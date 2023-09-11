https://sputnik-georgia.ru/20230911/reagirovanie-bylo-neobkhodimo--gensek-gruzinskoy-mechty-ob-impichmente-prezidenta-gruzii-282157355.html

Реагирование было необходимо – генсек "Грузинской мечты" об импичменте президента Грузии

Реагирование было необходимо – генсек "Грузинской мечты" об импичменте президента Грузии

Речь идет о нарушении Конституции высоким должностным лицом, подчеркнул Каладзе 11.09.2023, Sputnik Грузия

2023-09-11T13:44+0400

2023-09-11T13:44+0400

2023-09-11T13:44+0400

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грузинская мечта - демократическая грузия

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ТБИЛИСИ, 11 сен — Sputnik. Реагирование на нарушение Конституции Грузии со стороны президента Саломе Зурабишвили было необходимо, несмотря на отсутствие у большинства необходимого для импичмента количества голосов, заявил генеральный секретарь правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия", мэр Тбилиси Каха Каладзе. После возвращения из европейского турне, 7 сентября, Зурабишвили заявила, что не собирается подчиняться отказам правительства на осуществление зарубежных визитов. К тому времени "Грузинская мечта" уже запустила процедуру импичмента, заявив, что президент нарушила Конституцию. Отказ правительства в зарубежных визитах был обоснован тем, что Зурабишвили придерживается нарратива оппозиции и делает заявления, которые вредят евроинтеграции Грузии – что власти ничего не делают для выполнения условий Евросоюза. Сама же Зурабишвили сказала, что поехала в Европу агитировать за статус кандидата в ЕС. Что касается импичмента, правящая партия обвинила Зурабишвили в нарушении 52-й статьи Конституции Грузии, согласно которой президент имеет право осуществлять представительные функции во внешних отношениях только с разрешения правительства. Боррель: тема импичмента президента Грузии увеличит поляризацию>>В свою очередь Зурабишвили сослалась на 78-ю статью Конституции, которая обязывает все конституционные органы в пределах своих полномочий принять все меры для обеспечения полной интеграции Грузии в европейские и евроатлантические структуры. В ответ на это в "Грузинской мечте" заявили, что и тут есть указание на то, что речь идет о действиях в рамках полномочий. Без поддержки оппозиции парламентскому большинству, представленному "Грузинской мечтой" и членами движения "Сила народа", не довести процедуру импичмента до конца, так как нужно как минимум 100 голосов, а у большинства на сегодняшний день – всего 83 мандата. Как заявили в "Грузинской мечте", понятно, что добиться импичмента президента нереально, но закрывать глаза на грубое нарушение главного закона страны нельзя. Грузия ждет решения Евросоюза по статусу в декабре 2023 года. До этого в октябре Еврокомиссия подготовит рекомендации для Евросовета. Грузия получит статус кандидата, если это решение поддержат лидеры всех 27 стран ЕС. Даже не мечтайте – президент Грузии о своей возможной отставке>>Европейский совет в июне 2022 года признал европейскую перспективу Грузии и выразил готовность предоставить ей статус страны-кандидата на вступление в ЕС, как только будут выполнены 12 условий, среди которых деолигархизация, деполяризация, улучшение медиасреды, обеспечение полной независимости судебной системы. Статус кандидата в тот же день получили Украина и Молдова. Согласно промежуточной оценке Еврокомиссии, Грузия полностью выполнила три условия, частично – семь, ограниченный прогресс достигнут по одному пункту, и еще по одному пункту, в частности, в направлении плюрализма СМИ и уголовных процедур в отношении владельцев СМИ нет никакого прогресса. Председатель правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе заявил, что Грузия сделала все возможное для выполнения условий Евросоюза и ждет конкретики по трем рекомендациям – деолигархизации, судебной реформе и усилению борьбы с организованной преступностью.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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