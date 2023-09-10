https://sputnik-georgia.ru/20230910/premer-gruzii-nikogda-ne-ispolzoval-gossredstva-na-chastnye-poezdki---glava-administratsii-282139914.html

Премьер Грузии никогда не использовал госсредства на частные поездки - глава администрации

Премьер Грузии никогда не использовал госсредства на частные поездки - глава администрации

ТБИЛИСИ, 10 сен — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили никогда не использовал госсредства для частных поездок, сказал глава администрации... 10.09.2023, Sputnik Грузия

2023-09-10T16:06+0400

2023-09-10T16:06+0400

2023-09-10T16:06+0400

новости

грузия

политика

ираклий гарибашвили

анзор чубинидзе

специальная служба государственной охраны

georgian airways

пенсильванский университет

правительство грузии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/03/0b/251141566_314:450:3154:2047_1920x0_80_0_0_dd10377edea4d94e6e95ae47ea157554.jpg

ТБИЛИСИ, 10 сен — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили никогда не использовал госсредства для частных поездок, сказал глава администрации правительства Реваз Джавелидзе.Согласно сюжету "ТВ Пирвели", премьер вместе с членами семьи и госохраной отправился в США с частным визитом за счет госбюджета. По данным телеканала, премьер отправился в США через Мюнхен, куда прилетел 19 августа на правительственном самолете CRJ200. Самолет ждал его в Мюнхене неделю - Гарибашвили вернулся на нем домой 28 августа.По его словам, против Гарибашвили запустили позорную и лживую кампанию, которая ведется уже несколько дней и направлена на дискредитацию его и его семьи. "К сожалению, представители наших оппозиционных партий, оппозиционеры пытаются создать скандал там, где не о чем скандалить. Премьер-министр Грузии является очень достойным человеком и то, в чем его обвиняют в сюжете, невероятно. Вся кампания - клевета", - заявил Джавелидзе. Согласно заявлению страткома правительства, самолет, на котором премьер-министр отправился в Мюнхен, находится на балансе Агентства государственного обеспечения Специальной службы государственной охраны. Это агентство имеет полное право получать доходы как от правительственных и бюджетных структур, так и от неправительственных, коммерческих и частных лиц. Поездка премьера Грузии с сыном в США обернулась скандалом - разъяснения правительства>>В правительстве отметили, что подобный рейс коммерческого типа выполнялся ранее неоднократно.Согласно сюжету "ТВ Пирвели", глава Специальной службы государственной охраны Анзор Чубинидзе совершил уголовное преступление, поручив Georgian Airways, которая эксплуатирует правительственный самолет, доставить премьер-министра в Мюнхен за счет государственных средств.В сюжете есть комментарий основателя Georgian Airways Тамаза Гаиашвили, который говорит, что задания о совершении рейсов этим самолетом, он получает именно от Чубинидзе и что цель поездок премьер-министра его не касается.Это уже второй сюжет "ТВ Пирвели" о поездке Гарибашвили в США. Первый вышел в эфире телеканала в конце августа. В нем говорилось, что судя по декларации премьера, он с трудом сводит концы с концами. И если не финансовая поддержка отца премьера Грузии, он бы даже не смог покрывать кредит в банке.После выхода сюжета оппозиционного телеканала в эфир, 9 сентября, представители ряда оппозиционных партий заговорили об импичменте и возбуждении уголовного дела против премьера Грузии.Обвинительным приговором с фактами, доказательствами и признательными показаниями назвал сюжет "ТВ Пирвели" представитель крупнейшей оппозиционной партии "Единое национальное движение" Ираклий Надирадзе.За чей счет премьер Грузии поехал в США с сыном – ответ Страткома правительства>>"Ираклий Гарибашвили злоупотребил полномочиями и растратил бюджетные средства в крупном размере", - сказал Надирадзе.В свою очередь лидер "Нацдвижения" подчеркнул, что согласно обнародованной оппозиционным телеканалом документации, полеты Гарибашвили в Мюнхен и обратно обошлись бы госбюджету в около 200 тысяч лари."Обращаюсь к Гарибашвили, имей совесть и уходи", - заявил лидер партии "Стратегия Агмашенебели" Георгий Вашадзе.Партия "Лело для Грузии" заявила, что начинает процедуру импичмента Гарибашвили. "Это уголовное преступление", - сказал член партии Леван Самушия.Разоблачение преступного клана в Грузии – реакция на данные из США по ТВ "Формула">>Что касается цели поездки Гарибашвили, он поехал в США с сыном, у которого начинался учебный год в Пенсильванском университете, пояснила ранее глава департамента стратегических коммуникаций правительства Нино Гиоргобиани.О том, что старший сын премьера Ираклия Гарибашвили Николоз поступил в одно из престижных учебных заведений США, в Уортонскую бизнес-школу при Пенсильванском университете, его мать Нунука Тамазашвили написала на своей странице соцсети в декабре 2022 года.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

новости, грузия, политика, ираклий гарибашвили, анзор чубинидзе, специальная служба государственной охраны, georgian airways, пенсильванский университет, правительство грузии