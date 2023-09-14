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Чиновник времен Саакашвили получил шестой уголовный срок

Чиновник времен Саакашвили получил шестой уголовный срок

Мегис Кардава приговорен к девяти годам лишения свободы 14.09.2023, Sputnik Грузия

2023-09-14T01:33+0400

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ТБИЛИСИ, 14 сен — Sputnik. Экс-глава департамента Военной полиции министерства обороны Грузии времен президентства Михаила Саакашвили – Мегиса Кардава получил еще один уголовный срок. Мегис Кардава проходит 11 уголовным делам, в которых он фигурирует как обвиняемый. По пяти из них Кардава ранее вынесли обвинительные приговоры, общий срок заключения составляет девять лет. На этот раз Тбилисский городской суд признал экс-чиновника виновным в растрате 60 тысяч лари из бюджета Минобороны Грузии в 2011 году. Чиновник времен Саакашвили признан виновным по делу о "тюремном бунте" – Апелляционный суд>>На суде прокуратуре удалось доказать, что Кардава создал фальшивые документы и провел деньги как средства на оперативно-следственные мероприятия для расследования якобы "дела о шпионаже". Кардава признали виновным в растрате государственных средств в крупном размере с использованием служебного положения и приговорили к шести годам лишения свободы. Срок отбывания наказания для Кардава считается с момента его экстрадиции в Грузию из Украины 17 сентября 2021 года. Кардава покинул родину в 2012 году после смены власти. Дело Мегиса КардаваК семи годам и шести месяцам тюрьмы суд заочно приговорил Кардава по делу о пытках заключенных и т. н. "навтлугской спецоперации" в январе 2006 года.За избиение, унижение и нечеловеческое обращение с задержанной женщиной в январе 2009 года Кардава также заочно получил три года и девять месяцев.Еще один обвинительный приговор Кардава вынесен за незаконное лишение свободы и насильственные действия сексуального характера в отношении двух человек в мае и августе 2011 года по делу о записях, обнаруженных в бочках, зарытых в землю в окрестностях села Наразени Зугдидского района. За это он получил девять лет тюрьмы.Политики времен президентства Саакашвили лишают "Нацдвижение" перспективы – Кобахидзе>>К девяти годам лишения свободы Кардава приговорен по делу о пытках, в том числе сексуального характера, в сентябре 2011 года якобы уличенных в шпионаже военных, в том числе полковника Серго Тетрадзе, в результате чего последний скончался.В 2013 году Кардава был заочно признан виновным в унизительном и бесчеловечном обращении с заключенными по делу о т. н. "тюремном бунте" в марте 2006 года и приговорен к трем годам и девяти месяцам лишения свободы. В июле 2023 года Тбилисский апелляционный суд оставил в силе приговор первой инстанции и признал Кардава виновным по делу о т. н. "тюремном бунте". По закону в стране действует принцип поглощения наказаний, то есть максимальный срок наказания за одно преступление поглощает меньшее наказание за другое.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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