. Многие эксперты, которые еще не разучились считать, считают, что "Литва должна будет ужать до минимума все расходы и морально готовиться к тому, что прошлый, 2022 год с его 20-процентной инфляцией — это только цветочки".Как в случае с наркоманом, который сознательно делает выбор в пользу иглы и неминуемой смерти, Литва тоже сознательно сделала свой выбор: превратиться из более-менее нормальной европейской страны с работающей экономикой и своей ролью в экономической схеме "большой Европы" в разоренную и милитаризованную антироссийскую "санитарную зону".Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

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