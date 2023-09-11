https://sputnik-georgia.ru/20230911/282159220.html

Акела промахнулся: Вашингтон вынужден унижаться перед "плохими парнями"

Акела промахнулся: Вашингтон вынужден унижаться перед "плохими парнями"

Большинство решений, принятых на саммите G20, противоречит интересам Вашингтона. 11.09.2023, Sputnik Грузия

2023-09-11T15:05+0400

2023-09-11T15:05+0400

2023-09-11T15:05+0400

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Едва в Нью-Дели приняли декларацию G20, как в Штатах начали разбор полетов, отмечает колумнист РИА Новости. Как это получилось, что в итоговом документе — "священном Граале "Двадцатки" — нет выпадов в сторону России, а украинский кейс описан предельно сдержанно? Чем занимались американские делегаты и почему даже за двести часов, в течение которых обсуждался украинский пункт, они не смогли продавить антироссийскую позицию Вашингтона?В документе нет ни осуждения нашей страны, ни призывов вывести российские войска — лишь общие фразы о необходимости уважения территориальной целостности. Их вполне можно истолковать и так, что это Украина должна уважать территориальную целостность России с нашим Крымом и новыми регионами.Американские дипломаты оправдывались: с их точки зрения, "декларация хорошая". Их английские коллеги оторвались от реальности настолько, что сообщили изданию Politico, будто декларация "вынудит Путина вывести войска и вернуть Украине территории". Европейские чиновники ворчали, что если бы они сами писали документ, то все было бы совсем иначе, но тут нужен был консенсус, поэтому не взыщите.Эта вялая риторика не может прикрыть очевидный факт: на саммите "Двадцатки" возобладало консолидированное мнение по украинскому кейсу стран — членов БРИКС и примкнувших к ним представителей Глобального Юга. Именно оно и было отражено в итоговой декларации.Коллективный Запад вынужден был смиренно принять это решение незападного большинства. Это не только дипломатическая победа России (хотя нашим дипломатам, разумеется, аплодисменты), это просто отражение реальной расстановки сил — политических, экономических, военных.Без нефти и газа. Россия нашла еще один способ заработать на США и Европе>>Четверть века назад "Большая двадцатка" возникла как некий довесок к "Большой семерке". В конце 90-х мировой экономический кризис разорял миллиарды в странах Глобального Юга и на постсоветском пространстве, а G7 с этого кризиса снимала сливки. Тут-то и возникла идея обсудить решение экономических проблем с развивающимися странами. Предполагалось, что гранды из "Большой семерки" будут вещать, а остальные будут им почтительно внимать и выполнять указания.Сегодня отношения внутри "Большой двадцатки" развернулись на 180 градусов. Страны БРИКС обогнали "Семерку" по доле мирового ВВП и находятся в восходящем тренде экономического, социального и военного развития. Западные страны переживают упадок — натурально они теряют и дипломатические рычаги воздействия на ситуацию.Американские журналисты не скрывают своего раздражения тем, что на саммите в Нью-Дели солировал Нарендра Моди, а президент США тушевался на заднем плане, изредка вылезая пофотографироваться.Большинство принятых на саммите решений откровенно противоречит интересам Вашингтона и уничтожает остатки его гегемонии. Идея реформировать ВТО направлена на ее зачистку от американского влияния — это же немыслимо, что как бы нейтральная международная организация закрывает глаза на открытое нарушение принципа свободной торговли Штатами и ЕС.Новый транспортный коридор из Индии в Европу вытеснит США из отношений ЕС и Бхарата. Приглашение в состав "двадцатки" Африканского союза еще больше осложнит Вашингтону возможность давить на своих контрагентов, шантажируя их бойкотом и санкциями. Экс-гегемон так старался превратить в изгоев Россию и Китай, что, сам того не заметив, начал превращаться в изгоя.Выгода дороже демократии. Европа расширяет торговлю с Россией>>Журналисты европейского издания Politico со скрытым злорадством отметили, что президенту США пришлось общаться на саммите с самыми "плохими парнями" мировой политики. На либеральном новоязе так называют Реджепа Эрдогана — лидера Турции, Мохаммеда бин Салмана — лидера Саудовской Аравии. Раньше в "плохие парни" записывали даже премьер-министра Индии: влиятельные американские СМИ называли Нарендру Моди "крайне правым автократом", а Госдеп США не давал ему визы.Но эти времена прошли. Теперь президент США вынужден заискивать перед "плохими парнями". Европейские комментаторы заострили внимание публики на том, что Байден, ранее отказывавшийся пожимать руку Мохаммеду бин Салману (год назад во время встречи они лишь стукнулись кулаками), в Нью-Дели был вынужден публично обменяться рукопожатием с саудовским принцем. Причем скрепил это рукопожатие — на правах хозяина — сам Нарендра Моди.А ведь на саммите блистательно отсутствовали двое "самых плохих парней" современности — Владимир Путин и Си Цзиньпин. Но никакой критики в их адрес не раздавалось. Американский президент словно позабыл про свои угрозы и оскорбления и вел себя на удивление тихо. От него не последовало даже комментариев к носившимся в кулуарах слухам о том, что руководство КНР не одобряет идею проведения саммита "Большой двадцатки" в 2026 году в США.А советник Байдена Джейк Салливан в ответ на вопросы журналистов, почему он не предъявляет лидеру Индии претензий по правозащитным темам, резко ответил, что он на саммите "не для того, чтобы раздавать штрафные карточки".Но ведь именно этим американские чиновники десятилетиями занимались на мировой арене — назначали штрафные непокорным странам, обвиняли независимых лидеров во всех грехах, прессовали с помощью своих ручных СМИ и НКО любого суверенного политика. В Нью-Дели эта машина устрашения сломалась, причем произошло это на глазах у всех. Даже европейские вассалы Вашингтона не могли не заметить, что Акела промахнулся. Думается, свои выводы они сделают.Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

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