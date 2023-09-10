https://sputnik-georgia.ru/20230910/smertonosnyy-opolzen-v-shovi---naydeno-telo-esche-odnogo-pogibshego-282138574.html

Смертоносный оползень в Шови – найдено тело еще одного погибшего

Смертоносный оползень в Шови – найдено тело еще одного погибшего

На месте продолжают работать спасатели и кинологи, а также задействована тяжелая техника и дроны 10.09.2023, Sputnik Грузия

2023-09-10T13:55+0400

2023-09-10T13:55+0400

2023-09-10T14:35+0400

происшествия

грузия

новости

шови

национальное агентство окружающей среды

оползень в шови

служба по управлению чрезвычайными ситуациями

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ТБИЛИСИ, 10 сен — Sputnik. Спасатели обнаружили тело еще одного, 32-го погибшего в результате схода гигантского оползня на высокогорный курорт Шови (регион Рача-Лечхуми и Квемо Сванети) человека, сообщает пресс-служба МВД Грузии.Оползень сошел на знаменитый грузинский высокогорный курорт Шови днем 3 августа, практически уничтожив его. Спасатели эвакуировали из зоны стихийного бедствия 210 человек, погибли, по последним данным, 32 человека, и продолжаются поиски одного. Тело нашли в русле реки Чанчахи. В мероприятии задействованы все соответствующие подразделения Службы по управлению чрезвычайным ситуациями МВД, а также тяжелая техника, дроны, плавучие средства и группа кинологов. Смертоносный оползень на курорте Шови – причины, обвинения и реакция властей Грузии>>Причиной разрушительного оползня на курорте Шови стало совпадение нескольких геологических и гидрометеорологических явлений, говорится в первичном заключении Национального агентства окружающей среды.Оползню предшествовали дождь, интенсивное таяние ледника, вызванное изменением климата, камнепад в верховьях, оползнево-эрозионные процессы и прохождение селя в ущелье Бубисцкали.По данным агентства, к западу от ледника Буба произошел обвал скального массива, который, придя в движение, столкнулся с ледником, вызвав обрушение определенной его части, что могло привести к разливу застоявшихся подледниковых вод, после чего образовавшийся поток стал двигаться с большой скоростью в русле долины.При этом длительного застоя водной массы непосредственно в долине реки Бубисцкали, как утверждают некоторые эксперты, не было.Оппозиция использует трагедию в Шови для разжигания поляризации – Кобахидзе>>Предсказать точное время формирования подобных природных явлений во всем мире практически невозможно, сказано в первичном заключении. По предварительным расчетам, селевой поток должен был достичь территории коттеджей на курорте Шови, где находились люди, за 8-10 минут.После случившегося в Шови было возбуждено уголовное дело. Следствие ведется по двум статьям УК Грузии: "Убийство по неосторожности" и "Нарушение правил техники безопасности при проведении горных, строительных или иных работ".Климатический и бальнеологический курорт Шови находится на высоте 1,5 тысячи метров над уровнем моря в Онском районе (регион Рача-Лечхуми и Квемо Сванети).Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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происшествия, грузия, новости, шови, национальное агентство окружающей среды, оползень в шови, служба по управлению чрезвычайными ситуациями