https://sputnik-georgia.ru/20230912/kategoricheski-nepriemlemo--v-tbilisi-rezko-otvetili-na-zayavlenie-podolyaka-282199407.html

"Категорически неприемлемо" – в Тбилиси резко ответили на заявление Подоляка

"Категорически неприемлемо" – в Тбилиси резко ответили на заявление Подоляка

Многие политики в правительстве Украины открыто лоббируют интересы крупнейшей оппозиционной партии Грузии, уверен политик 12.09.2023, Sputnik Грузия

2023-09-12T15:42+0400

2023-09-12T15:42+0400

2023-09-12T15:49+0400

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владимир зеленский

саломе зурабишвили

единое национальное движение

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ТБИЛИСИ, 12 сентября — Sputnik. Категорически неприемлемо, когда представитель украинской власти делает подобные заявления в отношении Грузии, заявил депутат от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Михаил Сарджвеладзе, комментируя заявление советника главы Офиса президента Украины Михаила Подоляка. Подоляк ранее заявил, что Грузия не будет иметь возможности войти в состав Евросоюза "в силу абсолютного отказа от европейских ценностей". Украинский политик назвал поведение правительства Грузии "максимально отвратительным". Именно поэтому, по его мнению, у Грузии "нет ни единого шанса" стать членом ЕС. По мнению депутата, это прямое доказательство и неоспоримое подтверждение того, что многие политики в правительстве Украины открыто лоббируют интересы крупнейшей оппозиционной партии Грузии "Единое национальное движение", основанной экс-президентом Михаилом Саакашвили. "К сожалению, повестка дня оппозиции состоит в том, чтобы максимально помешать стране в направлении евроинтеграции. Несмотря на их фасадные заявления о том, что мы должны каким-то образом дать возможность стране получить статус кандидата, за кулисами и за этим фасадом они делают все, чтобы не дать стране добиться успеха", – отметил он. Соответственно, заявление Подоляка может быть обусловлено только этим мотивом, другого объяснения найти невозможно, подчеркнул Сарджвеладзе. "Двери ЕС открыты, но..." – Боррель обратился к Грузии>>Грузия ждет решения Евросоюза по статусу в декабре 2023 года. До этого в октябре Еврокомиссия подготовит рекомендации для Евросовета. Грузия получит статус кандидата, если это решение поддержат лидеры всех 27 стран ЕС. Европейский совет в июне 2022 года признал европейскую перспективу Грузии и выразил готовность предоставить ей статус страны-кандидата на вступление в ЕС, как только будут выполнены 12 условий, среди которых деолигархизация, деполяризация, улучшение медиасреды, обеспечение полной независимости судебной системы. Статус кандидата в тот же день получили Украина и Молдова. Отношения Грузии и Украины И так натянутые из-за назначения в 2020 году Саакашвили главой Национального совета реформ Украины грузино-украинские отношения ухудшились на фоне конфликта на Украине. Грузия стала объектом резкой критики из-за отказа вводить санкции против России и отказа освобождать осужденного Саакашвили по состоянию здоровья. По решению президента Украины Владимира Зеленского из-за ситуации с Саакашвили в начале июля 2023 года был выслан посол Грузии "для консультаций с Тбилиси". А Верховная рада Украины приняла постановление, в котором обращается к президенту Грузии Саломе Зурабишвили с просьбой помиловать Саакашвили из гуманитарных соображений. Деполяризация - "Грузинская мечта" о выполнении условия ЕС №1>>В правящей партии Грузии говорят, что высокопоставленные должностные лица Украины стремятся втянуть Грузию в войну, чтобы облегчить свое положение. По словам лидеров "Грузинской мечты", в Грузии к тому же стремятся крупнейшая оппозиционная партия страны "Единое национальное движение" и ее соратники. Еще одним поводом для ухудшения отношений стали санкции, введенные Украиной против отдельных граждан Грузии и компаний. Под санкции попали брат экс-премьера Грузии, миллиардера Бидзина Иванишвили, Александр Иванишвили, его супруга Кетеван Хараидзе, а также двоюродный брат Иванишвили, бизнесмен Учи Мамацашвили, и его сын Тите Мамацашвили, грузинская авиакомпания Georgian Airways и ее учредитель Тамаза Гаиашвили. Кроме того, Украина так и не назначила посла в Грузию. Последний посол Украины в Грузии Игорь Долгов был снят с должности 24 июня 2022 года.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, политика, новости, украина, тбилиси, молдова, михаил саакашвили, владимир зеленский, саломе зурабишвили , единое национальное движение, грузинская мечта - демократическая грузия