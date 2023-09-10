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"Да благословит Господь Гурию" – Илия II о смертоносном оползне на западе Грузии
"Да благословит Господь Гурию" – Илия II о смертоносном оползне на западе Грузии
События в Гурии фактически стали продолжением трагедии Шови, сказал Католикос-Патриарх всея Грузии 10.09.2023, Sputnik Грузия
2023-09-10T21:55+0400
2023-09-10T21:55+0400
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ТБИЛИСИ, 10 сен — Sputnik. Католикос-Патриарх всея Грузии Илия II пожелал региону Гурия, на который обрушился смертоносный оползень, благословения Господня. Вследствие обильных осадков в ночь на 8 сентября в селах Ланчхутского и Озургетского районов Гурии вышли из берегов реки и сошли оползни. Жертвами стихийного бедствия стали три человека, в том числе двое подростков. Месяцем ранее сход оползня на горном курорте Шови в Раче унес жизни 32 человек. Поиски еще одного пропавшего продолжаются до сих пор. Глава Грузинской православной церкви отметил, что стихийные бедствия не обошли стороной Грузию, как и многие страны мира. Специалисты в зоне стихийного бедствия в Гурии – проверяют здания и дают рекомендации>>"Обильные осадки нанесли большой ущерб Кахети, но то, что произошло в Гурии в эти дни, фактически стало продолжением трагедии Шови", – отмечено в в письме соболезнования."Введение общества в заблуждение" – ответ СМИ касательно трагедии в Шови>>Оползень сошел на знаменитый грузинский высокогорный курорт Шови (регион Рача-Лечхуми и Квемо Сванети) днем 3 августа, практически уничтожив его. Спасатели эвакуировали из зоны стихийного бедствия 210 человек, погибли, по последним данным, 32 человека, и продолжаются поиски одного.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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"Да благословит Господь Гурию" – Илия II о смертоносном оползне на западе Грузии
21:55 10.09.2023 (обновлено: 22:38 10.09.2023)
События в Гурии фактически стали продолжением трагедии Шови, сказал Католикос-Патриарх всея Грузии
ТБИЛИСИ, 10 сен — Sputnik. Католикос-Патриарх всея Грузии Илия II пожелал региону Гурия, на который обрушился смертоносный оползень, благословения Господня.
Вследствие обильных осадков в ночь на 8 сентября в селах Ланчхутского и Озургетского районов Гурии вышли из берегов реки и сошли оползни. Жертвами стихийного бедствия стали три человека, в том числе двое подростков. Месяцем ранее сход оползня на горном курорте Шови в Раче унес жизни 32 человек. Поиски еще одного пропавшего продолжаются до сих пор.
"Мы возносим молитвы за их бессмертные души, чтобы Господь наш Иисус Христос даровал им место упокоения, а членам их семей и родственникам придал внутреннюю силу преодолеть эту боль и укрепить их веру. Да благословит Господь Гурию, ее жителей и всю Грузию", – говорится в письме соболезнования Илии II.
Глава Грузинской православной церкви отметил, что стихийные бедствия не обошли стороной Грузию, как и многие страны мира.
"Обильные осадки нанесли большой ущерб Кахети, но то, что произошло в Гурии в эти дни, фактически стало продолжением трагедии Шови", – отмечено в в письме соболезнования.
Оползень сошел на знаменитый грузинский высокогорный курорт Шови (регион Рача-Лечхуми и Квемо Сванети) днем 3 августа, практически уничтожив его. Спасатели эвакуировали из зоны стихийного бедствия 210 человек, погибли, по последним данным, 32 человека, и продолжаются поиски одного.