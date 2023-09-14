https://sputnik-georgia.ru/20230914/preodolenie-deoligarkhizatsii---pravitelstvo-gruzii-razrabotalo-plan-dlya-rekomendatsii-es-282285563.html

Преодоление деолигархизации – правительство Грузии разработало план для рекомендации ЕС

Преодоление деолигархизации – правительство Грузии разработало план для рекомендации ЕС

Ранее власти отказались принимать закон "О деолигархизации", так как структуры Евросоюза сочли его персонализированным 14.09.2023, Sputnik Грузия

2023-09-14T18:24+0400

2023-09-14T18:24+0400

2023-09-14T18:41+0400

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ТБИЛИСИ, 14 сен — Sputnik. План действий для реализации одной из основных рекомендаций Евросоюза для получения статуса страны-кандидата на вступление в объединения – деолигархизации – был принят на 68-м заседании Комиссии по интеграции Грузии в ЕС под руководством премьер-министра Ираклия Гарибашвили, сообщили в пресс-службе правительства. Деолигархизация – это пятая из 12 рекомендаций Евросоюза. Согласно промежуточному отчету Еврокомиссии, обнародованному в конце июня 2023 года, в этом направлении был достигнут ограниченный прогресс. ЕК положительно оценила отказ властей от принятия проекта нового закона "О деолигархизации" и отметила, что необходимо придерживаться системного, а не персонализированного подхода. План действий по достижению деолигархизации был разработан на основе рекомендаций консультативного органа по конституционному праву при Совете Европы – Венецианской комиссии и Евросоюза. На заседании в администрации правительства члены комиссии обсудили вопросы о предотвращении чрезмерного влияния интересов в политической, экономической и общественной жизни Грузии. Деолигархизация – "Грузинская мечта" о выполнении условия ЕС №5>>Документ включает в себя пакет изменений, которые необходимо осуществить системно в законодательстве Грузии, где прописаны конкретные сроки принятия соответствующих законодательных изменений. Документ включает семь различных направлений, среди которых: антикоррупционное и антимонопольное направления, вопросы отмывания денег и плюрализма СМИ, а также мероприятия, которые необходимо реализовать в сфере правосудия. После получения документа, МИД Грузии была дана рекомендация продолжить дополнительные консультации с европейскими партнерами. После того, как правительство получит документ, рабочий процесс перейдет в парламент Грузии. Ранее власти отказались принимать в третьем, окончательном чтении закон "О деолигархизации", так как структуры ЕС сочли его персонализированным и не увидели в нем системного подхода, и выразили готовность работать в направлении деолигархизации после получения четких рекомендаций из Евросоюза.Как пояснил после заседания комисии вице-спикер парламента Грузии Арчил Талаквадзе, план определяет задачи для каждого ведомства.Часть грузинской оппозиция и некоторые представители власти Украины называют единственным олигархом в Грузии миллиардера Бидзину Иванишвили. Основатель правящей партии "Грузинской мечта", экс-премьер Грузии Иванишвили ушел из политики в январе 2021 года. Власти Грузии категорически опровергают вмешательство Иванишвили в процесс управления страной. Более того, они говорят, что в случае принятия аналогичного закона о деолигарзации на Украине, под его действие попадут представители самой оппозиции. В том числе, лидер партии "Лело для Грузии", основатель TBC Банка Мамука Хазарадзе и один из самых богатых политиков Грузии, лидер партии "Прогресс и справедливость" Каха Окриашвили, а также бывший министр обороны Грузии, а ныне владелец оппозиционного телеканала "Формула" Давид Кезерашвили. "50/50" – Кобахидзе оценил шансы Грузии на предоставление статуса кандидата ЕС>>В июне 2022 года стране была предоставлена "европейская перспектива" и выражена готовность предоставить статус кандидата на вступление в Евросоюз, когда будут выполнены 12 условий. Заявки почти одновременно подали три страны, но статус в прошлом году получили только Украина и Молдова. Грузия ждет решения ЕС по статусу кандидата в декабре 2023 года. В октябре Еврокомиссия подготовит рекомендации для Евросовета, который в декабре примет окончательное решение. Грузия получит статус кандидата, если это решение поддержат лидеры всех 27 стран ЕС.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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