https://sputnik-georgia.ru/20230910/da-blagoslovit-gospod-guriyu---iliya-ii-o-smertonosnom-opolzne-na-zapade-gruzii-282149578.html

"Да благословит Господь Гурию" – Илия II о смертоносном оползне на западе Грузии

"Да благословит Господь Гурию" – Илия II о смертоносном оползне на западе Грузии

События в Гурии фактически стали продолжением трагедии Шови, сказал Католикос-Патриарх всея Грузии 10.09.2023, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 10 сен — Sputnik. Католикос-Патриарх всея Грузии Илия II пожелал региону Гурия, на который обрушился смертоносный оползень, благословения Господня. Вследствие обильных осадков в ночь на 8 сентября в селах Ланчхутского и Озургетского районов Гурии вышли из берегов реки и сошли оползни. Жертвами стихийного бедствия стали три человека, в том числе двое подростков. Месяцем ранее сход оползня на горном курорте Шови в Раче унес жизни 32 человек. Поиски еще одного пропавшего продолжаются до сих пор. Глава Грузинской православной церкви отметил, что стихийные бедствия не обошли стороной Грузию, как и многие страны мира. Специалисты в зоне стихийного бедствия в Гурии – проверяют здания и дают рекомендации>>"Обильные осадки нанесли большой ущерб Кахети, но то, что произошло в Гурии в эти дни, фактически стало продолжением трагедии Шови", – отмечено в в письме соболезнования."Введение общества в заблуждение" – ответ СМИ касательно трагедии в Шови>>Оползень сошел на знаменитый грузинский высокогорный курорт Шови (регион Рача-Лечхуми и Квемо Сванети) днем 3 августа, практически уничтожив его. Спасатели эвакуировали из зоны стихийного бедствия 210 человек, погибли, по последним данным, 32 человека, и продолжаются поиски одного.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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