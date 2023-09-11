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Незаконное присвоение госземель в Грузии – премьер объявил об амнистии
Незаконное присвоение госземель в Грузии – премьер объявил об амнистии
Амнистия нескольких категорий совершивших преступление, в том числе должностных лиц 11.09.2023, Sputnik Грузия
2023-09-11T16:46+0400
2023-09-11T16:46+0400
2023-09-11T16:57+0400
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ТБИЛИСИ, 11 сен — Sputnik. Правительство Грузии освободит от условного осуждения и наказания, в том числе штрафа, людей, незаконно получивших право собственности на земельные участки сельскохозяйственного назначения до 1 сентября 2023 года, которые полностью возместят ущерб, нанесенный государству, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили на заседании правительства. Как пояснил премьер, амнистия распространяется на преступления, совершенные по статьям 180 ("Мошенничество") и 362 ("Изготовление, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов или бланков") УК Грузии.По его словам, амнистия будет распространена только на лица, которые к 1 сентября 2024 года полностью возместят ущерб, причиненный государству в результате совершения преступления. Гарибашвили уточнил, что амнистия не распространится на те преступления, которые были совершены должностными лицами, а также работниками государственных предприятий, юридическими лицами публичного права, а также непредпринимательскими юридическими лицами с использованием своего служебного положения, а также организованной группой. Восемь человек обвиняются в присвоении госземель в Грузии>>По информации премьера, незаконное присвоение госземель является большой проблемой, которая накопилась с годами. Как заявил Гарибашвили, соответствующий законопроект готов, и он будет направлен парламенту.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, экономика, тбилиси, ираклий гарибашвили, происшествия
Незаконное присвоение госземель в Грузии – премьер объявил об амнистии
16:46 11.09.2023 (обновлено: 16:57 11.09.2023)
Амнистия нескольких категорий совершивших преступление, в том числе должностных лиц
ТБИЛИСИ, 11 сен — Sputnik. Правительство Грузии освободит от условного осуждения и наказания, в том числе штрафа, людей, незаконно получивших право собственности на земельные участки сельскохозяйственного назначения до 1 сентября 2023 года, которые полностью возместят ущерб, нанесенный государству, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили на заседании правительства.
Как пояснил премьер, амнистия распространяется на преступления, совершенные по статьям 180 ("Мошенничество") и 362 ("Изготовление, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов или бланков") УК Грузии.
"В рамках амнистии лицо, преступным путем приобретшее право собственности на земельный участок сельскохозяйственного назначения, находящийся в государственной собственности, до 1 сентября 2023 года, будет освобождено от условного наказания, наказания и неисполненного штрафа", – заявил Гарибашвили.
По его словам, амнистия будет распространена только на лица, которые к 1 сентября 2024 года полностью возместят ущерб, причиненный государству в результате совершения преступления.
"Возмещение ущерба, причиненного государству, должно осуществляться путем отказа от права собственности на земельный участок сельскохозяйственного назначения, приобретенного преступным путем в состоянии, свободном от каких-либо юридических обременений, а если это невозможно, путем выплаты эквивалентной стоимости земельного участка", – пояснил премьер.
Гарибашвили уточнил, что амнистия не распространится на те преступления, которые были совершены должностными лицами, а также работниками государственных предприятий, юридическими лицами публичного права, а также непредпринимательскими юридическими лицами с использованием своего служебного положения, а также организованной группой.
По информации премьера, незаконное присвоение госземель является большой проблемой, которая накопилась с годами.
"В прокуратуре находятся десятки дел. Ведется следствие, по этому поводу было много недоразумений. Мы проконсультировались с прокуратурой и парламентом, и я выступаю с инициативой объявить амнистию по таким делам", – сказал он.
Как заявил Гарибашвили, соответствующий законопроект готов, и он будет направлен парламенту.