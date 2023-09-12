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Президент Грузии помиловала девять осужденных
Президент Грузии помиловала девять осужденных
Пять осужденных, среди которых две женщины, выйдут на свободу 12.09.2023, Sputnik Грузия
2023-09-12T18:01+0400
2023-09-12T18:01+0400
2023-09-12T18:01+0400
грузия
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саломе зурабишвили
помилование
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ТБИЛИСИ, 12 сентября — Sputnik. Президент Грузии Саломе Зурабишвили подписала акты по помилованию девяти осужденных за различные преступления, говорится в сообщении администрации главы государства. По данным администрации, пять осужденных, среди которых две женщины, выйдут на свободу, а четырем сократят сроки по приговору. Импичмент президенту Грузии: процесс перешел в Конституционный суд>>Помилование – прерогатива президента, а решение принимается на основании данных, запрошенных администрацией по конкретному осужденному. После помилования с лица снимается судимость. Помилование не касается лиц, приговоренных к бессрочному заключению и отбывших менее 15 лет, приговоренных за несколько преступлений и отбывших менее половины срока, приговоренных за тяжкие и особо тяжкие преступления и отбывших менее 2/3 срока, приговоренных к менее чем пяти годам лишения свободы и отбывших менее четверти срока, совершивших преступление повторно, и осужденных, которым не вынесли окончательный приговор.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, тбилиси, саломе зурабишвили , помилование
грузия, новости, тбилиси, саломе зурабишвили , помилование
Президент Грузии помиловала девять осужденных
Пять осужденных, среди которых две женщины, выйдут на свободу
ТБИЛИСИ, 12 сентября — Sputnik. Президент Грузии Саломе Зурабишвили подписала акты по помилованию девяти осужденных за различные преступления, говорится в сообщении администрации главы государства.
По данным администрации, пять осужденных, среди которых две женщины, выйдут на свободу, а четырем сократят сроки по приговору.
Помилование – прерогатива президента, а решение принимается на основании данных, запрошенных администрацией по конкретному осужденному.
После помилования с лица снимается судимость.
Помилование не касается лиц, приговоренных к бессрочному заключению и отбывших менее 15 лет, приговоренных за несколько преступлений и отбывших менее половины срока, приговоренных за тяжкие и особо тяжкие преступления и отбывших менее 2/3 срока, приговоренных к менее чем пяти годам лишения свободы и отбывших менее четверти срока, совершивших преступление повторно, и осужденных, которым не вынесли окончательный приговор.