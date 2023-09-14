https://sputnik-georgia.ru/20230914/5050--kobakhidze-otsenil-shansy-gruzii-na-predostavlenie-statusa-kandidata-es-282282426.html

"50/50" – Кобахидзе оценил шансы Грузии на предоставление статуса кандидата ЕС

"50/50" – Кобахидзе оценил шансы Грузии на предоставление статуса кандидата ЕС

Тбилиси надеется на справедливое решение ЕС 14.09.2023, Sputnik Грузия

2023-09-14T17:02+0400

2023-09-14T17:02+0400

2023-09-14T17:20+0400

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жозеп боррель

еврокомиссия

грузинская мечта - демократическая грузия

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ТБИЛИСИ, 14 сен — Sputnik. Решение в связи с предоставлением статуса кандидата на вступление в ЕС является политическим, поэтому шансы Грузии 50 на 50, заявил председатель правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе. Европейский совет в июне 2022 года признал европейскую перспективу Грузии и выразил готовность предоставить ей статус страны-кандидата на вступление в ЕС, как только будут выполнены 12 условий, среди которых деолигархизация, деполяризация, улучшение медиасреды, обеспечение полной независимости судебной системы. Статус кандидата в тот же день получили Украина и Молдова. На вступление в ЕС заявки подали 10 стран: Албания, Босния и Герцеговина, Грузия, Молдова, Косово, Северная Македония, Сербия, Турция, Украина и Черногория. Статуса кандидата нет только у Грузии и Косово. Согласно отчету ЕС, самый большой прогресс на переговорах по процедурам вступления достигнут Турцией, Черногорией и Сербией. По словам Кобахидзе, если оставить в стороне Украину, ситуация в Молдове и в Боснии катастрофическая с точки зрения коррупции и слабых институтов. "Когда этим двум странам был предоставлен статус, а Грузии – нет, это было очень несправедливое решение", – отметил Кобаидзе. "Двери ЕС открыты, но..." – Боррель обратился к Грузии>>Лидер "Грузинской мечты" напомнил, что статус кандидата присвоили Молдове, Украине и Боснии авансом, и до сих пор эти страны выполнили лишь небольшую часть рекомендаций. Ранее президент Евросовета Шарль Мишель заявил, что ЕС должен быть готов принять новых членов к 2030 году. В то же время заместитель пресс-секретаря Еврокомиссии Дана Спинант заявила, что процесс расширения ЕС зависит от выполнения критериев членства, поэтому Еврокомиссия ориентирована не на дату, а на поддержку реализации реформ странами-кандидатами. А глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель признал, что страны-кандидаты могут стать полноценными членами союза только при выполнении всех предварительных условий, но поддержал обозначение некоего "горизонта" для придания этому процессу дополнительного импульса. Статус кандидата в ЕС: в Европе признали, что допустили ошибку в отношении Грузии>>Для того, чтобы вступить в Евросоюз, каждая страна со статусом кандидата должна соответствовать Acquis communautaire – правовой концепции в системе правовых норм Европейского союза. Правовая концепция содержит 33 пункта, которые включают в том числе общую внешнюю политику и политику безопасности, социальную политику и трудовые вопросы, финансовое и бюджетное регулирование, политику в сфере индустрии, систему образования, региональную политику и координацию социальных инструментов и таможенную политику. Турция находится в статусе кандидата в ЕС с 1999 года, Северная Македония – с 2005, Черногория – с 2010, а Сербия – с 2012. Последней на данный момент в ЕС вступила Хорватия – это произошло в 2013 году, процесс занял десять лет. Грузия в режиме ожидания Грузия ждет решения по вопросу статуса кандидата на вступление в Евросоюз в декабре 2023 года. Для этого нужно одобрение лидеров всех 27 стран ЕС. Согласно озвученным процедурам, в октябре Еврокомиссия подготовит рекомендации для Евросовета, который в декабре примет решение. Евросоюз должен принять правильное решение по Грузии – спикер парламента>>Согласно промежуточной оценке Еврокомиссии, Грузия полностью выполнила три условия, частично – семь, ограниченный прогресс достигнут по одному пункту, и еще по одному пункту, в частности, в направлении плюрализма СМИ и уголовных процедур в отношении владельцев СМИ нет никакого прогресса. Председатель правящей "Грузинской мечты" Ираклий Кобахидзе ранее заявил, что Грузия сделала все возможное для выполнения условий Евросоюза и ждет конкретики по трем рекомендациям – деолигархизации, судебной реформе и усилению борьбы с организованной преступностью.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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политика, грузия, новости, молдова, украина, босния и герцеговина, ираклий кобахидзе, жозеп боррель, еврокомиссия, грузинская мечта - демократическая грузия, грузия - евросоюз