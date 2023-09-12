https://sputnik-georgia.ru/20230912/chleny-gruzinskoy-mechty-stanovyatsya-zhertvami-dezinformatsii---kaladze-282208110.html

Каладзе: члены "Грузинской мечты" – жертвы дезинформации

Каладзе: члены "Грузинской мечты" – жертвы дезинформации

Семью Кахи Каладзе обвиняли в том, что он, зная о приближающемся сходе разрушительного оползня на курорте Шови, спас свою семью и никому не сообщил об... 12.09.2023, Sputnik Грузия

2023-09-12T22:28+0400

2023-09-12T22:28+0400

2023-09-12T22:42+0400

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анзор чубинидзе

грузинская мечта - демократическая грузия

специальная служба государственной охраны

оползень в шови

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ТБИЛИСИ, 12 сен — Sputnik. Члены правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" становятся мишенью для целенаправленной дезинформации, заявил генеральный секретарь партии, мэр Тбилиси Каха Каладзе, семья которого стала объектом критики со стороны оппозиции.Некоторые представители оппозиции обвинили Каладзе в том, что он якобы использовал государственный вертолет для того, чтобы вывезти членов семьи из зоны стихийного бедствия в Шови (регион Рача-Лечхуми – Квемо Сванети) 3 августа, а также в том, что он заранее знал о существующей угрозе схода оползня, однако никого не предупредил об этом. Все, кто распространял эту дезинформацию, начиная с журналистов, заканчивая политиками, получили подобающую реакцию от людей, отметил он. Мэр Тбилиси поовел параллель между своей историей и ажиотажем вокруг частной поездки премьер-министра в США. Дети Каладзе покинули курорт Шови примерно за час до разрушительного оползня – видео>>Согласно сюжету оппозиционного "ТВ Пирвели", премьер вместе с членами семьи и госохраной отправился в США с частным визитом за счет госбюджета. По данным телеканала, премьер отправился в США через Мюнхен, куда прилетел 19 августа на правительственном самолете CRJ200. Самолет ждал его в Мюнхене неделю – Гарибашвили вернулся на нем домой 28 августа. Как заявил глава Специальной службы государственной охраны Анзор Чубинидзе, специальный рейс Тбилиси-Мюнхен-Тбилиси, которым воспользовался премьер Грузии Ираклий Гарибашвили, обошелся в 34 тысячи евро, и оплата за него была произведена частным лицом – отцом главы правительства, Тариэлом Гарибашвили.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, политика, каха каладзе, шови, ираклий гарибашвили, анзор чубинидзе, грузинская мечта - демократическая грузия, специальная служба государственной охраны, оползень в шови