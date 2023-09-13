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Новые вертодромы хотят построить в Грузии
Новые вертодромы хотят построить в Грузии
Власти Грузии намерены развивать авиационную инфраструктуру в стране 13.09.2023, Sputnik Грузия
2023-09-13T20:33+0400
2023-09-13T20:33+0400
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ТБИЛИСИ, 13 сен — Sputnik. Агентство гражданской авиации Грузии оценило 333 локации для строительства новых вертодромов в стране, сообщает медиаплатформа Commersant со ссылкой на ИА Interpressnews. Агентство изучило с технической точки зрения места расположения недействующих и новых аэродромов на территории страны для строительства вертодромов и подготовило соответствующий отчет. Как ранее заявил глава Минэкономики Леван Давитшвили, дальнейшее развитие авиационной инфраструктуры в стране планируется по разным направлениям. В аэропорту Кутаиси будет новая взлетно-посадочная полоса – подробности>>В частности, в международном аэропорту Кутаиси планируется строительство новой взлетно-посадочной полосы, что будет способствовать повышению потенциала аэропорта, а также развитию грузовых авиаперевозок в стране. Решение спроектировать и построить новую взлетно-посадочную полосу длиной 3,5 километра за полтора года в аэропорту Кутаиси в начале сентября 2023 года озвучил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили. По его словам, пассажиропоток в Кутаисском аэропорту скоро достигнет одного миллиона, поэтому нужно оказать ему соответствующее внимание. Государство инвестирует в Кутаисский международный аэропорт 85 миллионов лари (более $30 млн), чтобы он мог полноценно выполнять свои функции и обязанности. Новый аэропорт появится на востоке Грузии>>Также планируется реконструкция аэропорта Телави в регионе Кахети, обустройство новой инфраструктуры терминала и расширение существующей взлетно-посадочной полосы. Проект направлен на расширение географии местных рейсов, стимулирование внутренних рейсов и туризма. Для реализации проекта выделено 25 миллионов лари (9,5 миллиона долларов). Аэропорты Грузии обслужили до 2,5 миллиона пассажиров в первом полугодии 2023 года.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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новости, грузия, общество, кутаиси, ираклий гарибашвили, агентство гражданской авиации, кутаисский международный аэропорт, телави, тбилиси
Новые вертодромы хотят построить в Грузии
20:33 13.09.2023 (обновлено: 21:25 13.09.2023)
Власти Грузии намерены развивать авиационную инфраструктуру в стране
ТБИЛИСИ, 13 сен — Sputnik. Агентство гражданской авиации Грузии оценило 333 локации для строительства новых вертодромов в стране, сообщает медиаплатформа Commersant со ссылкой на ИА Interpressnews.
Агентство изучило с технической точки зрения места расположения недействующих и новых аэродромов на территории страны для строительства вертодромов и подготовило соответствующий отчет.
"По заказу министерства экономики и устойчивого развития Агентство гражданской авиации завершило техническое исследование мест размещения недействующих и новых летных полей на территории Грузии и разработало отчет о возможности обустройства летных полей для вертолетов", – говорится в сообщении.
Как ранее заявил глава Минэкономики Леван Давитшвили, дальнейшее развитие авиационной инфраструктуры в стране планируется по разным направлениям.
В частности, в международном аэропорту Кутаиси планируется строительство новой взлетно-посадочной полосы, что будет способствовать повышению потенциала аэропорта, а также развитию грузовых авиаперевозок в стране.
Решение спроектировать и построить новую взлетно-посадочную полосу длиной 3,5 километра за полтора года в аэропорту Кутаиси в начале сентября 2023 года озвучил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили. По его словам, пассажиропоток в Кутаисском аэропорту скоро достигнет одного миллиона, поэтому нужно оказать ему соответствующее внимание.
Государство инвестирует в Кутаисский международный аэропорт 85 миллионов лари (более $30 млн), чтобы он мог полноценно выполнять свои функции и обязанности.
Также планируется реконструкция аэропорта Телави в регионе Кахети, обустройство новой инфраструктуры терминала и расширение существующей взлетно-посадочной полосы. Проект направлен на расширение географии местных рейсов, стимулирование внутренних рейсов и туризма.
Для реализации проекта выделено 25 миллионов лари (9,5 миллиона долларов).
Аэропорты Грузии обслужили до 2,5 миллиона пассажиров в первом полугодии 2023 года.