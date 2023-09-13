https://sputnik-georgia.ru/20230913/lider-gruzinskoy-mechty-nazval-glavnuyu-problemu-natsionalnogo-dvizheniya-282228709.html
Лидер "Грузинской мечты" назвал главную проблему "Национального движения"
Лидер "Грузинской мечты" назвал главную проблему "Национального движения"
Оппозиция не просто слабая, она раздроблена и развалена, убежден Кобахидзе 13.09.2023, Sputnik Грузия
2023-09-13T15:17+0400
2023-09-13T15:17+0400
2023-09-13T15:25+0400
политика
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леван хабеишвили
грузия
европейская грузия
грузинская мечта - демократическая грузия
ираклий кобахидзе
михаил саакашвили
единое национальное движение
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ТБИЛИСИ, 13 сен — Sputnik. Проблемой крупнейшей оппозиционной партии Грузии "Единое национальное движение" является неформальное правление, заявил председатель правящей партии "Грузиинская мечта – демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе. Основанное экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвили "Нацдвижение" переживает не лучшие времена. В партии образовались два лагеря – сторонники умеренной политики бывшего лидера партии Ники Мелия и сторонники радикальных действий действующего руководителя Левана Хабеишвили. Мелия утверждает, что Хабеишвили является лишь формальным лидером, а в действительности партия управляется из-за кулис экс-главой МВД Вано Мерабишвили и экс-министром обороны Давидом Кезерашвили. Оппозиция не просто слабая, она действительно распущена, раздроблена и развалена, отметил Кобахидзе. По его словам, чем больше противостояния будет в "Национальном движении", тем лучше. "Сам Саакашвили является участником этого противостояния... Мы не будем вмешиваться в их внутренние дела. Наоборот, я считаю, что это внутреннее противостояние очень хорошо, в этом плане мы должны дать им максимальную свободу", – отметил Кобахидзе. Распад или обновление: что происходит в "Нацдвижении"?>>Саакашвили ранее обратился к членам "Нацдвижения" и упомянул бывшего соратника, ныне лидера "Европейской Грузии" Гигу Бокерия, отметив, что тот, кто последует по его пути, будет обнулен, как он. В ответ Бокерия заявил, что когда популизм, лицемерие, поклонение вождю автоматически становятся приемлемыми для крупной оппозиционной силы, это катастрофа для политической жизни, которую необходимо изменить. Между тем сторонники Мелия, который потерял кресло председателя "Нацдвижения" по итогам внутрипартийных выборов в январе 2023 года, уверены, что адресатом заявления Саакашвили является новое руководство партии во главе с Хабеишвили. Партия Саакашвили лишилась фракции в сакребуло Ахалцихе>>В свою очередь Хабеишвили уверен, что обращение Саакашвили было адресовано именно Мелия и его соратникам, которые критикуют "Нацдвижение" вместо того, чтобы критиковать нынешние власти страны. Представители правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" и некоторых оппозиционных партий говорят, что с избранием Хабеишвили лидером "Нацдвижения" приблизился конец партии. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили назвал "Нацдвижение" обанкротившейся, дискредитированной и маргинальной радикальной силой.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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политика, новости, леван хабеишвили, грузия, европейская грузия, грузинская мечта - демократическая грузия, ираклий кобахидзе, михаил саакашвили, единое национальное движение
политика, новости, леван хабеишвили, грузия, европейская грузия, грузинская мечта - демократическая грузия, ираклий кобахидзе, михаил саакашвили, единое национальное движение
Лидер "Грузинской мечты" назвал главную проблему "Национального движения"
15:17 13.09.2023 (обновлено: 15:25 13.09.2023)
Оппозиция не просто слабая, она раздроблена и развалена, убежден Кобахидзе
ТБИЛИСИ, 13 сен — Sputnik. Проблемой крупнейшей оппозиционной партии Грузии "Единое национальное движение" является неформальное правление, заявил председатель правящей партии "Грузиинская мечта – демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе.
Основанное экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвили "Нацдвижение" переживает не лучшие времена. В партии образовались два лагеря – сторонники умеренной политики бывшего лидера партии Ники Мелия и сторонники радикальных действий действующего руководителя Левана Хабеишвили. Мелия утверждает, что Хабеишвили является лишь формальным лидером, а в действительности партия управляется из-за кулис экс-главой МВД Вано Мерабишвили и экс-министром обороны Давидом Кезерашвили.
"Кезерашвили является неформальным правителем, а Хабеишвили – формальным председателем. Проблема этой партии – неформальное правление. У нас в партии таких проблем нет", – заявил Кобахидзе журналистам.
Оппозиция не просто слабая, она действительно распущена, раздроблена и развалена, отметил Кобахидзе. По его словам, чем больше противостояния будет в "Национальном движении", тем лучше.
"Сам Саакашвили является участником этого противостояния... Мы не будем вмешиваться в их внутренние дела. Наоборот, я считаю, что это внутреннее противостояние очень хорошо, в этом плане мы должны дать им максимальную свободу", – отметил Кобахидзе.
Саакашвили ранее обратился к членам "Нацдвижения" и упомянул бывшего соратника, ныне лидера "Европейской Грузии" Гигу Бокерия, отметив, что тот, кто последует по его пути, будет обнулен, как он. В ответ Бокерия заявил, что когда популизм, лицемерие, поклонение вождю автоматически становятся приемлемыми для крупной оппозиционной силы, это катастрофа для политической жизни, которую необходимо изменить.
Между тем сторонники Мелия, который потерял кресло председателя "Нацдвижения" по итогам внутрипартийных выборов в январе 2023 года, уверены, что адресатом заявления Саакашвили является новое руководство партии во главе с Хабеишвили.
В свою очередь Хабеишвили уверен, что обращение Саакашвили было адресовано именно Мелия и его соратникам, которые критикуют "Нацдвижение" вместо того, чтобы критиковать нынешние власти страны.
Представители правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" и некоторых оппозиционных партий говорят, что с избранием Хабеишвили лидером "Нацдвижения" приблизился конец партии.
Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили назвал "Нацдвижение" обанкротившейся, дискредитированной и маргинальной радикальной силой.