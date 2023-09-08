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Стартует X Кубок мира по регби – как сборная Грузии готова к главному турниру

Стартует X Кубок мира по регби – как сборная Грузии готова к главному турниру

Во Франции 8 сентября стартует главный регбийный турнир четырехлетия – Кубок мира. Сборная Грузии в шестой раз подряд станет участницей этого грандиозного... 08.09.2023, Sputnik Грузия

2023-09-08T10:02+0400

2023-09-08T10:02+0400

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С 8 сентября по 28 октября Франция будет хозяйкой КМ, который, как правило, по масштабам аудитории, спонсорских вливаний, прибыли от продажи прав на телетрансляции и реализации билетов уступает разве что летним Олимпиадам и ЧМ по футболу. Как Грузия дебютировала на КМ Кубок мира по регби впервые состоялся на полях Австралии и Новой Зеландии в 1987 году, и в нем приняли участие 16 национальных сборных. Понятно, что сборная Грузии в нем не участвовала, т. к. в то время ее еще не существовало. В КМ-1991 Грузия не участвовала в силу непризнания международными структурами. В 1995 и 1999 годах "Борджгалоснеби" попытались пройти квалификационные преграды, но безуспешно. А в 2003 году сборная Грузии по регби наконец сумела достичь уровня, достаточного для попадания на финальный турнир первенства планеты, формат которого к тому времени уже предусматривал участие в нем 20-ти национальных сборных. Дебютный для грузинского регби КМ прошел в Новой Зеландии и оставил неоднозначные впечатления. В первом, историческом матче "Лелос" были разбиты наголову будущим чемпионом мира. Сборная Англии во главе с великолепным Джонни Уилкинсоном преподала физически неожиданно крепким, но довольно неумелым кавказцам первый урок истинного регби – счет 84:6. Первые 3 очка "Лелос" на кубках мира точным штрафным ударом добыл Махо Урджукашвили, и это было настоящим утешением для поклонников Грузии – набранное против той фантастической команды каждое очко многого стоило. Грузинские регбисты разгромили США в тест-матче в Тбилиси >>Тренерский штаб под руководством француза Клода Сореля проделал серьезную психологическую работу с игроками, и следующий матч против сборной Самоа был сыгран сравнительно лучше – счет 9:46. В третьей игре группового этапа "Лелос" вновь уступили, и это не было неожиданностью, но под поражением от чемпиона мира 1995 года сборрной ЮАР со счетом 19:46 подписалась бы не одна команда, более опытная и авторитетная, чем тогдашняя Грузия. Самое приятное – хукер Давит Дадунашвили записал в историю первую попытку сборной Грузии на КМ! По всем раскладам своего пика команда должна была достичь в последнем матче группы – сборная Уругвая уступила свои матчи южноафриканцам и самоанцам соответственно со счетом 6:72 и 13:60, то есть со значительно большей разницей, чем грузины. Да и последний матч группы против англичан южноамериканцы продули просто позорно – со счетом 111:13! Однако на главный матч – против Грузии – уругвайцы вышли максимально мобилизованными, и надежда "Лелос" на первую историческую победу отдалилась на 4 долгих года. КМ-2007 – первая победа! Поражение от не слишком то сильной сборной Уругвая (12:24) сильно ударило по самолюбию грузинского регбийного сообщества, и были сделаны соответствующие выводы, привлечены специалисты по работе с отдельными звеньями и элементами игры, предтурнирная подготовка прошла на совершенно ином уровне, и результат пришел. В 2007-м во Франции "Лелос" оказались в одной группе с хозяевами, французами, будущими бронзовыми призерами, аргентинцами, ирландцами и намибийцами. Задачей-минимум и максимум была победа над Намибией, и первая победа на КМ таки была одержана! После первого тайма с Аргентиной счет был 3:3, однако "Пумы" в итоге выиграли со счетом 33:3. Потом был один из лучших матчей "Лелос" (10:14) с грозной Ирландией, с доминацией в течение большей части игрового времени, но все же с поражением в силу неопытности и откровенно необъективного судейства валлийского рефери Найджела Оуэнса, впоследствии ставшего едва ли не лучшим судьей в истории регби. Воодушевленные той игрой грузины через несколько дней просто унизили намибийцев (30:0), и уже весть мир заговорил о мощных парнях из малоизвестной страны. Проигрыш французам на финише со счетом 7:64 сложившегося мнения не изменил, и следующий турнир сборная Грузии встретила со значительно возросшим реноме. КМ-2011 – повторение пройденного В 2011 году турнир вновь прошел в Новой Зеландии, где Грузия в своей группе в тяжелейшем матче уступила сборной Шотландии со счетом 6:15, хотя итог вполне мог быть другим, сложись некоторые обстоятельства иначе. Затем был очередной урок от англичан (10:41), после чего была одержана запланированная победа над отлично знакомыми румынами со счетом 25:9. Последний соперник, Аргентина, объективно был сильнее, но терять было нечего, и, достойно поборовшись, грузины все же проиграли со счетом 7:25. КМ-2015 – когда сбылась мечта И наконец настал 2015 год и Кубок мира в Англии, где под руководством новозеландца Милтона Хейга "Лелос" замахнулись на 3-е место в группе, дававшее право попадания на следующий турнир без отбора. Сборная Грузии по регби разгромила Румынию перед началом чемпионата мира >>Так получилось, что свой главный матч сборная Грузии сыграла на самом старте. В тяжелейшей битве была повержена сборная Тонга со счетом 17:10! Два следующих матча были против грандов. Аргентина без труда обыграла грузин со счетом 54:9, действующие и будущие чемпионы "Олл Блэкс" победили грузин с более скромной разницей – со счетом 43:10, а решающая игра предстояла с Намибией. Как ни странно, но африканцы едва не лишили недооценивших их грузин исполнения заветной мечты. "Лелос" с огромным трудом победили намибийцев со счетом 17:16, но ведь это была победа, принесшая огромный успех грузинскому регби в целом! КМ-2019 – шаг назад В 2019-ом в Японии ощущалось, что уровень большей части игроков сборной обогнал в своем развитии уровень новозеландского тренера, и команда под руководством Хейга сделала шаг назад, проиграв 3 групповых матча из четырех. Игру против Уэльса Грузия проиграла со счетом 14:43, после чего одержала запланированную победу над Уругваем со счетом 33:7. Кстати, в том матче грузины впервые заработали бонусное очко за 4+ попытки в матче. Грузинские регбисты проиграли Шотландии перед началом ЧМ во Франции >>Следующую "запланированную" победу должна была принести игра со сборной Фиджи, однако несколько суперзвезд во главе с Сэми Радрадра оказались не по зубам грузинам. Одолеть "Летучих фиджийцев" не помогло присутствие специально к турниру вернувшегося в сборную легендарного и ничуть не менее звездного Мамуки Горгодзе. Итог – безнадежное поражение со счетом 10:45... Для сохранения третьего места в группе предстояло на финише обыграть двукратных чемпионов мира – австралийцев, однако чудеса в регби крайне редки, и "Воллабис" (разновидность кенгуру, являющаяся символом и прозвищем сборной Австралии) все же сумели сломить героическое сопротивление "Лелос" со счетом 27:8. Италия! Уэльс! Кто следующий? Пришлось добывать путевку на предстоящий КМ через квалификационный турнир. Цель была достигнута довольно легко, а параллельно с этим "Лелос" претерпели абсолютно замечательный прогресс, причем под началом отечественного специалиста Левана Маисашвили. Не добившись никакого содействия со стороны World Rugby в плане присоединения к какому-либо более серьезному турниру, нежели чемпионат Европы, сборной Грузии не осталось ничего, кроме тестовых матчей с грандами. 1-2 раза в год. И наконец, после более чем 30 лет грез и мечтаний о победе хоть над кем-то из них, в июле 2022-го, на новом и очень красивом батумском стадионе "Лелос" обыграли сборную Италии со счетом 28:19, а в ноябре на одной из самых культовых регбийных арен планеты – кардиффском "Миллениуме" – воодушевленные батумским триумфом грузины повергли грозных хозяев валлийцев (13:12)! Такой прыти от "Лелос" мало кто ожидал, и разговоры о повышении сборной Грузии в условном уровне усилились, однако пока все опять безрезультатно. Сборная Грузии по регби переписывает историю – к победе в Уэльсе >>Более того, "Лелос" в определенном смысле были наказаны за свою дерзость – в преддверии КМ спарринг-партнерами от World Rugby были назначены ставшие собственной тенью румыны, оставшиеся вне КМ американцы и шотландцы, которые, безусловно, подсластили пилюлю от шефов регби. В итоге у Румынии сборная Грузии выиграла с рекордным счетом 56:6! Над сборной США была одержана также рекордная в очном противостоянии победа со счетом 22:7. Настал черед Глазго и несказнно сильных шотландцев, которые сегодня имеют, пожалуй, наилучшую команду в её более чем вековой истории. И с этой мощной сборной, пятой в мировом рейтинге, на ее легендарном "Маррифилде" после 40 минут игры счет был 6:0 в пользу сборной... Грузии! В конечном итоге рассвирепевшие "Чертополохи" выиграли со счетом 36:6, но нервов потратили уйму. Запутанная группа на КМ-2023 Явно прогрессирующая команда Левана Маисашвили попала в группу, почти полностью повторяющую квинтет 4-летней давности. Уэльс, Австралия, Фиджи, Грузия и Португалия вместо Уругвая будут бороться за первое-второе места, пропускающие в четвертьфинал. Судя по форме участников, предсказать итог группы просто невозможно. В рейтинге World Rugby выше других находятся... "Летучие фиджийцы". Островитяне на 7-ом, высшем в своей истории месте. "Воллабис" – на 9-ом, валлийские "Драконы" – на 10-ом, "Лелос" – на 11-ом, а португальские "Волки" – на 16-ом. По большому счету, сборная Фиджи действительно выглядит солиднее всех – одна победа над Англией, да еще на лондонском "Твиккенхэме" чего стоит! Австралия проиграла все 5 матчей в текущем году, Уэльс потерял почти всех своих заслуженных ветеранов, и новобранцы пока что не достигли уровня прошлых поколений, о Грузии выше было достаточно сказано, а Португалия – ярко выраженный аутсайдер, летом в тест-матчах обыгравший США и уступивший второй сборной Австралии. "Австралию уважаем, но не боимся!" Кубок мира стартует 8 сентября матчем хозяев турнира, французов, с трехкратными чемпионами мира – новозеландцами. А в субботу, 9-го, в 20:00 по тбилисскому времени в северном пригороде Парижа Сен-Дени на великолепном 80-тысячнике "Стад де Франс" начнется матч между сборными Австралии и Грузии. Бедствующих "Воллабис" месяц назад возглавил знаменитый австралиец Эдди Джонс, уволенный из еще одного тонущего корабля – сборной Англии. Однако Австралия – двукратный чемпион мира, и недооценивать эту сборную было бы преступлением. Маисашвили выставит на игру сильнейший, по его мнению, на данный момент состав, и этот принцип будет соблюден в течение всего турнира. Наставник "Лелос" пообещал помешать австралийцам во всех их начинаниях и попытаться навязать им свою, грузинскую волю. Ну что ж, удачи вам, "Лелос"! Отряд грузин на бой с Австралией: 1. Ника Абуладзе (Эксетер), 2. Шалва Мамукашвили (Черный Лев), 3. Гурам Папидзе (По), 4. Нодар Чеишвили (Черный Лев), 5. Котэ Микаутадзе (Байон), 6. Торнике Джалагониа (Биарриц), 7. Лука Иванишвили (Черный Лев) 8. Бека Горгадзе (По), 9. Васил Лобжанидзе (Брив), 10. Лука Маткава (Черный Лев), 11. Мириан Модебадзе (Черный Лев), 12. Мераб Шарикадзе (капитан, Черный Лев), 13. Демур Тапладзе (Черный Лев), 14. Акаки Табуцадзе (Черный Лев), 15. Давит Ниниашвили (Лион). Запасные: 16. Тенгиз Замтарадзе (Черный Лев), 17, Гурам Гогичашвили (Расинг-92), 18. Бека Гигашвили (Тулон), 19. Лаша Джаиани (Невер), 20. Гиорги Цуцкиридзе (Стад Франсе), 21. Гела Апрасидзе (Байон), 22. Тедо Абжандадзе (Монтобан), 23. Гиорги Квеселадзе (Черный Лев).

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