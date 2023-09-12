https://sputnik-georgia.ru/20230912/novaya-sistema-finansirovaniya-klinik-v-gruzii-okhvatit-rody-i-kesarevo-sechenie-282203487.html

Новая система финансирования клиник в Грузии охватит роды и кесарево сечение

Новая система финансирования клиник в Грузии охватит роды и кесарево сечение

Новая систем финансирования в Грузии подразумевает справедливую стоимость за оказание медицинских услуг 12.09.2023, Sputnik Грузия

2023-09-12T18:22+0400

2023-09-12T18:22+0400

2023-09-12T18:22+0400

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ТБИЛИСИ, 12 сен — Sputnik. Международная система финансирования клиник DRG (Diagnostic Related Group), внедренная в Грузии, до конца года коснется родов, кесарева сечения и интенсивного лечения в неонатальном возрасте (с момента перерезания пуповины и до 28 дня жизни), сообщает пресс-служба Минздрава Грузии.Для улучшения медсервисов Минздрав Грузии с 1 ноября 2022 года ввел новую систему финансирования клиник, согласно которой высчитываются базовые тарифы на лечение. Речь идет о международной системе DRG.По данным ведомства, на заседании Межведомственного координационного совета обсуждались итоги 10 месяцев работы новой модели финансирования и планы на будущее.Новая система финансирования клиник Грузии – последние данные>>Как отмечают в ведомстве, внедрение модели DRG в медицинских учреждениях направлено на повышение качества и результатов оказания медицинских услуг.Метод DRG автоматически рассчитывает справедливую цену, которую государство платит медицинским учреждениям за качественное лечение граждан.Членами Межведомственного координационного совета являются представители Министерства здравоохранения, Парламентского комитета по здравоохранению, Министерства финансов, Министерства экономики и устойчивого развития, Национальной службы статистики, Агентства конкуренции, Всемирной организации здравоохранения, а также отраслевые ассоциации.Стационарное лечение в больницах Грузии – кто сколько должен платить?>>Государство в рамках программы всеобщего здравоохранения с января по июль 2023 года профинансировало клиникам услуги, оказываемые пациентам, на общую сумму 524 миллиона лари (почти 200 тысяч долларов).Что такое DRG?Система DRG в переводе с английского означает "диагностически связанные группы". Под DRG подразумевается система ценообразования для стационарных медицинских услуг, выражаемая определенной фиксированной суммой за отдельный случай лечения.Если до этого в Грузии клиники предлагали разные цены, к слову, на операцию аппендицита, то с внедрением новой системы во всех больницах установлена одна цена. Минздрав строго контролирует процесс внедрения новой системы, чтобы у клиник не было финансовой мотивации требовать дополнительные суммы от пациентов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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