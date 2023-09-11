https://sputnik-georgia.ru/20230911/nezakonnoe-prisvoenie-goszemel-v-gruzii--premer-obyavil-ob-amnistii-282166692.html

Незаконное присвоение госземель в Грузии – премьер объявил об амнистии

Незаконное присвоение госземель в Грузии – премьер объявил об амнистии

Амнистия нескольких категорий совершивших преступление, в том числе должностных лиц 11.09.2023, Sputnik Грузия

2023-09-11T16:46+0400

2023-09-11T16:46+0400

2023-09-11T16:57+0400

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ТБИЛИСИ, 11 сен — Sputnik. Правительство Грузии освободит от условного осуждения и наказания, в том числе штрафа, людей, незаконно получивших право собственности на земельные участки сельскохозяйственного назначения до 1 сентября 2023 года, которые полностью возместят ущерб, нанесенный государству, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили на заседании правительства. Как пояснил премьер, амнистия распространяется на преступления, совершенные по статьям 180 ("Мошенничество") и 362 ("Изготовление, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов или бланков") УК Грузии.По его словам, амнистия будет распространена только на лица, которые к 1 сентября 2024 года полностью возместят ущерб, причиненный государству в результате совершения преступления. Гарибашвили уточнил, что амнистия не распространится на те преступления, которые были совершены должностными лицами, а также работниками государственных предприятий, юридическими лицами публичного права, а также непредпринимательскими юридическими лицами с использованием своего служебного положения, а также организованной группой. Восемь человек обвиняются в присвоении госземель в Грузии>>По информации премьера, незаконное присвоение госземель является большой проблемой, которая накопилась с годами. Как заявил Гарибашвили, соответствующий законопроект готов, и он будет направлен парламенту.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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