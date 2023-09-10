https://sputnik-georgia.ru/20230910/priznakov-vozmozhnogo-opolznya-esche-v-odnom-regione-gruzii-net---spetsialisty-282148471.html
Признаков возможного оползня еще в одном регионе Грузии нет - специалисты
Признаков возможного оползня еще в одном регионе Грузии нет - специалисты
Имеет место сезонное понижение уровня воды в реке, заявили эксперты, осмотревшие территорию с вертолета 10.09.2023, Sputnik Грузия
2023-09-10T19:10+0400
2023-09-10T19:10+0400
2023-09-10T19:10+0400
грузия
новости
общество
самегрело
национальное агентство окружающей среды
шови
оползень в шови
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ТБИЛИСИ, 10 сен — Sputnik. Признаков застоя воды в бассейне реки Магана в Цаленджихском районе (регион Самегрело - Земо Сванети) и оползневых процессов не зафиксировано, говорится в сообщении Национального агентства окружающей среды. Специалисты Агентства осмотрели ущелье Местичала на вертолете в воскресенье утром, после того, как в службу "112" поступили сообщения от граждан. Они рассказали о сокращении уровня воды в реке, предположив что произошел застой, и попросили изучить обстановку. Специалисты в зоне стихийного бедствия в Гурии – проверяют здания и дают рекомендации>>Специалисты агентства осмотрели бассейн реки, места притоков и склоны у реки и не обнаружили признаков образования оползнево-гравитационных процессов. По их словам, имеет место сезонное понижения уровня воды в реке, говорится в сообщении администрации губернатора региона.Опасности в этой местности нет, утверждают эксперты. Население стало бдительнее после смертоносного оползня 3 августа на высокогорном курорте Шови в регионе Рача-Лечхуми и Квемо Сванети, который также находится в Западной Грузии. По последним данным, погибли 32 человека, одного все еще ищут. Некоторые эксперты утверждали, что оползнево-селевые процессы начались из-за прорыва ледникового озера. Озеро, по их словам, формировалось в течение нескольких дней, но этого никто не заметил, поэтому вовремя не произошла эвакуация и погибли люди. Смертоносный оползень на курорте Шови – причины, обвинения и реакция властей Грузии>>Эксперты Национального агентства окружающей среды опровергли эту версию, так как уровень воды в реке Чанчахи, в которую впадает река Бубисцкали, по данным станции контроля, не понижался.По данным агентства, к западу от ледника Буба произошел обвал скального массива, который, придя в движение, столкнулся с ледником, вызвав обрушение определенной его части, что могло привести к разливу застоявшихся подледниковых вод, после чего образовавшийся поток стал двигаться с большой скоростью в русле долины.Эксперты агентства утверждают, что предсказать точное время случившегося было невозможно.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, общество, самегрело, национальное агентство окружающей среды, шови, оползень в шови
грузия, новости, общество, самегрело, национальное агентство окружающей среды, шови, оползень в шови
Признаков возможного оползня еще в одном регионе Грузии нет - специалисты
Имеет место сезонное понижение уровня воды в реке, заявили эксперты, осмотревшие территорию с вертолета
ТБИЛИСИ, 10 сен — Sputnik. Признаков застоя воды в бассейне реки Магана в Цаленджихском районе (регион Самегрело - Земо Сванети) и оползневых процессов не зафиксировано, говорится в сообщении Национального агентства окружающей среды.
Специалисты Агентства осмотрели ущелье Местичала на вертолете в воскресенье утром, после того, как в службу "112" поступили сообщения от граждан. Они рассказали о сокращении уровня воды в реке, предположив что произошел застой, и попросили изучить обстановку.
Специалисты агентства осмотрели бассейн реки, места притоков и склоны у реки и не обнаружили признаков образования оползнево-гравитационных процессов. По их словам, имеет место сезонное понижения уровня воды в реке, говорится в сообщении администрации губернатора региона.
Опасности в этой местности нет, утверждают эксперты.
Население стало бдительнее после смертоносного оползня 3 августа на высокогорном курорте Шови в регионе Рача-Лечхуми и Квемо Сванети, который также находится в Западной Грузии. По последним данным, погибли 32 человека, одного все еще ищут.
Некоторые эксперты утверждали, что оползнево-селевые процессы начались из-за прорыва ледникового озера. Озеро, по их словам, формировалось в течение нескольких дней, но этого никто не заметил, поэтому вовремя не произошла эвакуация и погибли люди.
Эксперты Национального агентства окружающей среды опровергли эту версию, так как уровень воды в реке Чанчахи, в которую впадает река Бубисцкали, по данным станции контроля, не понижался.
По данным агентства, к западу от ледника Буба произошел обвал скального массива, который, придя в движение, столкнулся с ледником, вызвав обрушение определенной его части, что могло привести к разливу застоявшихся подледниковых вод, после чего образовавшийся поток стал двигаться с большой скоростью в русле долины.
Эксперты агентства утверждают, что предсказать точное время случившегося было невозможно.