https://sputnik-georgia.ru/20230912/kto-i-skolko-zaplatil-za-skandalnyy-spetsreys-premera-gruzii-282197391.html

Кто и сколько заплатил за скандальный спецрейс премьера Грузии?

Кто и сколько заплатил за скандальный спецрейс премьера Грузии?

Взнос был произведен частным лицом, и эта сумма эквивалентна 34 тысячам евро в лари 12.09.2023, Sputnik Грузия

2023-09-12T14:50+0400

2023-09-12T14:50+0400

2023-09-12T14:50+0400

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ТБИЛИСИ, 12 сентября — Sputnik. Специальный рейс Тбилиси–Мюнхен–Тбилиси, которым воспользовался премьер Грузии Ираклий Гарибашвили, обошелся в 34 тысяч евро и оплата за него была произведена частным лицом, заявил глава Специальной службы государственной охраны Анзор Чубинидзе Согласно сюжету оппозиционного "ТВ Пирвели", премьер вместе с членами семьи и госохраной отправился в США с частным визитом за счет госбюджета. По данным телеканала, премьер отправился в США через Мюнхен, куда прилетел 19 августа на правительственном самолете CRJ200. Самолет ждал его в Мюнхене неделю – Гарибашвили вернулся на нем домой 28 августа. По его словам, сумма оплачена заранее, поэтому, вероятно, она будет немного скорректирована после того, как авиакомпания Georgian Airways представит подробную смету расходов. "Обычно это занимает около полутора месяцев после полета. Оплату производим сразу после предъявления. Выплаченная сумма полностью покрывает текущие расходы, а также предусмотрена определенная надбавка", - пояснил Чубинидзе. Поездка премьера Грузии с сыном в США обернулась скандалом - разъяснения правительства>>Что касается бюджетных платежей, как отметил Чубинидзе, на начальном этапе, в момент дачи задания, было четко указано, что оплата будет производиться из внебюджетных средств. Согласно заявлению страткома правительства, самолет, на котором премьер-министр отправился в Мюнхен, находится на балансе Агентства государственного обеспечения Специальной службы государственной охраны. Это агентство имеет полное право получать доходы как от правительственных и бюджетных структур, так и от неправительственных, коммерческих и частных лиц. В правительстве отметили, что подобный рейс коммерческого типа выполнялся ранее неоднократно. Согласно сюжету "ТВ Пирвели", глава Специальной службы государственной охраны Анзор Чубинидзе совершил уголовное преступление, поручив Georgian Airways, которая эксплуатирует правительственный самолет, доставить премьер-министра в Мюнхен за счет государственных средств. В сюжете есть комментарий основателя Georgian Airways Тамаза Гаиашвили, который говорит, что задания о совершении рейсов этим самолетом он получает именно от Чубинидзе и что цель поездок премьер-министра его не касается. Премьер Грузии никогда не использовал госсредства на частные поездки – глава администрации>>Это уже второй сюжет "ТВ Пирвели" о поездке Гарибашвили в США. Первый вышел в эфире телеканала в конце августа. В нем говорилось, что, судя по декларации премьера, он с трудом сводит концы с концами. И если не финансовая поддержка отца премьера Грузии, он бы даже не смог покрывать кредит в банке. После выхода сюжета оппозиционного телеканала в эфир, 9 сентября, представители ряда оппозиционных партий заговорили об импичменте и возбуждении уголовного дела против премьера Грузии. Что касается цели поездки Гарибашвили, он поехал в США с сыном, у которого начинался учебный год в Пенсильванском университете, пояснила ранее глава департамента стратегических коммуникаций правительства Нино Гиоргобиани. О том, что старший сын премьера Ираклия Гарибашвили Николоз поступил в одно из престижных учебных заведений США, в Уортонскую бизнес-школу при Пенсильванском университете, его мать Нунука Тамазашвили написала на своей странице соцсети в декабре 2022 года.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, сша, тбилиси, анзор чубинидзе, специальная служба государственной охраны, georgian airways, пенсильванский университет, ираклий гарибашвили