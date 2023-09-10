https://sputnik-georgia.ru/20230910/vvedenie-obschestva-v-zabluzhdenie---otvet-smi-kasatelno-tragedii-v-shovi-282149231.html

"Введение общества в заблуждение" – ответ СМИ касательно трагедии в Шови

"Введение общества в заблуждение" – ответ СМИ касательно трагедии в Шови

Оппозиционный телеканал "ТВ Пирвели" заявил, что ему в руки попало СМС-сообщение, которое доказывает вину властей в трагедии в Шови 10.09.2023, Sputnik Грузия

2023-09-10T21:32+0400

2023-09-10T21:32+0400

2023-09-10T21:48+0400

грузия

новости

происшествия

шови

национальное агентство окружающей среды

оползень в шови

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ТБИЛИСИ, 10 сен — Sputnik. Произошедшее на высокогорном курорте Шови стихийное бедствие практически невозможно было спрогнозировать, а информация, отправленная госведомствам в виде СМС-сообщения об ухудшении погоды и возможных оползнево-селевых процессах, была обнародована, в том числе, в соцсети, говорится в сообщении Национального агентства окружающей среды. В субботу оппозиционный телеканал "ТВ Пирвели" заявил, что ему в руки попало СМС-сообщение, разосланное госструктурам 2 августа, за день до смертоносного оползня на курорте Шови. В сообщении говорится, что в горных районах Западной Грузии ожидается сильный дождь, который может вызвать паводки, а также формирование и активизацию оползнево-селевых процессов. "ТВ Пирвели" отметил, что, несмотря на предупреждение, власти не приняли меры. В том числе вертолеты погранполиции прибыли на место стихийного бедствия с опозданием в 4 часа. Это интерпретированная и неправильная информация, которая "целенаправленно вводит общество в заблуждение". Разосланные СМС-сообщения не являются секретным документом – подобная информация публикуется также на официальной странице Агентства в соцсети, говорится в сообщении ведомства. Там же отмечено, что детально об этом сказано в предварительном заключении Агентства, обнародованном спустя несколько дней после трагедии в Шови. Агентство также прокомментировало утверждение телеканала о том, что, если бы компетентные лица во власти после получения СМС-сообщений заглянули в составленную Агентством карту местностей, где есть опасность формирования оползней и селевых потоков, то увидели бы в этом списке Шови.Смертоносный оползень на курорте Шови – причины, обвинения и реакция властей Грузии>>В данном случае речь шла об опасности селя в ущелье реки Дгвиора (левый приток реки Чанчахи)."Это место находится в 1,5 километра от зоны стихии ниже по течению реки. Ущелье реки Дгвиора сформировано в совершенно других морфологических и геологических условиях", – говорится в заявлении.Там же отмечено, что данный бюллетень является информационным документом общего характера, который не может стать основанием для конкретного вывода, к которому апеллировал телеканал. "Что касается системы раннего оповещения, то с 2018 года ведется работа над системами мониторинга с участием экспертов международных донорских организаций. В рамках проекта было закуплено более 150 станций метеорологического и гидрологического мониторинга, часть из которых уже установлена, и этот процесс продолжается", – сказано в сообщении. Что такое система раннего предупреждения о стихийных бедствиях – ответ Шамугия>>Это целый комплекс, состоящий из различных устройств, таких как метеостанция, радар, водомер и так далее. Эта система предоставляет информацию, на основе анализа которой выдается соответствующий прогноз и информация предоставляется соответствующим службам. "Также за последние годы мы закупили два современных радара в Западной и Восточной Грузии. Подготовлены карты, отображающие опасность различных стихий, и все эти карты будут завершены до конца года. Это одна из важных основ, чтобы мы идентифицировали места, где могут развиться какие-либо явления", – отмечено в сообщении. Причины оползня в ШовиПричиной разрушительного оползня на курорте Шови стало совпадение нескольких геологических и гидрометеорологических явлений, говорится в первичном заключении Национального агентства окружающей среды.Оползню предшествовали дождь, интенсивное таяние ледника, вызванное изменением климата, камнепад в верховьях, оползнево-эрозионные процессы и прохождение селя в ущелье Бубисцкали.По данным агентства, к западу от ледника Буба произошел обвал скального массива, который, придя в движение, столкнулся с ледником, вызвав обрушение определенной его части, что могло привести к разливу застоявшихся подледниковых вод, после чего образовавшийся поток стал двигаться с большой скоростью в русле долины.При этом длительного застоя водной массы непосредственно в долине реки Бубисцкали, как утверждают некоторые эксперты, не было.Оппозиция использует трагедию в Шови для разжигания поляризации – Кобахидзе>>Спрогнозировать точное время формирования подобных природных явлений во всем мире практически невозможно, сказано в первичном заключении. По предварительным расчетам, селевой поток должен был достичь территории коттеджей на курорте Шови, где находились люди, за 8-10 минут.Некоторые эксперты утверждали, что оползнево-селевые процессы начались из-за прорыва ледникового озера. Озеро, по их словам, формировалось в течение нескольких дней, но этого никто не заметил, поэтому вовремя не произошла эвакуация и погибли люди.Эксперты Национального агентства окружающей среды опровергли эту версию, так как уровень воды в реке Чанчахи, в которую впадает река Бубисцкали, по данным станции контроля, не понижался.После случившегося в Шови было возбуждено уголовное дело. Следствие ведется по двум статьям УК Грузии: "Убийство по неосторожности" и "Нарушение правил техники безопасности при проведении горных, строительных или иных работ".Климатический и бальнеологический курорт Шови находится на высоте 1,5 тысячи метров над уровнем моря в Онском районе (регион Рача-Лечхуми и Квемо Сванети).Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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