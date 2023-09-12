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Импичмент президенту Грузии: процесс перешел в Конституционный суд
Импичмент президенту Грузии: процесс перешел в Конституционный суд
Вопрос будет обсужден в суде, предположительно, в течение месяца 12.09.2023, Sputnik Грузия
2023-09-12T11:01+0400
2023-09-12T11:01+0400
2023-09-12T11:05+0400
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саломе зурабишвили
ираклий кадагишвили
ираклий кобахидзе
грузинская мечта - демократическая грузия
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ТБИЛИСИ, 12 сентября — Sputnik. Правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия" внесла конституционное представление вместе с письменным требованием 80 депутатов от большинства для запуска процедуры импичмента президенту Грузии Саломе Зурабишвили в Конституционный суд. Правящая партия анонсировала запуск процедуры импичмента Зурабишвили после того, как она 31 августа начала зарубежное турне без одобрения правительства. В "Мечте" заявили, что Зурабишвили действует заодно с "радикальной оппозицией" и только мешает евроинтеграции Грузии, а в администрации президента заявили об обратном. Ранее в понедельник парламентский комитет по процедурным вопросам и правилам подтвердил подлинность подписей депутатов от большинства. По словам председателя комитета Ираклия Кадагишвили, вся документация, связанная с конституционным представлением, все формальности, предусмотренные законом, уже завершены в парламенте. Если Конституционный суд подтвердит нарушение президентом Конституции, в течение 10 дней парламент приступит к рассмотрению заключения суда. Далее в течение 30 дней должно быть принято решение о вынесении вопроса на голосование. Вопрос будет вынесен на голосование, если будет поддержка большинства депутатов, говорится в законе "Об импичменте". Без поддержки оппозиции парламентскому большинству, представленному "Грузинской мечтой" и членами движения "Сила народа", не довести процедуру импичмента до конца, так как нужно как минимум 100 голосов, а у большинства на сегодняшний день – всего 83 мандата. Правящая партия обвинила Зурабишвили в нарушении 52-й статьи Конституции Грузии, согласно которой президент имеет право осуществлять представительные функции во внешних отношениях только с разрешения правительства. Даже не мечтайте – президент Грузии о своей возможной отставке>>В свою очередь, Зурабишвили сослалась на 78-ю статью Конституции, которая обязывает все конституционные органы в пределах своих полномочий принять все меры для обеспечения полной интеграции Грузии в европейские и евроатлантические структуры. В ответ на это в "Грузинской мечте" заявили, что и тут есть указание на то, что речь идет о действиях в рамках полномочий. Грузия ждет решения Евросоюза по статусу в декабре 2023 года. До этого в октябре Еврокомиссия подготовит рекомендации для Евросовета. Грузия получит статус кандидата, если это решение поддержат лидеры всех 27 стран ЕС. Европейский совет в июне 2022 года признал европейскую перспективу Грузии и выразил готовность предоставить ей статус страны-кандидата на вступление в ЕС, как только будут выполнены 12 условий, среди которых деолигархизация, деполяризация, улучшение медиасреды, обеспечение полной независимости судебной системы. Статус кандидата в тот же день получили Украина и Молдова. Боррель: тема импичмента президента Грузии увеличит поляризацию>>Согласно промежуточной оценке Еврокомиссии, Грузия полностью выполнила три условия, частично – семь, ограниченный прогресс достигнут по одному пункту, и еще по одному пункту, в частности, в направлении плюрализма СМИ и уголовных процедур в отношении владельцев СМИ нет никакого прогресса. Председатель правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе заявил, что Грузия сделала все возможное для выполнения условий Евросоюза и ждет конкретики по трем рекомендациям – деолигархизации, судебной реформе и усилению борьбы с организованной преступностью.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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политика, грузия, новости, тбилиси, украина, молдова, саломе зурабишвили , ираклий кадагишвили, ираклий кобахидзе, грузинская мечта - демократическая грузия, еврокомиссия, импичмент, «грузинская мечта» инициирует импичмент президента
Импичмент президенту Грузии: процесс перешел в Конституционный суд
11:01 12.09.2023 (обновлено: 11:05 12.09.2023)
Вопрос будет обсужден в суде, предположительно, в течение месяца
ТБИЛИСИ, 12 сентября — Sputnik. Правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия" внесла конституционное представление вместе с письменным требованием 80 депутатов от большинства для запуска процедуры импичмента президенту Грузии Саломе Зурабишвили в Конституционный суд.
Правящая партия анонсировала запуск процедуры импичмента Зурабишвили после того, как она 31 августа начала зарубежное турне без одобрения правительства. В "Мечте" заявили, что Зурабишвили действует заодно с "радикальной оппозицией" и только мешает евроинтеграции Грузии, а в администрации президента заявили об обратном.
Ранее в понедельник парламентский комитет по процедурным вопросам и правилам подтвердил подлинность подписей депутатов от большинства. По словам председателя комитета Ираклия Кадагишвили, вся документация, связанная с конституционным представлением, все формальности, предусмотренные законом, уже завершены в парламенте.
"Данное представление уже направлено в Конституционный суд. Там наверно пройдет регистрация, а затем в течение одного месяца будет обсуждение. Именно импичмент является процессом, который позволяет решить этот вопрос правовым путем", - заявил Кадагишвили.
Если Конституционный суд подтвердит нарушение президентом Конституции, в течение 10 дней парламент приступит к рассмотрению заключения суда. Далее в течение 30 дней должно быть принято решение о вынесении вопроса на голосование. Вопрос будет вынесен на голосование, если будет поддержка большинства депутатов, говорится в законе "Об импичменте".
Без поддержки оппозиции парламентскому большинству, представленному "Грузинской мечтой" и членами движения "Сила народа", не довести процедуру импичмента до конца, так как нужно как минимум 100 голосов, а у большинства на сегодняшний день – всего 83 мандата.
Правящая партия обвинила Зурабишвили в нарушении 52-й статьи Конституции Грузии, согласно которой президент имеет право осуществлять представительные функции во внешних отношениях только с разрешения правительства.
В свою очередь, Зурабишвили сослалась на 78-ю статью Конституции, которая обязывает все конституционные органы в пределах своих полномочий принять все меры для обеспечения полной интеграции Грузии в европейские и евроатлантические структуры.
В ответ на это в "Грузинской мечте" заявили, что и тут есть указание на то, что речь идет о действиях в рамках полномочий.
Грузия ждет решения Евросоюза по статусу в декабре 2023 года. До этого в октябре Еврокомиссия подготовит рекомендации для Евросовета. Грузия получит статус кандидата, если это решение поддержат лидеры всех 27 стран ЕС.
Европейский совет в июне 2022 года признал европейскую перспективу Грузии и выразил готовность предоставить ей статус страны-кандидата на вступление в ЕС, как только будут выполнены 12 условий, среди которых деолигархизация, деполяризация, улучшение медиасреды, обеспечение полной независимости судебной системы. Статус кандидата в тот же день получили Украина и Молдова.
Согласно промежуточной оценке Еврокомиссии, Грузия полностью выполнила три условия, частично – семь, ограниченный прогресс достигнут по одному пункту, и еще по одному пункту, в частности, в направлении плюрализма СМИ и уголовных процедур в отношении владельцев СМИ нет никакого прогресса.
Председатель правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе заявил, что Грузия сделала все возможное для выполнения условий Евросоюза и ждет конкретики по трем рекомендациям – деолигархизации, судебной реформе и усилению борьбы с организованной преступностью.