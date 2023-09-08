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Боррель: тема импичмента президента Грузии увеличит поляризацию

Боррель: тема импичмента президента Грузии увеличит поляризацию

Для успеха Грузии на пути интеграции в Евросоюз нужно сотрудничество, сказал верховный представитель ЕС 08.09.2023, Sputnik Грузия

2023-09-08T13:16+0400

2023-09-08T13:16+0400

2023-09-08T13:40+0400

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ТБИЛИСИ, 8 сен — Sputnik. Запуск процедуры импичмента президента Грузии Саломе Зурабишвили усилит поляризацию, борьба с которой является одним из условий получения страной статуса кандидата на вступление в Евросоюз, заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель в Тбилиси. Правящая партия Грузии "Грузинская мечта" инициировала импичмент президента после того, как она вопреки отказу правительства отправилась в зарубежное турне. Отказ был обоснован тем, что Зурабишвили придерживается нарратива оппозиции и делает заявления, которые вредят евроинтеграции Грузии. Сама же Зурабишвили сказала, что поехала в Европу агитировать за статус кандидата в ЕС.Он подчеркнул, что у Грузии сильные государственные институты и активный гражданский сектор. "Для успеха нужно сотрудничество в этот исторический момент", – сказал Боррель. Без поддержки оппозиции парламентскому большинству, представленному "Грузинской мечтой" и членами движения "Сила народа", не довести процедуру импичмента до конца, так как нужно как минимум 100 голосов, а у большинства на сегодняшний день – всего 83 мандата. Импичмент президента Грузии: "Грузинская мечта" собрала подписи 80 депутатов>>Как заявили ранее в "Грузинской мечте", понятно, что добиться импичмента президента нереально, так как парламентскому большинству не хватит голосов, но закрывать глаза на грубое нарушение главного закона страны нельзя.Правящая партия обвинила Зурабишвили в нарушении 52-й статьи Конституции Грузии, согласно которой президент имеет право осуществлять представительные функции во внешних отношениях только с разрешения правительства.В свою очередь Зурабишвили сослалась на 78-ю статью Конституции, которая обязывает все конституционные органы в пределах своих полномочий принять все меры для обеспечения полной интеграции Грузии в европейские и евроатлантические структуры. В ответ на это в "Грузинской мечте" заявили, что и тут есть указание на то, что речь идет о действиях в рамках полномочий. Даже не мечтайте – президент Грузии о своей возможной отставке>>Грузия ждет решения Евросоюза по статусу в декабре 2023 года. До этого в октябре Еврокомиссия подготовит рекомендации для Евросовета. Грузия получит статус кандидата, если это решение поддержат лидеры всех 27 стран ЕС.Европейский совет в июне 2022 года признал европейскую перспективу Грузии и выразил готовность предоставить ей статус страны-кандидата на вступление в ЕС, как только будут выполнены 12 условий, среди которых деолигархизация, деполяризация, улучшение медиасреды, обеспечение полной независимости судебной системы. Статус кандидата в тот же день получили Украина и Молдова.Грузия готова стать членом Евросоюза в 2030 году – лидер "Грузинской мечты">>Согласно промежуточной оценке Еврокомиссии, Грузия полностью выполнила три условия, частично – семь, ограниченный прогресс достигнут по одному пункту, и еще по одному пункту, в частности, в направлении плюрализма СМИ и уголовных процедур в отношении владельцев СМИ нет никакого прогресса.Председатель правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе заявил, что Грузия сделала все возможное для выполнения условий Евросоюза и ждет конкретики по трем рекомендациям – деолигархизации, судебной реформе и усилению борьбы с организованной преступностью.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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новости, политика, саломе зурабишвили , ираклий гарибашвили, грузия, грузия - евросоюз, евросоюз