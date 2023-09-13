https://sputnik-georgia.ru/20230913/status-kandidata-v-es-evrodeputaty-priznali-chto-dopustili-oshibku-v-otnoshenii-gruzii--282225279.html

Статус кандидата в ЕС: в Европе признали, что допустили ошибку в отношении Грузии

Статус кандидата в ЕС: в Европе признали, что допустили ошибку в отношении Грузии

Грузия ждет решения Евросоюза по статусу в декабре 2023 года 13.09.2023, Sputnik Грузия

2023-09-13T14:14+0400

2023-09-13T14:14+0400

2023-09-13T14:22+0400

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ТБИЛИСИ, 13 сен — Sputnik. Европейские партнеры считают, что непредоставление Грузии статуса страны-кандидата в ЕС было ошибкой, и хотят ее поскорее исправить, заявила председатель парламентского комитета по евроинтеграции Мака Бочоришвили в Страсбурге. Грузинская делегация прибыла в Страсбург, где проводит встречи в Европарламенте. Основная тема – выполнение 12 рекомендаций, важность статуса кандидата и дальнейшее расширение организации. Обсуждаются реформы, проводимые грузинскими властями. По ее словам, важно, чтобы они знали позицию Грузии и чтобы вопрос предоставления статуса не использовался в узкопартийных интересах. "Двери ЕС открыты, но..." – Боррель обратился к Грузии>>Европейский совет в июне 2022 года признал европейскую перспективу Грузии и выразил готовность предоставить ей статус страны-кандидата на вступление в ЕС, как только будут выполнены 12 условий, среди которых деолигархизация, деполяризация, улучшение медиасреды, обеспечение полной независимости судебной системы. Статус кандидата в тот же день получили Украина и Молдова. Грузия ждет решения Евросоюза по статусу в декабре 2023 года. До этого в октябре Еврокомиссия подготовит рекомендации для Евросовета. Грузия получит статус кандидата, если это решение поддержат лидеры всех 27 стран ЕС. Согласно промежуточной оценке Еврокомиссии, Грузия полностью выполнила три условия, частично – семь, ограниченный прогресс достигнут по одному пункту, и еще по одному пункту, в частности, в направлении плюрализма СМИ и уголовных процедур в отношении владельцев СМИ нет никакого прогресса.Расширение Евросоюза важно для безопасности ЕС – депутат "Грузинской мечты" >>Председатель правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе заявил, что Грузия сделала все возможное для выполнения условий Евросоюза и ждет конкретики по трем рекомендациям – деолигархизации, судебной реформе и усилению борьбы с организованной преступностью. Ранее Кобахидзе также заявил, что в том, что Грузии в 2022 году отказали в предоставлении статуса страны-кандидата, виновата "глобальная партия войны". Это, по утверждению лидеров "Грузинской мечты", весомые политики за рубежом, которые стремятся втянуть Грузию в войну, открыть "второй фронт" против России. При этом крупнейшую оппозиционную партию страны "Единое национальное движение" и ее соратников в "Грузинской мечте" называют "локальной партией войны", а также "радикальной оппозицией".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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