https://sputnik-georgia.ru/20230913/novyy-most-i-vremennaya-doroga--kak-v-guriya-boryutsya-s-posledstviyami-stikhiynogo-bedstviya-282220055.html

Новый мост и временная дорога – как в Гурии борются с последствиями стихийного бедствия

Новый мост и временная дорога – как в Гурии борются с последствиями стихийного бедствия

Граждане, пострадавшие от оползня, эвакуированы в безопасное место 13.09.2023, Sputnik Грузия

2023-09-13T12:22+0400

2023-09-13T12:22+0400

2023-09-13T12:49+0400

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ТБИЛИСИ, 13 сен — Sputnik. Новый автомобильный мост будет построен в селе Хорети Ланчхутского муниципалитета в регионе Гурия, а до этого компетентные ведомства проведут на этом месте временную дорогу в соответствии с рекомендациями геологов, сообщает телеканал "Имеди". Вследствие обильных осадков в ночь на 8 сентября в селах Ланчхутского и Озургетского районов Гурии вышли из берегов реки и сошли оползни. Жертвами стихийного бедствия стали три человека, в том числе двое подростков. Очаги стихии были зафиксированы в 15 населенных пунктах Ланчхутского района и в 22 Озургетского района. Стихийное бедствие в регионе Гурия – гуманитарную помощь получили 860 семей>>В селах Озургетского и Ланчхутского муниципалитетов, где развились оползневые процессы, работают спасатели и тяжелая техника. По последним данным, движение автомобилей ограничено в двух населенных пунктах муниципалитета Ланчхути – Чочхати и Ацана. На месте продолжают работать геологи. Что касается работ по ликвидации последствий стихийного бедствия в регионе, то электроснабжение в обоих муниципалитетах восстановлено. Однако есть точечные ограничения по поставке природного газа, где работают группы компании Socar Georgia Gas. Подача питьевой воды вновь остается проблемой в нескольких селах. Граждане, пострадавшие от оползня, эвакуированы в безопасное место. С оставшимися в селе ведутся переговоры об их переводе на безопасную территорию. Муниципалитет компенсирует расходы на гостиницу. На западе Грузии борются с последствиями непогоды>>С самого первого дня стихии к спасательной операции в Гурии было привлечено 200 спасателей. Всего в безопасное место доставлено более 140 человека. Из зоны стихии переселили 105 семей. Жители пострадавших от оползней и наводнений местностей в регионе Гурия могут обращаться за помощью по следующим номерам: 551 38 38 05 (администрация губернатора Гурии), 577 601 304 (местные власти Озургети), 599 05 87 00 (местные власти Ланчхути). Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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