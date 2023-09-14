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Евросоюз должен принять правильное решение по Грузии – спикер парламента
Евросоюз должен принять правильное решение по Грузии – спикер парламента
В прошлом году в отношении Грузии было принято неверное политическое решение, считает политик 14.09.2023, Sputnik Грузия
2023-09-14T11:55+0400
2023-09-14T11:55+0400
2023-09-14T12:18+0400
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ТБИЛИСИ, 14 сен — Sputnik. Евросоюз должен разобраться, какие планы у него на счет Грузии, и принять правильное решение хотя бы на этот раз, заявил спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили журналистам. Грузия ждет решения по вопросу статуса кандидата на вступление в Евросоюз в декабре 2023 года. Для этого нужно одобрение лидеров всех 27 стран ЕС. Согласно озвученным процедурам, в октябре Еврокомиссия подготовит рекомендации для Евросовета, который в декабре примет решение. Как отметил спикер, в прошлом году в отношении Грузии было принято неверное политическое решение. "К сожалению, в прошлом году Европейский Союз принял неправильное политическое решение, притеснив ведущую страну и не предоставив ей статус кандидата", – сказал Папуашвили. Статус кандидата в ЕС: в Европе признали, что допустили ошибку в отношении Грузии>>По словам Папуашвили, визит Верховного представителя Европейского Союза по вопросам внешней политики и безопасности, главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля в Тбилиси до принятия решения был очень важен и плодотворен. "Визит Жозепа Борреля был особенно важным и плодотворным, где, помимо политических встреч на высоком уровне, были и технические встречи. Мы, в том числе, поговорили о рекомендациях, обменялись важными идеями и о том, что еще можно сделать для выполнения этих рекомендаций. Парламент Грузии собирается обсудить эти вопросы", – сказал Папуашвили. "Двери ЕС открыты, но..." – Боррель обратился к Грузии>>Жозеп Боррель на прошлой неделе находился в Грузии с официальным визитом, в рамках которого состоялись встречи высокого уровня, в том числе с премьером Ираклием Гарибашвили, президентом Саломе Зурабишвили, а также со спикером парламента Шалвой Папуашвили и с представителями политических партий. Европейский совет в июне 2022 года признал европейскую перспективу Грузии и выразил готовность предоставить ей статус страны-кандидата на вступление в ЕС, как только будут выполнены 12 условий. Глава правящей партии "Грузинская мечта" Ираклий Кобахидзе заявил, что Грузия сделала все возможное для выполнения условий Евросоюза и ждет конкретики по трем рекомендациям – деолигархизации, судебной реформе и усилению борьбы с организованной преступностью.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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Евросоюз должен принять правильное решение по Грузии – спикер парламента
11:55 14.09.2023 (обновлено: 12:18 14.09.2023)
В прошлом году в отношении Грузии было принято неверное политическое решение, считает политик
ТБИЛИСИ, 14 сен — Sputnik. Евросоюз должен разобраться, какие планы у него на счет Грузии, и принять правильное решение хотя бы на этот раз, заявил спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили журналистам.
Грузия ждет решения по вопросу статуса кандидата на вступление в Евросоюз в декабре 2023 года. Для этого нужно одобрение лидеров всех 27 стран ЕС. Согласно озвученным процедурам, в октябре Еврокомиссия подготовит рекомендации для Евросовета, который в декабре примет решение.
"Конечно, это послание не только грузинскому народу, но и тем, кто не является доброжелателем Грузии. Поэтому важно, чтобы Евросоюз еще раз осознал, какие планы на будущее у него в отношении Грузии, и принял правильное решение хотя бы на этот раз", – сказал Папуашвили.
Как отметил спикер, в прошлом году в отношении Грузии было принято неверное политическое решение.
"К сожалению, в прошлом году Европейский Союз принял неправильное политическое решение, притеснив ведущую страну и не предоставив ей статус кандидата", – сказал Папуашвили.
По словам Папуашвили, визит Верховного представителя Европейского Союза по вопросам внешней политики и безопасности, главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля в Тбилиси до принятия решения был очень важен и плодотворен.
"Визит Жозепа Борреля был особенно важным и плодотворным, где, помимо политических встреч на высоком уровне, были и технические встречи. Мы, в том числе, поговорили о рекомендациях, обменялись важными идеями и о том, что еще можно сделать для выполнения этих рекомендаций. Парламент Грузии собирается обсудить эти вопросы", – сказал Папуашвили.
Жозеп Боррель на прошлой неделе находился в Грузии с официальным визитом, в рамках которого состоялись встречи высокого уровня, в том числе с премьером Ираклием Гарибашвили, президентом Саломе Зурабишвили, а также со спикером парламента Шалвой Папуашвили и с представителями политических партий.
Европейский совет в июне 2022 года признал европейскую перспективу Грузии и выразил готовность предоставить ей статус страны-кандидата на вступление в ЕС, как только будут выполнены 12 условий.
Глава правящей партии "Грузинская мечта" Ираклий Кобахидзе заявил, что Грузия сделала все возможное для выполнения условий Евросоюза и ждет конкретики по трем рекомендациям – деолигархизации, судебной реформе и усилению борьбы с организованной преступностью.